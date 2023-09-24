https://ukraina.ru/20230924/1049653738.html

Деньги из США, балкер с зерном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 сентября

Деньги из США, балкер с зерном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 сентября - 24.09.2023 Украина.ру

Деньги из США, балкер с зерном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 сентября

В законопроекта о финансировании Пентагона сохранят средства на оружие для Украины. Второй балкер с Украины добрался до Турции. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-24T13:30

2023-09-24T13:30

2023-09-24T13:31

эксклюзив

хроники

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Спикер палаты представителей Конгресса, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит выделение средств Украине в законопроекте о финансировании Пентагона несмотря на свои предыдущие слова о намерениях изъять эти средства, сообщило издание The Hill.Как заявил Маккарти, он решил оставить эти средства после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте – о финансировании Государственного департамента и иностранных операций – также предусмотрены деньги для Украины.По словам Маккарти, изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и иностранных операций "становится всё сложнее", поэтому он решил оставить деньги для Украины в обоих проектах.Ожидается, что на следующей неделе палата представителей должна провести единое процедурное голосование по четырём законопроектам об ассигнованиях, в частности о финансировании Пентагона, Государственного департамента и иностранных операций.При этом Маккарти говорил о программе "Помощь Украине в обеспечении безопасности". Примечательно, что эта программа существует задолго до СВО — с 2014 года. Таким образом, США финансируют вооружение Украины в течение 9 лет. В настоящий момент на эту программу планируют выделить $300 млн.Ранее американские СМИ сообщали о том, что лидеры республиканских фракций в обеих палатах Конгресса США обсуждают возможное изъятие финансирования помощи Украине в размере $300 млн из оборонного бюджета, чтобы разблокировать голосование за другие бюджетные вопросы.Однако, судя по словам Маккарти, Белый дом нашёл как надавить на республиканцев.Второй балкерВторое балкер, вышедший из Черноморска (бывший Ильичёвск — Ред.), достиг Турции, сообщило французский телеканал France24. В сообщении канала указыалось, что балкер Aroyat с 17,6 тыс. тонн украинской пшеницы для Египта, пользуясь временным коридором, пересёк Чёрное море и достиг Турции. Экипаж судна - граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.Ранее, 22 сентября, сообщалось, что судно Aroyat вышло из порта Черноморск.Кроме того, сообщалось, что первое грузовое судно Resilient Africa, которое было первым балкером, прошедшим по объявленному Украиной коридору в Чёрном море, прибыло в турецкий пролив Босфор.16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что балкеры Aroyat и Resilient Africa стали первыми судами, которые воспользовались так называемым альтернативным зерновым коридором в Чёрном море, чтобы зайти в порт Черноморск. По его словам, на них планировалось загрузить почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии.О коридорах в Чёрном море ВСУ объявили 10 августа. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сути Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, на горловском 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 85 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Озеряновка, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Озеряновке", - указывалось в сообщении.Повреждены 3 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных и противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, по Ясиноватой - 3 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки 7 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных."По уточнённой информации при обстреле Киевского района по улице Артёмовской ранение получили мужчина 1960 года рождения и женщина 1963 года рождения. Повреждена кровля дома частного сектора", - рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.Также сообщалось о ранении парня 2002 года рождения и женщины 1942 года рождения.Мэр Горловки Иван Приходько рассказал о ранении местной жительницы."В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - сообщил Приходько.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 50 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 7; Голая Пристань — 7; Старая Збурьевка — 6; Подстепное — 8; Песчановка — 5; Казачьи Лагеря — 17", - писало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Корсунка, Крынки.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 24 сентября опубликовал у себя в телеграм-канале сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов. По одному БПЛА сбито в селах Крутой Лог и Топлинка. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. <...> В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – зафиксировано 4 прилета. <...> В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 5 миномётных снарядов. <...> В Грайворонском городском округе под миномётный обстрел попала окраина села Дроновка – установлено 8 прилётов", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Краснояружском районе по окраине села Староселье было выпущено два артиллерийских снаряда, по территории между селами Вязовое и Илек-Пеньковка – три артиллерийских снаряда. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий - пробита кровля; также повреждения выявлены на территории неэксплуатируемого здания - выбиты окна и повреждена хозпостройка. В селе Муром с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий. Один из БПЛА в Муроме посажен и уничтожен. По селу Новая Таволжанка выпущено 10 артиллерийских и 8 миномётных снарядов, по поселку Красное – 29 гранатомётных выстрелов. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Украинские военные утром 24 сентября нанесли также удар по Курску."В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место", - написал губернатор Курской области Роман Старовойт в 10:20 в своём телеграм-канале.Позже стало известно о ещё одном ударе по Курску."Враг пытается атаковать Курск беспилотниками в день города — сбит еще один беспилотник. Сегодня в Курске традиционно отмечается день города, и ВСУ не могли так просто пропустить этот день. Они сознательно направили на столицу пограничного региона как минимум две волны атакующих беспилотников. Первая добилась незначительного повреждения крыши одного из административных зданий, вторую отбивают прямо сейчас — где-то в черте города сбит еще один аппарат. Слышны взрывы, в местах сбития поднимается дым", - сообщил телеграм-канал Readovka, опубликовав видео с места событий.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230924/1049650420.html

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https://ukraina.ru/20230923/1049643602.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники