В Вашингтоне что-то придумали, но президенту Украины не сказали. Зеленский, США и выборы - 24.09.2023 Украина.ру
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В Вашингтоне что-то придумали, но президенту Украины не сказали. Зеленский, США и выборы
В Вашингтоне что-то придумали, но президенту Украины не сказали. Зеленский, США и выборы - 24.09.2023 Украина.ру
В Вашингтоне что-то придумали, но президенту Украины не сказали. Зеленский, США и выборы
Одним из показателей успешности визита Владимира Зеленского в США должен был быть диалог относительно выборов 2024 года. Президент Украины, безусловно, имеет... Украина.ру, 24.09.2023
2023-09-24T12:04
2023-09-24T12:05
эксклюзив
украина
сша
запад
выборы
президентские выборы
военное положение
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Одним из показателей успешности визита Владимира Зеленского в США должен был быть диалог относительно выборов 2024 года. Президент Украины, безусловно, имеет сейчас высочайший рейтинг, но результат выборов должен был определяться благосклонностью "вашингтонского обкома".Сама дискуссия началась ещё в августе, когда сенатор Линдси Грэм, вряд ли по собственной инициативе, предложил провести выборы в установленные Конституцией сроки. Инициативу сенатора можно было понимать двояко – и как демонстрацию того, что Украина остаётся "демократией", и как угрозу для Зеленского, который вызывает уже сильное раздражение на Западе.Сама по себе дискуссия смысла не имела – в соответствии с украинским законодательством выборы в условиях военного положения не проводятся, однако в Киеве, почему-то, к инициативе Грэма отнеслись серьёзно. Зеленский даже сообщил о намерении выдвигаться на выборах повторно, хотя ранее обещал этого не делать (но мало ли что он там обещал в 19 году?). Перед визитом в США было заявлено, что на выборы нет денег (собственно, Зеленский так Грэму и ответил – мы с радостью нарушим наши законы в обмен на финансирование).Визит в США прошёл нервно, но в целом успешно – Украине выделено финансирование, танки и дальнобойные ракеты, а о выборах, по словам Зеленского, с ним никто не говорил. Тем не менее, он решил уточнить свою позицию. Причина очевидна – уж очень упорно ему намекают на необходимость проведения выборов (см. например, статью в The Washington Post, которая так и называется: "Западные официальные лица настаивают на том, чтобы Украина провела выборы, несмотря на войну").Позиция эта оказалась, традиционно, весьма путанной, причём не только из-за косноязычия президента."Вопрос выборов из-за безопасности сегодня не актуален. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Но безопасность – сложный элемент проведения выборов".Вопросы безопасности, законности и готовности самого Зеленского участвовать в выборах, они как бы из разных сфер вообще. Вменяемый человек на месте Зеленского сказал бы, что выборы проводить нельзя, потому что это запрещено законом, а отменить военное положение мы не можем, потому что война. У Зеленского же получается как у незадачливого воришки из анекдота: "во-первых, я её не брал, во-вторых, она была маленькая, в-третьих, я её назад вернул".Не удовлетворившись полученным эффектом Зеленский расширяет перечень причин, делающих выборы невозможными, до пяти.Во-первых, для проведения демократических и прозрачных выборов нужны независимые наблюдатели.Подразумевается, что независимые наблюдатели не поедут на выборы в страну, где их прямо на улице могу изловить военкомы в рамках "могилизации", а избирательный участок находится в том же здании, где располагаются "иностранные туристы" и куда может прилететь "Герань".Во-вторых, возникают проблемы с голосованием на "оккупированных территориях", причём Зеленский специально объяснил, что он не имеет в виду территории ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя.Это может показаться странным, но на самом деле это вопрос юридический, т.е. по умолчанию лишенный следов здравого смысла. Запрет проведения выборов на территориях, не контролируемых Киевом с 2014 года, закреплён в украинском законодательстве. Т.е., чисто юридически территории ДНР в границах на 23 февраля прошлого года и в нынешних границах имеют разный статус. Но и то и другое Киев считает своей территорией, просто на одной из них проводить выборы нельзя, а на другой – нужно.В-третьих, возникают сложности с голосованием для выехавших за границу украинцев.Вообще существует отработанная методика голосования за границей, но она ориентирована на совсем другое количество избирателей. Например, на выборах 2012 года в заграничном округе проголосовало менее 20 тыс. человек. Сейчас же речь идёт о миллионах… "Как организовать этот процесс? Пока никто не может найти на это ответ".