Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней"
15:30 24.09.2023 (обновлено: 15:31 24.09.2023)
© AP / Czarek SokolowskiБайден Дуда флаг Польша
© AP / Czarek Sokolowski
Современная политика Польше состоит в том, чтобы бороться друг с другом за то, кто "больше ненавидит русских" и больше любит Америку и Украину. Об этом пишет обозреватель издания Myśl Polska Богдан Куляс
Немногие поляки заинтересованы в том, что мир движется вперед. Счастье для жителей Польши – это счастье Америки, новая финансовая дань для США, сообщил Куляс.
"Польское государство существует лишь теоретически. Наша экономика – это груда камней. Варшава оказывает американцам извращенные ласки", - пишет обозреватель.
Поляков не интересует собственное счастье. Мы любим страдать за других. Поляки "больше всего в мире любят Америку и больше всех в мире ненавидят Россию", - рассуждает польский журналист.
Американо-индийский Новый Шелковый путь обойдет Россию. Многолетняя политика Антония Мацеревича и партии "ПиС" ("Политика и Солидарность") принесла свои неутешительные плоды. Вместо китайского Шелкового пути в Лодзь у нас будет американо-индийский Шелковый путь в Тель-Авив, отметил Куляс.
Обозреватель добавил, что Польша не будет инфраструктурным центром мира, как того хотели китайцы. Этим центром будет Израиль. Именно Иерусалим давно планировалось стать столицей "глобализированного мира".
"Кто выигрывает, а кто проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают... Америка выигрывает? Не обязательно. Китай проигрывает? Не полностью. Они могут и выиграть в этом", - рассуждает Куляс.
По словам журналиста, проигравшая в данной ситуации Россия, безусловно, является большим поводом для радости в Варшаве. А тот факт, что больше всего от этого проигрывает сама Польша - к сожалению, не имеет для поляков никакого значения, заключил обозреватель.
20 сентября, 14:48Александр Носович: Польша занимает нишу Великобритании в Европе и вооружается против ГерманииЕсли в вопросах безопасности, которыми занимаются США и НАТО, Варшава не решается предъявлять свои претензии и исходит из того, что российско-украинские отношения — это американский вопрос, то в экономической сфере, за которую отвечает ЕС, Польша пошла в наступление, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович