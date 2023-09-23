ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ - 23.09.2023 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ - 23.09.2023 Украина.ру
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ
Вооруженные Силы России нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, что привело к значительному ущербу боевых возможностей ВСУ, сообщили 23 сентября в Минобороны РФ
2023-09-23T15:01
2023-09-23T15:01
новости
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обедненный уран
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Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 17 по 23 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами.В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.Также "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", добавили в военном ведомстве.Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.
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новости, россия, вс рф, всу, минобороны рф, обедненный уран
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, Минобороны РФ, обедненный уран

ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ

15:01 23.09.2023
 
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
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Вооруженные Силы России нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, что привело к значительному ущербу боевых возможностей ВСУ, сообщили 23 сентября в Минобороны РФ
Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 17 по 23 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами.
„[Нанесены удары] по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников“, - говорится в сообщении МО РФ.
В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.
Также "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", добавили в военном ведомстве.
Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.
Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2023
14:29
Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИРазведчики ВС РФ уничтожили в зоне СВО танк Leopard с полностью немецким экипажем, заявил командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным "Легенда". Об этом 23 сентября сообщили журналисты РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
15:01ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ
14:30Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи
14:29Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИ
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