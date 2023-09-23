https://ukraina.ru/20230923/1049647084.html
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ - 23.09.2023 Украина.ру
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ
Вооруженные Силы России нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, что привело к значительному ущербу боевых возможностей ВСУ, сообщили 23 сентября в Минобороны РФ
2023-09-23T15:01
2023-09-23T15:01
2023-09-23T15:01
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Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 17 по 23 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами.В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.Также "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", добавили в военном ведомстве.Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.
https://ukraina.ru/20230923/1049646854.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф, всу, минобороны рф, обедненный уран
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, Минобороны РФ, обедненный уран
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ
Вооруженные Силы России нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, что привело к значительному ущербу боевых возможностей ВСУ, сообщили 23 сентября в Минобороны РФ
Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 17 по 23 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами.
„[Нанесены удары] по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников“, - говорится в сообщении МО РФ.
В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.
Также "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", добавили в военном ведомстве.
Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.
Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.