В-четвёртых, "дефицит государственного бюджета измеряется сотнями миллиардов гривен, его нужно будет закрыть либо за счет международной помощи, либо заимствованиями. Когда парламент или правительство хотят направить деньги на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война".Т.е., Запад сам должен профинансировать выборы, причём таким образом, чтобы украинцы не подумали, что это делается за счёт военной помощи.В-пятых, "миллион людей, как в окопах они будут голосовать? Как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать, чтобы выборы прошли прозрачно? Люди, защищающие права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы проголосовать. Это нонсенс".В окопах, конечно, находится не миллион, но вообще такая проблема действительно существует и как её решать не очень понятно. Тем более опыт расстрела мирных граждан (даже сограждан) у Украины богатый. И где вероятность того, что сама Украина с целью дискредитации России не начнет расстреливать своих? Как это было например, нга днях в Краматорске.***В действительности, поставленные Зеленским юридические вопросы решаются при наличии политической воли и парламентского большинства – можно отменить военное положение или устранить норму, по которой оно препятствует выборам, можно отменить выборы на "оккупированных территориях" и в армии. Всё можно. Вопрос только в том, что именно должен сделать для этого Запад.Т.е., украинские выборы – двухстороннее движение. Запад должен дать денег, предложить схемы проведения выборов среди беженцев, предоставить "правильных" наблюдателей, которые не заметят отсутствия в стране демократии и не будут боятся российских ракет (намёк на военнослужащих стран НАТО?). Кстати, о ракетах – выборы, очевидно, должны быть обеспечены новыми системами ПВО и ПРО. Потому что какие выборы, если около каждого участка не будет стоять "железный купол"?В общем, пока что идёт торг и Зеленского, похоже, устроит любой результат этого торга. Если Запад не выполнит условий Зеленского, значит выборов не будет, и он продлит свои полномочия на вполне законном основании. Если Запад выполнит условия, он скорее всего согласится на победу Зеленского (повторим – не смотря на скандально-унизительный характер поездки всё обещанное Зеленский получил).Насторожить его должно было только то, что с ним не вели переговоры о выборах. Это может быть намёк на то, что выборы проведёт кто-то другой.
https://ukraina.ru/20230830/1049025516.html
https://ukraina.ru/20230828/1048972961.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, сша, запад, выборы, президентские выборы, военное положение
Эксклюзив, Украина, США, Запад, выборы, президентские выборы, военное положение

В Вашингтоне что-то придумали, но президенту Украины не сказали. Зеленский, США и выборы

12:04 24.09.2023 (обновлено: 12:05 24.09.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Одним из показателей успешности визита Владимира Зеленского в США должен был быть диалог относительно выборов 2024 года. Президент Украины, безусловно, имеет сейчас высочайший рейтинг, но результат выборов должен был определяться благосклонностью "вашингтонского обкома".
Сама дискуссия началась ещё в августе, когда сенатор Линдси Грэм, вряд ли по собственной инициативе, предложил провести выборы в установленные Конституцией сроки. Инициативу сенатора можно было понимать двояко – и как демонстрацию того, что Украина остаётся "демократией", и как угрозу для Зеленского, который вызывает уже сильное раздражение на Западе.
Сама по себе дискуссия смысла не имела – в соответствии с украинским законодательством выборы в условиях военного положения не проводятся, однако в Киеве, почему-то, к инициативе Грэма отнеслись серьёзно. Зеленский даже сообщил о намерении выдвигаться на выборах повторно, хотя ранее обещал этого не делать (но мало ли что он там обещал в 19 году?). Перед визитом в США было заявлено, что на выборы нет денег (собственно, Зеленский так Грэму и ответил – мы с радостью нарушим наши законы в обмен на финансирование).
© Украина.руУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Украина.ру
Украина
Визит в США прошёл нервно, но в целом успешно – Украине выделено финансирование, танки и дальнобойные ракеты, а о выборах, по словам Зеленского, с ним никто не говорил. Тем не менее, он решил уточнить свою позицию. Причина очевидна – уж очень упорно ему намекают на необходимость проведения выборов (см. например, статью в The Washington Post, которая так и называется: "Западные официальные лица настаивают на том, чтобы Украина провела выборы, несмотря на войну").
Позиция эта оказалась, традиционно, весьма путанной, причём не только из-за косноязычия президента.
"Вопрос выборов из-за безопасности сегодня не актуален. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Но безопасность – сложный элемент проведения выборов".
