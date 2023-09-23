https://ukraina.ru/20230923/1049646212.html

В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК

В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК - 23.09.2023 Украина.ру

В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК

По требованию Одесской ТЭЦ в трех районах Одессы в субботу применяют плановые отключения электричества, критическую инфраструктуру обеспечат светом от резервных электролиний, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК

2023-09-23T13:54

2023-09-23T13:54

2023-09-23T14:19

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Отмечается, что отключения вводят по требованию Одесской ТЭЦ. Объекты критической инфраструктуры и клиенты, где это технически возможно сделать, будут обеспечены светом от резервных электролиний, уточнили в энергохолдинге. Как сообщала 16 сентября заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по стране уже подготовлены. Ранее издание "Обозреватель" со ссылкой на собеседника в правительстве сообщало, что украинские местные власти и энергокомпании разрабатывают графики отключений электроэнергии до 1 октября, их начнут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы. В министерстве энергетики Украины ранее сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, отключения возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20230923/1049621095.html

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новости, украина, одесса, электроэнергия, электроподстанции, блэкаут, отключение электричества, минэнерго украины