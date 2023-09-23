https://ukraina.ru/20230923/1049645649.html

"Богатство края должно служить людям": Сальдо избран губернатором Херсонской области

"Богатство края должно служить людям": Сальдо избран губернатором Херсонской области - 23.09.2023 Украина.ру

"Богатство края должно служить людям": Сальдо избран губернатором Херсонской области

Владимир Сальдо был избран депутатами Херсонской областной Думы Губернатором Херсонской области, принёс присягу на верность Конституции РФ и народу Херсонской области и вступил в должность. Об этом Сальдо написал в своём телеграм-канале 23 сентября

2023-09-23T13:18

2023-09-23T13:18

2023-09-23T13:18

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Сальдо выразил огромную благодарность президенту России Владимиру Путина за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за её поддержку.Особую благодарность по праву заслужили сотрудники всех избирательных комиссий Херсонской области, большинство из которых — женщины, отметил Сальдо.Губернатор региона заявил, что теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской "Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года". Эта программа - главный план по возрождению области и повышению уровня жизни людей.Губернатор добавил, что у властей Херсонской области есть все возможности, чтобы осуществить программу по возрождению области.

https://ukraina.ru/20230909/1049285293.html

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новости, россия, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы, выборы, губернатор