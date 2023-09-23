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Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады

Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады - 23.09.2023 Украина.ру

Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады

Союзники Киева предоставили в этом году бюджетное финансирование в форме грантов и льготных ссуд на сумму 32,55 миллиарда долларов, что превысило прошлогодний показатель помощи, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев

2023-09-23T14:23

2023-09-23T14:23

2023-09-23T14:23

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Он уточнил, что в течение 21-22 сентября в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов и восьмой транш от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи. По его словам, суммарная поддержка за все время составляет 64,65 миллиарда долларов или 112,2 миллиона за каждый из 576 дней полномасштабной войны. Гетманцев отметил, что за счет этих средств Украина может финансировать в достаточном объеме социальную выплаты, пенсии, зарплаты бюджетникам, восстанавливать инфраструктуру. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды

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новости, украина, бюджет, верховная рада, союзники, киев