"Богатство края должно служить людям": Сальдо избран губернатором Херсонской области
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Владимир Сальдо был избран депутатами Херсонской областной Думы Губернатором Херсонской области, принёс присягу на верность Конституции РФ и народу Херсонской области и вступил в должность. Об этом Сальдо написал в своём телеграм-канале 23 сентября
Сальдо выразил огромную благодарность президенту России Владимиру Путина за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за её поддержку.
Особую благодарность по праву заслужили сотрудники всех избирательных комиссий Херсонской области, большинство из которых — женщины, отметил Сальдо.
„Несмотря на угрозы со стороны украинских экстремистов, они провели выборы на высочайшем организационном уровне. Во многом благодаря этим отважным женщинам мы смогли сформировать в нашем регионе всенародно избранные органы власти“, - заявил глава Херсонской области.
Губернатор региона заявил, что теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской "Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года". Эта программа - главный план по возрождению области и повышению уровня жизни людей.
„Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям“, - заявил Сальдо.
Губернатор добавил, что у властей Херсонской области есть все возможности, чтобы осуществить программу по возрождению области.
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