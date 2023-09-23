https://ukraina.ru/20230923/1049645517.html

МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России

МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России - 23.09.2023 Украина.ру

МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России

МИД Канады расширил санкционный список против России. Информацию об этом разместил МИД Канады на своем официальном сайте

2023-09-23T13:03

2023-09-23T13:03

2023-09-23T13:03

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антироссийские санкции

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Канадское внешнеполитическое ведомство расширило список антироссийских санкций, включив в него 42 физических лица и 21 юридическое лицо.В перечень попали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), патриотическое движение "Юнармия", клуб "Валдай", газеты "Взгляд" и "Комсомольская правда".В канадском санкционном списке оказались и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также ряд российских политологов.29 июля Канада размещала список тех, кто попал под санкции. Тогда под канадские санкции попали телефонные операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.Среди санкционных банков теперь значатся: банки "Точка" и "Тинькофф", а также карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза“.В июльском санкционном списке оказались следующие деятели культуры: продюсер Иосиф Пригожин, актёр Иван Охлобыстин, певец SHAMAN, актриса Мария Шукшина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина, музыкант Александр Скляр, режиссёр Никита Михалков.Под санкции попало также попало и учрежденное Михалковым ООО "Бесогон".

https://ukraina.ru/20230720/1048151001.html

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новости, канада, россия, санкции, антироссийские санкции