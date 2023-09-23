Рогозин стал сенатором от Запорожской области - 23.09.2023 Украина.ру
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Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Рогозин стал сенатором от Запорожской области - 23.09.2023 Украина.ру
Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Руководитель подразделения „Царские волки“, бывший глава „Роскосмоса“, Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом он написал 23 сентября в своём телеграм-канале
2023-09-23T17:53
2023-09-23T17:53
новости
россия
новые регионы
запорожская область
сенатор
дмитрий рогозин
роскосмос
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Он возглавляет группу военных советников „Царские волки“, которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.Рогозин возглавлял „Роскосмос“ до 15 июля 2022 года. Впоследствии он посещал зону спецоперации и делился своими впечатлениями.В декабре 2022 года гостиница в Донецке, где проживал он и группа военных советников, попала под обстрел со стороны ВСУ. Рогозин получил ранение в спину, после чего был доставлен в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где его успешно прооперировали. В феврале он вернулся в зону боевых действий.Сегодня, 23 сентября, губернатором Херсонской области стал Владимир Сальдо.
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новости, россия, новые регионы, запорожская область, сенатор, дмитрий рогозин, роскосмос
Новости, Россия, Новые регионы, Запорожская область, сенатор, Дмитрий Рогозин, роскосмос

Рогозин стал сенатором от Запорожской области

17:53 23.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВизит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию
Визит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Руководитель подразделения „Царские волки“, бывший глава „Роскосмоса“, Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом он написал 23 сентября в своём телеграм-канале
"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии“, - написал Рогозин.
Он возглавляет группу военных советников „Царские волки“, которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.
Рогозин возглавлял „Роскосмос“ до 15 июля 2022 года. Впоследствии он посещал зону спецоперации и делился своими впечатлениями.
В декабре 2022 года гостиница в Донецке, где проживал он и группа военных советников, попала под обстрел со стороны ВСУ. Рогозин получил ранение в спину, после чего был доставлен в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где его успешно прооперировали. В феврале он вернулся в зону боевых действий.
Сегодня, 23 сентября, губернатором Херсонской области стал Владимир Сальдо.
13:18
"Богатство края должно служить людям": Сальдо избран губернатором Херсонской областиВладимир Сальдо был избран депутатами Херсонской областной Думы Губернатором Херсонской области, принёс присягу на верность Конституции РФ и народу Херсонской области и вступил в должность. Об этом Сальдо написал в своём телеграм-канале 23 сентября
 
НовостиРоссияНовые регионыЗапорожская областьсенаторДмитрий Рогозинроскосмос
 
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