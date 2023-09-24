https://ukraina.ru/20230924/1049653055.html

Армен Гаспарян о Карабахе, Украине и о "России с маленькой буквы"

Армен Гаспарян о Карабахе, Украине и о "России с маленькой буквы" - 24.09.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о Карабахе, Украине и о "России с маленькой буквы"

Противника не нужно пугать, нужно наносить ему реальный урон и тем обозначать грядущее возмездие, считает политолог, публицист, телеведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-09-24T13:10

2023-09-24T13:10

2023-09-24T13:10

интервью

армен гаспарян

украина

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Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, одним из главных событий состоявшейся Генассамблеи ООН стал скандал между Польшей и Украиной. Дуда напомнил Зеленскому, Украине, что через Польшу осуществляется транзит военной помощи для Украины, и сравнил Украину с утопающим, который тянет за собой на дно. Как вы считаете, только из-за зерна возник весь этот конфликт?– Думаю, что зерно к этому вообще ни малейшего отношения не имеет. Зная манеру поляков и видя, что Украина получила могучий отлуп, ни одна хотелка хуторская не удовлетворена, то это может быть вполне начало слива. Александр Григорьевич Лукашенко, собственно, сегодня об этом говорил.Ведь Соединенным Штатам надо же красивую мину сохранить на выходе, а всегда можно будет сказать - смотрите же, даже вот эти, которые больше всех ратовали за хутор (за киевский режим — Ред.), даже им уже надоело это все. И ты на этом фоне выглядишь как-то уже даже, в общем, хорошо, а что - ты до последнего старался.Если Европа этим всем заниматься не хочет, а Байден своему электорату сказал: ну, вы же сами требовали это все бросить, и пускай этим Европа занимается.Ну вот, соответственно, мы все это и решаем благополучнейшим образом. Дело все в том, что финансово это становится невыгодно, потому, что все же понимают прекрасно, что оглашенные в конце февраля, начале марта Байденом прогнозы не сбылись.Соответственно, из этой истории надо будет как-то культурно выпутаться. Пожертвовать хутором? Ну а чего? Тем более, что параллельно Урсула фон дер Ляйен говорит: подождите, какое вступление в Европейский Союз? Там есть правила, кто сказал, что Украина не должна правила соблюдать.Эти заявления достаточно кучно идут, время-то тикает. Контрнаступ назвать триумфальным, наверное, если ты Зеленский только, возможно, а любой другой человек посмотрит на это и скажет: слушайте, а это точно надо было вот так сделать? Вы обратили внимание, что на встрече с Байденом, он уже по бумажке читал, то есть, ему сказали: "Не надо больше твоих вариаций, угомонись, вот тебе текст, озвучишь, гривой тряхнешь и сиди молча, все, свободен".Это же тоже показательно, потому что, понимаете, я вот слушал выступление Зеленского на Генассамблее, я проклинал свою работу, потому что я был вынужден сидеть и эту ахинею слушать, где все: птички подохли в саду, рыбки зажмурились в пруду, экономика, женщины, трансгендеры, вызовы, Африка. Такой генератор случайных слов.Я не знаю, какой дурак после этого захочет это все финансировать в том же объеме? Запад же, все-таки, рачительный хозяин, они же смотрят за полученными результатами, и понимают, что это абсолютно безнадежно. С каждым месяцем становится только хуже, улучшения нет никакого.Из этого, правда, не вытекает то обстоятельство, что грядет какая-то разрядка или что-то такое. Нет, Боже упаси, это по большому счету, прелюдия к заморозке этого всего кейса.Посмотрите социологию, как она кучно пошла в последние полторы недели. Жители всех стран не возражают в принципе, что хутор потеряет территории. И что? Это же нельзя сравнивать с тем, что было полтора года назад. А почему? Потому, что это все бьет болезненно по твоему собственному кошельку, а результат между нулем и ничем вообще. И смысл тогда?