https://ukraina.ru/20230923/1049645517.html
МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России - 23.09.2023 Украина.ру
МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
МИД Канады расширил санкционный список против России. Информацию об этом разместил МИД Канады на своем официальном сайте
2023-09-23T13:03
2023-09-23T13:03
2023-09-23T13:03
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антироссийские санкции
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Канадское внешнеполитическое ведомство расширило список антироссийских санкций, включив в него 42 физических лица и 21 юридическое лицо.В перечень попали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), патриотическое движение "Юнармия", клуб "Валдай", газеты "Взгляд" и "Комсомольская правда".В канадском санкционном списке оказались и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также ряд российских политологов.29 июля Канада размещала список тех, кто попал под санкции. Тогда под канадские санкции попали телефонные операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.Среди санкционных банков теперь значатся: банки "Точка" и "Тинькофф", а также карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза“.В июльском санкционном списке оказались следующие деятели культуры: продюсер Иосиф Пригожин, актёр Иван Охлобыстин, певец SHAMAN, актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, режиссёр Никита Михалков.Под санкции попало также попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".
https://ukraina.ru/20230720/1048151001.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, канада, россия, санкции, антироссийские санкции
МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
МИД Канады расширил санкционный список против России. Информацию об этом разместил МИД Канады на своем официальном сайте
Канадское внешнеполитическое ведомство расширило список антироссийских санкций, включив в него 42 физических лица и 21 юридическое лицо.
В перечень попали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), патриотическое движение "Юнармия", клуб "Валдай", газеты "Взгляд" и "Комсомольская правда".
В канадском санкционном списке оказались и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также ряд российских политологов.
29 июля Канада размещала список тех, кто попал под санкции. Тогда под канадские санкции попали телефонные операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.
Среди санкционных банков теперь значатся: банки "Точка" и "Тинькофф", а также карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза“.
В июльском санкционном списке оказались следующие деятели культуры: продюсер Иосиф Пригожин, актёр Иван Охлобыстин, певец SHAMAN, актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, режиссёр Никита Михалков.
Под санкции попало также попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".