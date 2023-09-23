https://ukraina.ru/20230923/1049647501.html

Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот

Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот - 23.09.2023 Украина.ру

Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Нью-Йорк, а также ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

2023-09-23T16:55

2023-09-23T16:55

2023-09-23T16:55

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00:26 - Итоги визита Зеленского в Нью-Йорк; 04:27 - Польша: Украина на всё согласна; 12:32 - Атака по штабу Черноморского флота в Севастополе; 19:15 - Новый буквенный учебник для детей.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, юрий кот, владимир зеленский, генассамблея оон, украина, польша, видео