А поляки просто всегда первые на раздаче. А чего? Они больше всех заработали. Трезво посмотрите на вещи – поляки владели хабом всем по доставке товаров на Украину. Вы что, думаете, что они бесплатно это делали? Да они озолотились на этом! Ну и все, и нормально. А что им там этот хутор?– Тогда еще немножко про Польшу. Тут еще Дуда на днях заявил, что он собирается создать вторую по мощности армию в Европе. Зачем Польше настолько мощная армия?– Это вечная мания поляков, создать самую большую армию, самую профессиональную, самую качественную. Потом, правда, начинаются военные конфликты и получается залп в рейтузы. Но это же мелочи, потому что главное – это вовремя себя красиво пропиарить, все равно завтра уже никто ничего не вспомнит, ну объективно, хотели создать – это все "до свидания, мама".А пафос этот будет жить в веках. Слушайте, вы себе даже не представляете, сколько они потратили сил в конце двадцатых, начале тридцатых годов, чтобы сначала создать вторую армию в Европе, а потом они стали ее даже называть "первой". Тогда не было понятия "лоббистские конторы" и "продажные потаскухи-редакторши", это по-другому называлось, но это же можно оплатить все, правда?Я уверен, что и сейчас это сделать элементарно, ты просто заносишь кэш - и о тебе можно написать все, что хочешь. Если они хотят воевать, то я не очень понимаю, с кем. Ну, с Россией тяжело, с Белоруссией тоже непросто. А если эта армия нужна для того, чтобы отжать у хутора Восточные Кресы, так можно и не париться, хутор сам их отдаст рано или поздно.Просто из принципа так себя показать – вот мы такие великие, мощные? Ну, наверное, можно.– Экс-руководитель спецслужбы "Натив" политолог Яков Кедми в интервью Украине.ру заявил, что, исходя из ситуации на фронте, России в течение двух-трех недель стоит начать собственное наступление. Начнется оно или нет, зависит исключительно от политического решения. Вы разделяете такую позицию?– То, что это зависит от политического решения – вне всякого сомнения. А что до военной операции, я вот не люблю об этом размышлять, по той причине, что, несмотря на написанные по военной истории книги, я все-таки не военный человек.Я считаю, что каждый должен заниматься тем, на что учился. Я не маршал Василевский, чтобы разрабатывать операции. Для этого есть выпускники Академии Генерального штаба.Я понимаю, конечно, что сейчас в интернете... это не к Якову Иосифовичу относится, которого я хорошо знаю, это относится вообще к тому бардаку, который творится в интернете, где одни стратеги сидят, я целыми днями это только читаю, мне это не очень нравится.Я считаю, что о военных компаниях должны говорить люди, которые получали военное образование. Насколько целесообразно, можем здесь поразмышлять, наступление на Украину? Не знаю. Я даже не готов сказать, а какое должно быть, условно, какое направление должно быть для этого наступления, потому что здесь же тоже варианты возможны.Это может быть юг, Одесса, Николаев. Это может быть Харьков. Тут масса вариантов. Этим занимаются офицеры оперативного отдела Генерального штаба.– С информационной точки зрения - насколько нам важно и вообще нужно ли пугать Украину своим наступлением?– Мне кажется, что Украина и так пугается - и без того. Здесь же в чем суть? Главное же не напугать, а главное - тот урон, который вы наносите. Мы с вами даже не можем примерно представить, в каком состоянии энергетика украинская перед зимой находится? То, что туда есть прилеты, знают все, это невозможно отрицать. А вот степень поражения какая?Понимаете, сейчас же октябрь уже, без малого, на дворе, скоро будет холодно. Справится энергетика? Вот это будет гораздо больший урон. Я понимаю прекрасно, что все же в детстве смотрели фильмы про войнушку, и для всех вот это там "открытое фронтальное наступление, десятки тысяч опытных бойцов строятся в поле, и - с Богом"…Сейчас этого нет, кампания стала другая. Можно просто методично выкашивать все подряд, причем, заметьте себе – мы же еще джентльмены. Мосты не крушим пока, железные дороги не крушим, а это же можно все сделать.