https://ukraina.ru/20230923/1049646212.html
В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК
В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК - 23.09.2023 Украина.ру
В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК
По требованию Одесской ТЭЦ в трех районах Одессы в субботу применяют плановые отключения электричества, критическую инфраструктуру обеспечат светом от резервных электролиний, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК
2023-09-23T13:54
2023-09-23T13:54
2023-09-23T14:19
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одесса
электроэнергия
электроподстанции
блэкаут
отключение электричества
минэнерго украины
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Отмечается, что отключения вводят по требованию Одесской ТЭЦ. Объекты критической инфраструктуры и клиенты, где это технически возможно сделать, будут обеспечены светом от резервных электролиний, уточнили в энергохолдинге. Как сообщала 16 сентября заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по стране уже подготовлены. Ранее издание "Обозреватель" со ссылкой на собеседника в правительстве сообщало, что украинские местные власти и энергокомпании разрабатывают графики отключений электроэнергии до 1 октября, их начнут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы. В министерстве энергетики Украины ранее сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, отключения возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.
https://ukraina.ru/20230923/1049621095.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, одесса, электроэнергия, электроподстанции, блэкаут, отключение электричества, минэнерго украины
Новости, Украина, Одесса, электроэнергия, электроподстанции, блэкаут, отключение электричества, Минэнерго Украины
В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК
13:54 23.09.2023 (обновлено: 14:19 23.09.2023)
По требованию Одесской ТЭЦ в трех районах Одессы в субботу применяют плановые отключения электричества, критическую инфраструктуру обеспечат светом от резервных электролиний, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК
"В субботу с 05.00 до 18.00 (совпадает с Мск.) состоится плановое отключение света для проведения ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы", - приводит сообщение ДТЭК официальный сайт города Одесса.
Отмечается, что отключения вводят по требованию Одесской ТЭЦ. Объекты критической инфраструктуры и клиенты, где это технически возможно сделать, будут обеспечены светом от резервных электролиний, уточнили в энергохолдинге.
Как сообщала 16 сентября заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по стране уже подготовлены.
Ранее издание "Обозреватель" со ссылкой на собеседника в правительстве сообщало, что украинские местные власти и энергокомпании разрабатывают графики отключений электроэнергии до 1 октября, их начнут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы.
В министерстве энергетики Украины ранее сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, отключения возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.