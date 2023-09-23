Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов - 23.09.2023 Украина.ру
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Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов
Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов - 23.09.2023 Украина.ру
Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о том, как испортились отношения Зеленского и Байдена, оценил возможности Киева начать третью волну наступления и шансы на то, что НАТО открыто вступит в украинский конфликт
2023-09-23T12:55
2023-09-23T12:55
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оон
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Также он оценил последствия сдачи Карабаха президентом Армении Николом Пашиняном и дальнейший курс Еревана на сближение с Западом. 0:42 – выступление Зеленского на генассамблее ООН: что это изменит? 3:33 – третья волна украинского наступления: какие ресурсы остались у Киева? 8:20 – масштабные антироссийские учения североатлантического следующей весной и "малое НАТО"; 12:10 – гибель российских миротворцев в Карабахе: что происходит на Кавказе?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, дмитрий суслов, россия, владимир зеленский, оон, джо байден, видео
Новости, Видео, Дмитрий Суслов, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Джо Байден

Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов

12:55 23.09.2023
 
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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о том, как испортились отношения Зеленского и Байдена, оценил возможности Киева начать третью волну наступления и шансы на то, что НАТО открыто вступит в украинский конфликт
Также он оценил последствия сдачи Карабаха президентом Армении Николом Пашиняном и дальнейший курс Еревана на сближение с Западом.
0:42 – выступление Зеленского на генассамблее ООН: что это изменит?
3:33 – третья волна украинского наступления: какие ресурсы остались у Киева?
8:20 – масштабные антироссийские учения североатлантического следующей весной и "малое НАТО";
12:10 – гибель российских миротворцев в Карабахе: что происходит на Кавказе?
 
НовостиВидеоДмитрий СусловРоссияВладимир ЗеленскийООНДжо Байден
 
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Заголовок открываемого материала
13:03МГИМО, "Валдай", "Юнармия": МИД Канады расширил санкции против России
12:55Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов
12:13Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом
11:15"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone
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