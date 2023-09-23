https://ukraina.ru/20230923/1049646477.html

Националист Ярош наградил мэра Кривого Рога Вилкула рыцарским крестом

Националист Ярош наградил мэра Кривого Рога Вилкула рыцарским крестом - 23.09.2023 Украина.ру

Националист Ярош наградил мэра Кривого Рога Вилкула рыцарским крестом

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что получил награду - "рыцарский крест" от Дмитрия Яроша, бывшего лидера "Правого сектора"*, который сейчас числится командующим так называемой Украинской добровольческой армии (УДА), праворадикальной группировки, члены которой принимают участие в боевых действиях на Донбассе

2023-09-23T13:58

2023-09-23T13:58

2023-09-23T14:19

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награда

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Он отметил, что эта награда является одной из самых дорогих для него. При этом щегольнул, что по счету из полученных им наград она занимает двадцать седьмое место. Вилкул уточнил, что награжден начиная от знака отличия главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, минобороны Украины, спецподразделения службы безопасности Украины (СБУ) "Альфа", и заканчивая батальонами "Арей" Украинской добровольческой армии, "Айдар", признан в России экстремистским и запрещен. Александр Вилкул при правлении экс-президента Украины Виктора Януковиче был одним из лидеров "Партии регионов".* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20230706/1047848876.html

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новости, украина, дмитрий ярош, вилкул, награда