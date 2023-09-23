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Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Рогозин стал сенатором от Запорожской области - 23.09.2023 Украина.ру

Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Руководитель подразделения „Царские волки“, бывший глава „Роскосмоса“, Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом он написал 23 сентября в своём телеграм-канале

2023-09-23T17:53

2023-09-23T17:53

2023-09-23T17:53

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Он возглавляет группу военных советников „Царские волки“, которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.Рогозин возглавлял „Роскосмос“ до 15 июля 2022 года. Впоследствии он посещал зону спецоперации и делился своими впечатлениями.В декабре 2022 года гостиница в Донецке, где проживал он и группа военных советников, попала под обстрел со стороны ВСУ. Рогозин получил ранение в спину, после чего был доставлен в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где его успешно прооперировали. В феврале он вернулся в зону боевых действий.Сегодня, 23 сентября, губернатором Херсонской области стал Владимир Сальдо.

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новости, россия, новые регионы, запорожская область, сенатор, дмитрий рогозин, роскосмос