Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Руководитель подразделения „Царские волки“, бывший глава „Роскосмоса“, Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом он написал 23 сентября в своём телеграм-канале
"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии“, - написал Рогозин.
Он возглавляет группу военных советников „Царские волки“, которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.
Рогозин возглавлял „Роскосмос“ до 15 июля 2022 года. Впоследствии он посещал зону спецоперации и делился своими впечатлениями.
В декабре 2022 года гостиница в Донецке, где проживал он и группа военных советников, попала под обстрел со стороны ВСУ. Рогозин получил ранение в спину, после чего был доставлен в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где его успешно прооперировали. В феврале он вернулся в зону боевых действий.
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