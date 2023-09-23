Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты - 23.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230923/1049646071.html
Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты
Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты - 23.09.2023 Украина.ру
Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты
На севере Севастополя обнаружили часть сбитой ракеты, написал 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
2023-09-23T13:34
2023-09-23T13:34
новости
россия
крым
севастополь
михаил развожаев
ракета
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102290/85/1022908580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dd225ed27563868d5c5ec19858221f9.jpg
Сейчас парк закрыли, а территорию оцепили. Ожидается прибытие спецслужб.Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.Утром губернатор сообщил, что в Севастополе, по предварительной информации, отработало ПВО. Обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке.Накануне, 22 сентября, ВСУ осуществили массированную ракетную атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
https://ukraina.ru/20230923/1049644452.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102290/85/1022908580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_504c4b739e885b6c53a24ef4244406e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, ракета, пво
Новости, Россия, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, Ракета, ПВО

Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты

13:34 23.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
На севере Севастополя обнаружили часть сбитой ракеты, написал 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
„В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты“, - сообщил губернатор.
Сейчас парк закрыли, а территорию оцепили. Ожидается прибытие спецслужб.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.
Утром губернатор сообщил, что в Севастополе, по предварительной информации, отработало ПВО. Обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке.
Накануне, 22 сентября, ВСУ осуществили массированную ракетную атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести.
По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.
По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в шахтную пусковую установку
11:12
Россия получила сигнал. Запад ждёт ответаДумаю, что сообщение о согласии ФРГ проставить Украине около 70 ракет Taurus, готовности США выделить Киеву 30 ракет ATACMS и удар по штабу Черноморского флота в Севастополе Tom Shadow или SCALP-EG, подобными Taurus, но не тождественными ему, не случайно совпали по времени.
 
НовостиРоссияКрымСевастопольМихаил РазвожаевРакетаПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФ
14:30Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи
14:29Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИ
14:23Бюджетная помощь союзников Киева в 2023 году превысила её прошлогодний объём - депутат Рады
13:58Националист Ярош наградил мэра Кривого Рога Вилкула рыцарским крестом
13:54В Одессе плановые отключение света, три района обесточены - энергокомпания ДТЭК
13:34Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты
13:22Стратегические расхождения с США, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
13:18"Богатство края должно служить людям": Сальдо избран губернатором Херсонской области
13:03МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
12:55Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов
12:13Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом
11:15"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone
11:12Россия получила сигнал. Запад ждёт ответа
10:45Почему Зеленского холодно встретили в США? Анализ экспертов
10:32Губернатор Севастополя предупредил о ракетной и воздушной опасности
10:26"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК
10:20Оружие из Канады, использование "Абрамсов", атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 23 сентября
10:20"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов
10:02Америка закрывает Колумба. В США до основания сносят основателей
Лента новостейМолния