"Готовятся разделить": читателей Die Welt шокировал ответ Моравецкого об Украине - 24.09.2023 Украина.ру
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"Готовятся разделить": читателей Die Welt шокировал ответ Моравецкого об Украине
"Готовятся разделить": читателей Die Welt шокировал ответ Моравецкого об Украине - 24.09.2023 Украина.ру
"Готовятся разделить": читателей Die Welt шокировал ответ Моравецкого об Украине
Ответ премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в Генассамблее ООН шокировал читателей немецкого издания Die Welt
2023-09-24T14:47
2023-09-24T14:50
новости
польша
владимир зеленский
украина
матеуш моравецкий
мид
оон
зерно
россия
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит оскорблять граждан Польши, как он сделал это во время своего выступления на Генассамблее ООН, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам премьер-министра, задача правительства — защищать "доброе польское имя".Выступая на Генассамблее ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию". Он добавил, что они устраивают "политический театр, делая из зерна триллер".После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши. Замглавы ведомства Павел Яблоньский выразил решительный протест в связи с резкими заявлениями Зеленского на Генассамблее."Поведение Украины колеблется между крайностями и экстремизмом. Если к этому добавить коррупцию, то картина получается неблагоприятная", "Польша готовится разделить Украину, восток отдадут России, а запад достанется Польше", "Поведение Украины колеблется между крайностями и экстремизмом. Если к этому добавить коррупцию, то картина получается неблагоприятная", - отреагировали читатели Die Welt в комментариях.В то же время глава МИД Польши Збигнев Рау в статье для Politico заявил, что его страна желает, чтобы "сильное украинское государство вышло из этой войны с динамично развивающейся экономикой" и что Варшава "продолжит поддерживать усилия Украины по вступлению в НАТО и ЕС".
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новости, польша, владимир зеленский, украина, матеуш моравецкий, мид, оон, зерно, россия
Новости, Польша, Владимир Зеленский, Украина, Матеуш Моравецкий, МИД, ООН, зерно, Россия

"Готовятся разделить": читателей Die Welt шокировал ответ Моравецкого об Украине

14:47 24.09.2023 (обновлено: 14:50 24.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНеформальный ужин глав государств и правительств ЕС
Неформальный ужин глав государств и правительств ЕС - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Ответ премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в Генассамблее ООН шокировал читателей немецкого издания Die Welt
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит оскорблять граждан Польши, как он сделал это во время своего выступления на Генассамблее ООН, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам премьер-министра, задача правительства — защищать "доброе польское имя".
Выступая на Генассамблее ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию". Он добавил, что они устраивают "политический театр, делая из зерна триллер".

После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши. Замглавы ведомства Павел Яблоньский выразил решительный протест в связи с резкими заявлениями Зеленского на Генассамблее.
"Поведение Украины колеблется между крайностями и экстремизмом. Если к этому добавить коррупцию, то картина получается неблагоприятная", "Польша готовится разделить Украину, восток отдадут России, а запад достанется Польше", "Поведение Украины колеблется между крайностями и экстремизмом. Если к этому добавить коррупцию, то картина получается неблагоприятная", - отреагировали читатели Die Welt в комментариях.
В то же время глава МИД Польши Збигнев Рау в статье для Politico заявил, что его страна желает, чтобы "сильное украинское государство вышло из этой войны с динамично развивающейся экономикой" и что Варшава "продолжит поддерживать усилия Украины по вступлению в НАТО и ЕС".
Матеуш Моравецкий
22 сентября, 22:11
Премьер-министр Польши посоветовал Зеленскому "никогда больше не оскорблять поляков"Президент Польши заверил, что конфликт вокруг украинского зерна не окажет существенного влияния на отношения Варшавы и Киева. Об этом 22 сентября сообщило агентство Reuters.
 
НовостиПольшаВладимир ЗеленскийУкраинаМатеуш МоравецкийМИДООНзерноРоссия
 
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