Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - AP - 24.09.2023 Украина.ру
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Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - AP
Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - AP - 24.09.2023 Украина.ру
Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - AP
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослава Хунку во время выступления в парламенте Канады. Об этом сообщило Американское агентство Associated Press 23 сентября
2023-09-24T10:06
2023-09-24T10:12
новости
владимир зеленский
канада
джастин трюдо
выступление
парламент
дивизия сс "галичина"
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Владимир Зеленский прилетел в столицу Канады поздно вечером в четверг после встреч с президентом Джо Байденом и законодателями в Вашингтоне. В среду выступил на ежегодном собрании ООН.На одной из фотографий с выступления Зеленского в канадском парламенте он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, при этом рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо."Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии вовремя Второй мировой войны" - гласит подпись к фотографии.Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию украинского военного, у которого на плече можно увидеть шеврон одной из танковых дивизий СС.Трюдо назвал визит Зеленского возможностью выразить, "насколько твердо и недвусмысленно Канада поддерживает Украину". Он объявил о выделении дополнительных средств в размере 650 миллионов канадских долларов (482 миллиона долларов США) в течение трех лет на 50 бронемашин, которые будут построены в Канаде, сообщили журналисты Associated Press. "Мы меняем наш подход к предоставлению многолетней помощи, чтобы гарантировать Украине предсказуемую поддержку, необходимую ей для долгосрочной поддержки", — заявил Трюдо на пресс-конференции.По данным Associated Press, в Канаде проживает около 1,4 миллиона человек украинского происхождения, что составляет около 4% населения. С начала войны в Канаду приехали более 175 000 украинцев, и еще 700 000 получили разрешение на приезд в рамках инициативы по поддержке временного переселения.
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новости, владимир зеленский, канада, джастин трюдо, выступление, парламент, дивизия сс "галичина"
Новости, Владимир Зеленский, Канада, Джастин Трюдо, выступление, парламент, Дивизия СС "Галичина"

Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - AP

10:06 24.09.2023 (обновлено: 10:12 24.09.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослава Хунку во время выступления в парламенте Канады. Об этом сообщило Американское агентство Associated Press 23 сентября
Владимир Зеленский прилетел в столицу Канады поздно вечером в четверг после встреч с президентом Джо Байденом и законодателями в Вашингтоне. В среду выступил на ежегодном собрании ООН.
"У меня много теплых слов и благодарности от Украины в ваш адрес. Вы помогли нам на поле боя, финансово и гуманитарной помощью", — сказал Зеленский в кабинете премьер-министра Джастина Трюдо перед выступлением.
На одной из фотографий с выступления Зеленского в канадском парламенте он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, при этом рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии вовремя Второй мировой войны" - гласит подпись к фотографии.
Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию украинского военного, у которого на плече можно увидеть шеврон одной из танковых дивизий СС.
Трюдо назвал визит Зеленского возможностью выразить, "насколько твердо и недвусмысленно Канада поддерживает Украину". Он объявил о выделении дополнительных средств в размере 650 миллионов канадских долларов (482 миллиона долларов США) в течение трех лет на 50 бронемашин, которые будут построены в Канаде, сообщили журналисты Associated Press.
"Мы меняем наш подход к предоставлению многолетней помощи, чтобы гарантировать Украине предсказуемую поддержку, необходимую ей для долгосрочной поддержки", — заявил Трюдо на пресс-конференции.
По данным Associated Press, в Канаде проживает около 1,4 миллиона человек украинского происхождения, что составляет около 4% населения. С начала войны в Канаду приехали более 175 000 украинцев, и еще 700 000 получили разрешение на приезд в рамках инициативы по поддержке временного переселения.
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НовостиВладимир ЗеленскийКанадаДжастин ТрюдовыступлениепарламентДивизия СС "Галичина"
 
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