Вопросы безопасности, законности и готовности самого Зеленского участвовать в выборах, они как бы из разных сфер вообще. Вменяемый человек на месте Зеленского сказал бы, что выборы проводить нельзя, потому что это запрещено законом, а отменить военное положение мы не можем, потому что война. У Зеленского же получается как у незадачливого воришки из анекдота: "во-первых, я её не брал, во-вторых, она была маленькая, в-третьих, я её назад вернул".
Зеленский ВСУ
30 августа, 08:16
Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертовПровести выборы украинского президента и парламента всячески подгоняют США. Из-за океана приходят прямые директивы не манкировать демократическими принципами и процедурами даже несмотря на военное положение. Зеленский, рейтинг которого по некоторым замерам снижается, ищет причины избежать народного волеизъявления.
Не удовлетворившись полученным эффектом Зеленский расширяет перечень причин, делающих выборы невозможными, до пяти.
Во-первых, для проведения демократических и прозрачных выборов нужны независимые наблюдатели.
Подразумевается, что независимые наблюдатели не поедут на выборы в страну, где их прямо на улице могу изловить военкомы в рамках "могилизации", а избирательный участок находится в том же здании, где располагаются "иностранные туристы" и куда может прилететь "Герань".
Во-вторых, возникают проблемы с голосованием на "оккупированных территориях", причём Зеленский специально объяснил, что он не имеет в виду территории ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя.
Это может показаться странным, но на самом деле это вопрос юридический, т.е. по умолчанию лишенный следов здравого смысла. Запрет проведения выборов на территориях, не контролируемых Киевом с 2014 года, закреплён в украинском законодательстве. Т.е., чисто юридически территории ДНР в границах на 23 февраля прошлого года и в нынешних границах имеют разный статус. Но и то и другое Киев считает своей территорией, просто на одной из них проводить выборы нельзя, а на другой – нужно.
В-третьих, возникают сложности с голосованием для выехавших за границу украинцев.
Вообще существует отработанная методика голосования за границей, но она ориентирована на совсем другое количество избирателей. Например, на выборах 2012 года в заграничном округе проголосовало менее 20 тыс. человек. Сейчас же речь идёт о миллионах… "Как организовать этот процесс? Пока никто не может найти на это ответ".
В-четвёртых, "дефицит государственного бюджета измеряется сотнями миллиардов гривен, его нужно будет закрыть либо за счет международной помощи, либо заимствованиями. Когда парламент или правительство хотят направить деньги на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война".
Т.е., Запад сам должен профинансировать выборы, причём таким образом, чтобы украинцы не подумали, что это делается за счёт военной помощи.
В-пятых, "миллион людей, как в окопах они будут голосовать? Как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать, чтобы выборы прошли прозрачно? Люди, защищающие права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы проголосовать. Это нонсенс".
В окопах, конечно, находится не миллион, но вообще такая проблема действительно существует и как её решать не очень понятно. Тем более опыт расстрела мирных граждан (даже сограждан) у Украины богатый. И где вероятность того, что сама Украина с целью дискредитации России не начнет расстреливать своих? Как это было например, нга днях в Краматорске.
***
В действительности, поставленные Зеленским юридические вопросы решаются при наличии политической воли и парламентского большинства – можно отменить военное положение или устранить норму, по которой оно препятствует выборам, можно отменить выборы на "оккупированных территориях" и в армии. Всё можно. Вопрос только в том, что именно должен сделать для этого Запад.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 10:18
Зеленский: выборы на Украине должны организовать США и ЕСВыборы на Украине возможны и в период активных боевых действий, однако для этого США и ЕС должны оплатить организацию голосования и отправить в каждый окоп своих наблюдателей. Такое заявление в новом интервью телеканалу "1+1" сделал Владимир Зеленский
Т.е., украинские выборы – двухстороннее движение. Запад должен дать денег, предложить схемы проведения выборов среди беженцев, предоставить "правильных" наблюдателей, которые не заметят отсутствия в стране демократии и не будут боятся российских ракет (намёк на военнослужащих стран НАТО?). Кстати, о ракетах – выборы, очевидно, должны быть обеспечены новыми системами ПВО и ПРО. Потому что какие выборы, если около каждого участка не будет стоять "железный купол"?
В общем, пока что идёт торг и Зеленского, похоже, устроит любой результат этого торга. Если Запад не выполнит условий Зеленского, значит выборов не будет, и он продлит свои полномочия на вполне законном основании. Если Запад выполнит условия, он скорее всего согласится на победу Зеленского (повторим – не смотря на скандально-унизительный характер поездки всё обещанное Зеленский получил).
Насторожить его должно было только то, что с ним не вели переговоры о выборах. Это может быть намёк на то, что выборы проведёт кто-то другой.
 
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