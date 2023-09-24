"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР - 24.09.2023 Украина.ру
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"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР
"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР - 24.09.2023 Украина.ру
"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР
На пленарном заседании депутаты Народного совета избрали Леонида Пасечника главой Луганской Народной Республики (ЛДНР). Об этом Пасечник рассказал в своём telegram-канале 23 сентября
2023-09-24T10:38
2023-09-24T10:39
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леонид пасечник
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Пасечник заявил, что принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу и официально вступил в должность главы Луганской Народной Республики (ЛНР).Пасечник был избран на должность главы региона во время тайного голосования депутатов Народного совета ЛНР. Кандидатами на пост главы республики также были Александр Ермоленко и Вадим Колесник. За Пасечника отдали свои голоса 49 депутатов.Вновь избранный глава региона выразил слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также жителям и депутатам Народного Совета Луганской Народной Республики за оказанное доверие и поддержку."Впереди у нас большая работа" - написал Пасечник. При этом в числе первых задач он назвал восстановление городов и сёл, повышение уровня жизни жителей региона, увеличение объемов собственного производства и развитие агропромышленного комплекса республики.Также 23 сентября в должность главы Донецкой Народной Республики вступил Денис Пушилин. На пост губернатора Херсонской области был избран Владимир Сальдо.Ранее в России прошёл Единый день голосования. С 8 по 10 сентября в нем приняли участие жители 54 областей России. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые приняли в нем участие.
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новости, лнр, леонид пасечник, глава, днр, денис пушилин, выборы, новые регионы рф
Новости, ЛНР, Леонид Пасечник, глава, ДНР, Денис Пушилин, выборы, Новые регионы РФ

"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР

10:38 24.09.2023 (обновлено: 10:39 24.09.2023)
 
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На пленарном заседании депутаты Народного совета избрали Леонида Пасечника главой Луганской Народной Республики (ЛДНР). Об этом Пасечник рассказал в своём telegram-канале 23 сентября
Пасечник заявил, что принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу и официально вступил в должность главы Луганской Народной Республики (ЛНР).
Пасечник был избран на должность главы региона во время тайного голосования депутатов Народного совета ЛНР. Кандидатами на пост главы республики также были Александр Ермоленко и Вадим Колесник. За Пасечника отдали свои голоса 49 депутатов.
Вновь избранный глава региона выразил слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также жителям и депутатам Народного Совета Луганской Народной Республики за оказанное доверие и поддержку.
"Впереди у нас большая работа" - написал Пасечник. При этом в числе первых задач он назвал восстановление городов и сёл, повышение уровня жизни жителей региона, увеличение объемов собственного производства и развитие агропромышленного комплекса республики.
Также 23 сентября в должность главы Донецкой Народной Республики вступил Денис Пушилин. На пост губернатора Херсонской области был избран Владимир Сальдо.
Ранее в России прошёл Единый день голосования. С 8 по 10 сентября в нем приняли участие жители 54 областей России. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые приняли в нем участие.
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10:38"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР
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