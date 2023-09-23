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Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты

Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты - 23.09.2023 Украина.ру

Развожаев заявил об обнаружении обломков сбитой ракеты

На севере Севастополя обнаружили часть сбитой ракеты, написал 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале

2023-09-23T13:34

2023-09-23T13:34

2023-09-23T13:34

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Сейчас парк закрыли, а территорию оцепили. Ожидается прибытие спецслужб.Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.Утром губернатор сообщил, что в Севастополе, по предварительной информации, отработало ПВО. Обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке.Накануне, 22 сентября, ВСУ осуществили массированную ракетную атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.

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новости, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, ракета, пво