https://ukraina.ru/20230923/1049647084.html

ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ - 23.09.2023 Украина.ру

ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ

Вооруженные Силы России нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, что привело к значительному ущербу боевых возможностей ВСУ, сообщили 23 сентября в Минобороны РФ

2023-09-23T15:01

2023-09-23T15:01

2023-09-23T15:01

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Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 17 по 23 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами.В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.Также "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", добавили в военном ведомстве.Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.

https://ukraina.ru/20230923/1049646854.html

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