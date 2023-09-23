Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот - 23.09.2023 Украина.ру
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Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот
Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот - 23.09.2023 Украина.ру
Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Нью-Йорк, а также ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
2023-09-23T16:55
2023-09-23T16:55
новости
видео
юрий кот
владимир зеленский
генассамблея оон
украина
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00:26 - Итоги визита Зеленского в Нью-Йорк; 04:27 - Польша: Украина на всё согласна; 12:32 - Атака по штабу Черноморского флота в Севастополе; 19:15 - Новый буквенный учебник для детей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, юрий кот, владимир зеленский, генассамблея оон, украина, польша, видео
Новости, Видео, Юрий Кот, Владимир Зеленский, Генассамблея ООН, Украина, Польша

Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот

16:55 23.09.2023
 
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Нью-Йорк, а также ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
00:26 - Итоги визита Зеленского в Нью-Йорк;
04:27 - Польша: Украина на всё согласна;
12:32 - Атака по штабу Черноморского флота в Севастополе;
19:15 - Новый буквенный учебник для детей.
 
НовостиВидеоЮрий КотВладимир ЗеленскийГенассамблея ООНУкраинаПольша
 
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Заголовок открываемого материала
17:53Рогозин стал сенатором от Запорожской области
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