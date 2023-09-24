https://ukraina.ru/20230924/1049654487.html

Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней"

Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней" - 24.09.2023 Украина.ру

Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней"

Современная политика Польше состоит в том, чтобы бороться друг с другом за то, кто "больше ненавидит русских" и больше любит Америку и Украину. Об этом пишет обозреватель издания Myśl Polska Богдан Куляс

2023-09-24T15:30

2023-09-24T15:30

2023-09-24T15:31

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Немногие поляки заинтересованы в том, что мир движется вперед. Счастье для жителей Польши – это счастье Америки, новая финансовая дань для США, сообщил Куляс.Поляков не интересует собственное счастье. Мы любим страдать за других. Поляки "больше всего в мире любят Америку и больше всех в мире ненавидят Россию", - рассуждает польский журналист.Американо-индийский Новый Шелковый путь обойдет Россию. Многолетняя политика Антония Мацеревича и партии "ПиС" ("Политика и Солидарность") принесла свои неутешительные плоды. Вместо китайского Шелкового пути в Лодзь у нас будет американо-индийский Шелковый путь в Тель-Авив, отметил Куляс.Обозреватель добавил, что Польша не будет инфраструктурным центром мира, как того хотели китайцы. Этим центром будет Израиль. Именно Иерусалим давно планировалось стать столицей "глобализированного мира"."Кто выигрывает, а кто проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают... Америка выигрывает? Не обязательно. Китай проигрывает? Не полностью. Они могут и выиграть в этом", - рассуждает Куляс.По словам журналиста, проигравшая в данной ситуации Россия, безусловно, является большим поводом для радости в Варшаве. А тот факт, что больше всего от этого проигрывает сама Польша - к сожалению, не имеет для поляков никакого значения, заключил обозреватель.

https://ukraina.ru/20230920/1049564375.html

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новости, польша, россия, варшава, экономика, торговля, израиль, сша