А вообще, если разбираться, что более болезненно? Уничтожение офиса на Банковой или выкос семи мостов? Мне почему-то кажется, что второе гораздо более болезненно, но этот символизм - идет из кино. Это же надо воткнуть обязательно флаг над чем-нибудь.Нынешние кампании, они другие. Пугать – я не думаю, что нужно. Нужно обозначать грядущее возмездие. Это вот по-другому называется. Это уже, извините, не пугать. А это, так сказать, уважить по-настоящему.– В Армении продолжаются протесты в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. По некоторой информации, Пашиняну пришлось покинуть правительство через какие-то задние выходы. Как вы считаете, могут ли еще больше на данный момент обостриться отношения Армении и России, и какая судьба ждет Пашиняна? На этой неделе высказался на эту тему Медведев, но там не совсем понятно, какая все-таки судьба его ждет?– Я думаю, что сам Пашинян добровольно в отставку не подаст. Как и любой соросовский ублюдок, по-другому это нельзя назвать, он будет очень бороться за свою власть, до последнего. Потом уедет. Белорусские коллеги показывают, что у него есть паспорт Канады, меня это абсолютно не удивит. Вы думаете, что он связывает свой остаток жизни с Арменией? Да перестаньте!Как только он выполнит все условия Запада, которые ему поставлены и прописаны, в тот же день Никола Пашиняна там больше не будет. А лошье вот это вот многотысячное, которое за него голосовало, оно останется, будет хлопать себя ушами по щекам - они, собственно, уже этим занимаются, они орут, что не знали о том, что может получиться такое предательство.Чего вы не знали? Он вам в 2008 году сказал, что Карабах ему не нужно. Вы не смотрели ничего, и вас это не интересует, так это к кому претензии-то? Вы их адресуйте, пожалуйста, сами себе, и все будет неплохо.Пашинян последовательно говорил о том, что ему не нужен Карабах. Собственно, эта ненависть в карабахскому клану во главе с Кочаряном, она же вот оттуда-то и проистекала, а не потому, что там есть какая-то политическая конкуренция, он же с Кочаряном как раз не конкурировал, он при нем сидел. Роберт умный человек, он понимал - нету к сожалению, сейчас карательной психиатрии, хотя бы там сидит, не отсвечивает.Ему же (Пашиняну — Ред.) амнистию дали, он же вышел. Армяне же тоже очень сердобольные люди, как русские, как украинцы. Они взяли и за него проголосовали, да их же не интересует, что там он говорил... Поэтому претензии - к себе.Прыжки вокруг России? А что Россия должна сделать? Мне нравятся эти разговоры – вот русские могли бы признать Карабах. А что армяне Карабах тогда не признали? Согласитесь, это же вы объявили его своей святыней, а не русские.Я мог бы понять, если бы вышли Гаспарян, Мартынов, ну и еще кого-нибудь до кучи взяли и сказали: "Владимир Владимирович, мы нашли на карте постсоветского пространства христианские святыни, давайте их возьмем в состав России. Ну, нам же мало, пускай и это тоже будет".Но это же святыни не русского народа, а это же армянского, получается. Они попытались это переложить на Россию, и не только на Россию, на Белоруссию в том числе. Тогда в России сказали - подождите, может быть, вы сначала признаете, мы тогда, пожалуйста, готовы признать, если вы принимаете это в состав страны, то можно это обсуждать. А они же это не захотели.Какие претензии? Россия должна была что сделать? Пойти воевать за них? Их армия на войну не пришла второй раз, кстати, она же точно также в сентябре 2020 года не пришла. Они жрали шашлык и пили коньяк, им по фигу на этот Карабах, а русские ребята должны пойти и воевать не очень понятно, за что?Потому что, согласно международному праву, это территория Азербайджана. И Россия признает международное право.