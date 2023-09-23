МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России - 23.09.2023 Украина.ру
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МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России - 23.09.2023 Украина.ру
МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
МИД Канады расширил санкционный список против России. Информацию об этом разместил МИД Канады на своем официальном сайте
2023-09-23T13:03
2023-09-23T13:03
новости
канада
россия
санкции
антироссийские санкции
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Канадское внешнеполитическое ведомство расширило список антироссийских санкций, включив в него 42 физических лица и 21 юридическое лицо.В перечень попали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), патриотическое движение "Юнармия", клуб "Валдай", газеты "Взгляд" и "Комсомольская правда".В канадском санкционном списке оказались и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также ряд российских политологов.29 июля Канада размещала список тех, кто попал под санкции. Тогда под канадские санкции попали телефонные операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.Среди санкционных банков теперь значатся: банки "Точка" и "Тинькофф", а также карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза“.В июльском санкционном списке оказались следующие деятели культуры: продюсер Иосиф Пригожин, актёр Иван Охлобыстин, певец SHAMAN, актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, режиссёр Никита Михалков.Под санкции попало также попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".
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новости, канада, россия, санкции, антироссийские санкции
Новости, Канада, Россия, санкции, антироссийские санкции

МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России

13:03 23.09.2023
 
© BoscoSport / Перейти в фотобанкВанкувер в преддверии Олимпиады 2010
Ванкувер в преддверии Олимпиады 2010
© BoscoSport
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МИД Канады расширил санкционный список против России. Информацию об этом разместил МИД Канады на своем официальном сайте
Канадское внешнеполитическое ведомство расширило список антироссийских санкций, включив в него 42 физических лица и 21 юридическое лицо.
В перечень попали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), патриотическое движение "Юнармия", клуб "Валдай", газеты "Взгляд" и "Комсомольская правда".
В канадском санкционном списке оказались и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также ряд российских политологов.
29 июля Канада размещала список тех, кто попал под санкции. Тогда под канадские санкции попали телефонные операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.
Среди санкционных банков теперь значатся: банки "Точка" и "Тинькофф", а также карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза“.
В июльском санкционном списке оказались следующие деятели культуры: продюсер Иосиф Пригожин, актёр Иван Охлобыстин, певец SHAMAN, актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, режиссёр Никита Михалков.
Под санкции попало также попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".
20 июля, 18:05
Канада ввела новые санкции: система "МИР", Бесогон, Пригожин и ВалерияКанада ввела антироссийские санкции, которые коснулись мобильных операторов, банков, платежной системы "МИР", российских министерств, деятелей культуры и других физических и юридических лиц. Список опубликовало внешнеполитическое ведомство страны 20 июля
 
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13:03МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
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