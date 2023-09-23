https://ukraina.ru/20230923/1049645329.html

Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов

Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов - 23.09.2023 Украина.ру

Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о том, как испортились отношения Зеленского и Байдена, оценил возможности Киева начать третью волну наступления и шансы на то, что НАТО открыто вступит в украинский конфликт

2023-09-23T12:55

2023-09-23T12:55

2023-09-23T12:55

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Также он оценил последствия сдачи Карабаха президентом Армении Николом Пашиняном и дальнейший курс Еревана на сближение с Западом. 0:42 – выступление Зеленского на генассамблее ООН: что это изменит? 3:33 – третья волна украинского наступления: какие ресурсы остались у Киева? 8:20 – масштабные антироссийские учения североатлантического следующей весной и "малое НАТО"; 12:10 – гибель российских миротворцев в Карабахе: что происходит на Кавказе?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, дмитрий суслов, россия, владимир зеленский, оон, джо байден, видео