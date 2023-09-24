Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней" - 24.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230924/1049654487.html
Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней"
Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней" - 24.09.2023 Украина.ру
Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней"
Современная политика Польше состоит в том, чтобы бороться друг с другом за то, кто "больше ненавидит русских" и больше любит Америку и Украину. Об этом пишет обозреватель издания Myśl Polska Богдан Куляс
2023-09-24T15:30
2023-09-24T15:31
новости
польша
россия
варшава
экономика
торговля
израиль
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/28/1033882883_0:149:2847:1750_1920x0_80_0_0_2cabe4c16015d2ccc2cca8f0de1d6efb.jpg.webp
Немногие поляки заинтересованы в том, что мир движется вперед. Счастье для жителей Польши – это счастье Америки, новая финансовая дань для США, сообщил Куляс.Поляков не интересует собственное счастье. Мы любим страдать за других. Поляки "больше всего в мире любят Америку и больше всех в мире ненавидят Россию", - рассуждает польский журналист.Американо-индийский Новый Шелковый путь обойдет Россию. Многолетняя политика Антония Мацеревича и партии "ПиС" ("Политика и Солидарность") принесла свои неутешительные плоды. Вместо китайского Шелкового пути в Лодзь у нас будет американо-индийский Шелковый путь в Тель-Авив, отметил Куляс.Обозреватель добавил, что Польша не будет инфраструктурным центром мира, как того хотели китайцы. Этим центром будет Израиль. Именно Иерусалим давно планировалось стать столицей "глобализированного мира"."Кто выигрывает, а кто проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают... Америка выигрывает? Не обязательно. Китай проигрывает? Не полностью. Они могут и выиграть в этом", - рассуждает Куляс.По словам журналиста, проигравшая в данной ситуации Россия, безусловно, является большим поводом для радости в Варшаве. А тот факт, что больше всего от этого проигрывает сама Польша - к сожалению, не имеет для поляков никакого значения, заключил обозреватель.
https://ukraina.ru/20230920/1049564375.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/28/1033882883_159:0:2690:1898_1920x0_80_0_0_90d9092859bc176c29ba5565198cb848.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, варшава, экономика, торговля, израиль, сша
Новости, Польша, Россия, Варшава, экономика, торговля, Израиль, США

Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней"

15:30 24.09.2023 (обновлено: 15:31 24.09.2023)
 
© AP / Czarek SokolowskiБайден Дуда флаг Польша
Байден Дуда флаг Польша - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Современная политика Польше состоит в том, чтобы бороться друг с другом за то, кто "больше ненавидит русских" и больше любит Америку и Украину. Об этом пишет обозреватель издания Myśl Polska Богдан Куляс
Немногие поляки заинтересованы в том, что мир движется вперед. Счастье для жителей Польши – это счастье Америки, новая финансовая дань для США, сообщил Куляс.
"Польское государство существует лишь теоретически. Наша экономика – это груда камней. Варшава оказывает американцам извращенные ласки", - пишет обозреватель.
Поляков не интересует собственное счастье. Мы любим страдать за других. Поляки "больше всего в мире любят Америку и больше всех в мире ненавидят Россию", - рассуждает польский журналист.
Американо-индийский Новый Шелковый путь обойдет Россию. Многолетняя политика Антония Мацеревича и партии "ПиС" ("Политика и Солидарность") принесла свои неутешительные плоды. Вместо китайского Шелкового пути в Лодзь у нас будет американо-индийский Шелковый путь в Тель-Авив, отметил Куляс.
Обозреватель добавил, что Польша не будет инфраструктурным центром мира, как того хотели китайцы. Этим центром будет Израиль. Именно Иерусалим давно планировалось стать столицей "глобализированного мира".
"Кто выигрывает, а кто проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают... Америка выигрывает? Не обязательно. Китай проигрывает? Не полностью. Они могут и выиграть в этом", - рассуждает Куляс.
По словам журналиста, проигравшая в данной ситуации Россия, безусловно, является большим поводом для радости в Варшаве. А тот факт, что больше всего от этого проигрывает сама Польша - к сожалению, не имеет для поляков никакого значения, заключил обозреватель.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 14:48
Александр Носович: Польша занимает нишу Великобритании в Европе и вооружается против ГерманииЕсли в вопросах безопасности, которыми занимаются США и НАТО, Варшава не решается предъявлять свои претензии и исходит из того, что российско-украинские отношения — это американский вопрос, то в экономической сфере, за которую отвечает ЕС, Польша пошла в наступление, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
 
НовостиПольшаРоссияВаршаваэкономикаторговляИзраильСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии
15:44У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева
15:30Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней"
14:47"Готовятся разделить": читателей Die Welt шокировал ответ Моравецкого об Украине
13:44России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт
13:30Деньги из США, балкер с зерном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 сентября
13:10Армен Гаспарян о Карабахе, Украине и о "России с маленькой буквы"
12:46Западу нужна не победа, а истощение. Президент Зеленский после Вашингтона много нового узнал в Киеве
12:32Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины
12:04В Вашингтоне что-то придумали, но президенту Украины не сказали. Зеленский, США и выборы
11:59Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно
11:48Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО
11:10В Курске украинский дрон атаковал административное здание - губернатор
10:38"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР
10:06Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - AP
09:28"Готов служить землякам": Денис Пушилин был избран на должность главы ДНР
09:27Чудо с иконой, понтифик и оружие, нацист в Канаде. Главное на Украине на утро 24 сентября
08:14Украина и закон Джунглей
08:00Потёмкин против Пугачёва. К 250-летию крупнейшего восстания в России
04:45Военный эксперт о том, когда Россия отомстит за Севастополь и ударит по штабам в Киеве и Одессе
Лента новостейМолния