Поэтому отношения обострятся только среди соросовской клиентелы. Для них это, безусловно, хорошая история, можно повонять. У меня много выступало за эти дни представителей армянского политикума, они все время талдычат: "Не надо объединять соросовскую мразь и армянский народ".Понимаете, это проблема в том, что, как мы с вами много раз говорили – хуторянин – он не стал субъектным с политической точки зрения. Армянский народ в еще меньшей степени обладал этой субъектностью, их это не парило абсолютно.А когда беда пришла, к кому ты претензии будешь предъявлять? Либо к себе, потому что это вы выбирали Пашиняна, это же не Кристина Маркович и Арменом Сумбатовичем явились туда и сказали: а ну-ка, слышите вы, вот вам кандидат, голосуйте, кто разгонит в небе тучи, кто всего может достичь?Нет, они же сами это делали. Поскольку добровольно признать себя идиотом не очень хочется, на это надо мужество иметь, то гораздо проще списать на кого-то. А на кого ты будешь списывать, на Запад? Ну нет же. Поэтому в очередной раз эта идиотия. Собственно, в Кремле очень тактично сказали, что - ребята, вы хотели, вы сделали, мы принимаем ваш выбор. Это же ваш выбор, правда? В Праге кто сказал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, это кто сделал в Праге? Это сделал Никол Пашинян. Идите к нему все претензии предъявляйте.А это стадо безмозглое прыгает все только и орет. Мне написали самые отбитые, что они лишают меня армянского происхождения. Да пожалуйста, да заберите! Я не понимаю, правда, что от этого меняется. Но допустим, гипотетически, некий имярек пришел и сказал: "Я лишаю". – Да пошел ты в задницу со своими идеями! Ваше государство ликвидируют, и ты будешь сидеть, и говорить: "А зато я отнял у Армена Сумбатовича его этническое происхождение". Вы понимаете, что нормальный человек до этого не додумается, это надо быть просто имбецилом.– Нацкомиссия Украины по стандартам госязыка разрешила на этой неделе писать слова "Россия", "Российская Федерация", "Москва" с маленькой буквы в неофициальных документах. Как вам такое решение, как вы думаете, могут ли еще что-нибудь придумать, еще интереснее?– Могут переименовать. Мозгов хватит. Я наверное, уже старенький, я пытаюсь в любом действии находить целеполагание. От того, как хуторской дед Тарас и его внук Мыкола, будут писать слово "Россия", гражданам Российской Федерации абсолютно все равно. Ну, давайте себя не обманывать. Потому что мы прекрасно понимаем что уровень интеллекта там тараканий.От того, что делает семейство приматов в пригороде Лемберга… это мне без разницы. Пускай переименовывают, пускай работают. Понимаете, вот это все должно отвлекать хуторского... от размышления, что у нас в энергетике, что у нас с продовольствием, что у нас в банковском секторе, что у нас в социалке и в медицине. Идиоту дали – вот, иди пиши слово "Россия" с маленькой буквы - и он слюни пускает и радуется.Ну, понимаете, вот любой нормальный человек видит, что половина Ровенской области без света. Но нет, они будут бегать и орать: "А зато нам разрешили писать слово "Россия" с маленькой буквы". И чего? Кого это парит в нашем мордоре? Вот правда! Да никого! Просто при встрече разобьют харю, если увидят когда-нибудь такое. Вот это может быть. А больше это ни на что не влияет.Кстати, понимаете, у нас же нет такой идеи... у нас же тоже есть искрящие депутаты, и немало. Когда с ними сталкиваешься, думаешь, Боже ж ты мой, вы бы украсили собой Верховную Раду, почему вы не там, зачем вы здесь вот с этим со всем. Но даже у них таких мыслей нету, даже они как-то пытаются себя в руках держать. Не знаю, может быть, там партийная дисциплина, допускаю. Не знаю, но главное, что этого не происходит.А у этих — постоянно. Ну и ради Бога. Какая разница. Давайте сделаем им алаверды, напишите в телеграм-канале, что отныне в пику хуторскому врожденному имбецилу название "Украина.ру", будет писаться целиком заглавными буквами. И можете вот это им еще оставить.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230922/1049607207.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина