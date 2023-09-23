Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады - 23.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230923/1049646688.html
Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады
Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады - 23.09.2023 Украина.ру
Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады
Союзники Киева предоставили в этом году бюджетное финансирование в форме грантов и льготных ссуд на сумму 32,55 миллиарда долларов, что превысило прошлогодний показатель помощи, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев
2023-09-23T14:23
2023-09-23T14:23
новости
украина
бюджет
верховная рада
союзники
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102558/89/1025588944_0:27:2048:1179_1920x0_80_0_0_20cb6557fcca17ba37b3b2ae4a0e3e5e.jpg
Он уточнил, что в течение 21-22 сентября в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов и восьмой транш от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи. По его словам, суммарная поддержка за все время составляет 64,65 миллиарда долларов или 112,2 миллиона за каждый из 576 дней полномасштабной войны. Гетманцев отметил, что за счет этих средств Украина может финансировать в достаточном объеме социальную выплаты, пенсии, зарплаты бюджетникам, восстанавливать инфраструктуру. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102558/89/1025588944_57:0:1877:1365_1920x0_80_0_0_19bb9ecf675842e605c98b02c694a25f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, бюджет, верховная рада, союзники, киев
Новости, Украина, бюджет, Верховная Рада, союзники, Киев

Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады

14:23 23.09.2023
 
© Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Перейти в фотобанкгривна
гривна
© Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU
Перейти в фотобанк
Читать в
Союзники Киева предоставили в этом году бюджетное финансирование в форме грантов и льготных ссуд на сумму 32,55 миллиарда долларов, что превысило прошлогодний показатель помощи, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев
"В 2023 году помощь Украине от союзников уже превысила прошлогодние поступления. По состоянию на 22 сентября партнеры предоставили Украине бюджетное финансирование в форме льготных ссуд и грантов на сумму 32,55 миллиарда долларов", - приводит слова Гетманцева украинское издание "Судебно-юридическая газета".
Он уточнил, что в течение 21-22 сентября в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов и восьмой транш от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи. По его словам, суммарная поддержка за все время составляет 64,65 миллиарда долларов или 112,2 миллиона за каждый из 576 дней полномасштабной войны.
Гетманцев отметил, что за счет этих средств Украина может финансировать в достаточном объеме социальную выплаты, пенсии, зарплаты бюджетникам, восстанавливать инфраструктуру.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды
© Украина.руБюджет Украины
Бюджет Украины - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Украина.ру
Бюджет Украины
 
НовостиУкраинабюджетВерховная РадасоюзникиКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ
14:30Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи
14:29Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИ
14:23Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады
13:58Националист Ярош наградил мэра Кривого Рога Вилкула рыцарским крестом
13:54В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК
13:34Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты
13:22Стратегические расхождения с США, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
13:18"Богатство края должно служить людям": Сальдо избран губернатором Херсонской области
13:03МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
12:55Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов
12:13Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом
11:15"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone
11:12Россия получила сигнал. Запад ждёт ответа
10:45Почему Зеленского холодно встретили в США? Анализ экспертов
10:32Губернатор Севастополя предупредил о ракетной и воздушной опасности
10:26"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК
10:20Оружие из Канады, использование "Абрамсов", атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 23 сентября
10:20"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов
10:02Америка закрывает Колумба. В США до основания сносят основателей
Лента новостейМолния