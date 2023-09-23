https://ukraina.ru/20230923/1049645329.html
Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов
Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов - 23.09.2023 Украина.ру
Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о том, как испортились отношения Зеленского и Байдена, оценил возможности Киева начать третью волну наступления и шансы на то, что НАТО открыто вступит в украинский конфликт
2023-09-23T12:55
2023-09-23T12:55
2023-09-23T12:55
новости
видео
дмитрий суслов
россия
владимир зеленский
оон
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049645210_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24b5e835a1e3cbcba583242e5870d2a7.jpg
Также он оценил последствия сдачи Карабаха президентом Армении Николом Пашиняном и дальнейший курс Еревана на сближение с Западом. 0:42 – выступление Зеленского на генассамблее ООН: что это изменит? 3:33 – третья волна украинского наступления: какие ресурсы остались у Киева? 8:20 – масштабные антироссийские учения североатлантического следующей весной и "малое НАТО"; 12:10 – гибель российских миротворцев в Карабахе: что происходит на Кавказе?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049645210_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1649169741f1f8b187670e2693666e82.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, дмитрий суслов, россия, владимир зеленский, оон, джо байден, видео
Новости, Видео, Дмитрий Суслов, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Джо Байден
Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о том, как испортились отношения Зеленского и Байдена, оценил возможности Киева начать третью волну наступления и шансы на то, что НАТО открыто вступит в украинский конфликт
Также он оценил последствия сдачи Карабаха президентом Армении Николом Пашиняном и дальнейший курс Еревана на сближение с Западом.
0:42 – выступление Зеленского на генассамблее ООН: что это изменит?
3:33 – третья волна украинского наступления: какие ресурсы остались у Киева?
8:20 – масштабные антироссийские учения североатлантического следующей весной и "малое НАТО";
12:10 – гибель российских миротворцев в Карабахе: что происходит на Кавказе?