https://ukraina.ru/20230923/1049647501.html
Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот
Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот - 23.09.2023 Украина.ру
Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Нью-Йорк, а также ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
2023-09-23T16:55
2023-09-23T16:55
2023-09-23T16:55
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00:26 - Итоги визита Зеленского в Нью-Йорк; 04:27 - Польша: Украина на всё согласна; 12:32 - Атака по штабу Черноморского флота в Севастополе; 19:15 - Новый буквенный учебник для детей.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, юрий кот, владимир зеленский, генассамблея оон, украина, польша, видео
Новости, Видео, Юрий Кот, Владимир Зеленский, Генассамблея ООН, Украина, Польша
Хоронить нельзя пользоваться: какие планы у США на Зеленского – Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Нью-Йорк, а также ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
00:26 - Итоги визита Зеленского в Нью-Йорк;
04:27 - Польша: Украина на всё согласна;
12:32 - Атака по штабу Черноморского флота в Севастополе;
19:15 - Новый буквенный учебник для детей.