https://ukraina.ru/20230923/1049644916.html
Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом
Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом - 23.09.2023 Украина.ру
Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом
Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone
2023-09-23T12:13
2023-09-23T12:13
2023-09-23T12:13
новости
украина
кирилл буданов
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
илон маск
starlink
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045622374_0:14:1078:620_1920x0_80_0_0_ea38e5c050982cc9a83da9c33044dc90.jpg
Журналист задал главе ГУР вопрос о спутниковой системе Starlink. Действительно ли Маск отключил Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на Севастополь в прошлом году, или, как он утверждал, он отклонил запрос на его предоставление.Буданов отметил, что Starlink является собственностью частного лица. „Да, мы действительно очень широко пользуемся его продуктами и услугами. Единственное, что я могу здесь сказать, так это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа“, отметил он.Ранее Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против РФ, пошли против запрета. Бизнесмен отмечал, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.Первые спутники Starlink Маск запустил на орбиту Земли в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Благодаря этой системе интернет есть зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в самых отдаленных районах.Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".
https://ukraina.ru/20230915/1049433732.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045622374_25:0:1054:772_1920x0_80_0_0_7f18fcc3c26bdf1b75fd4e2ecdf35621.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), илон маск, starlink, крым
Новости, Украина, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Илон Маск, Starlink, Крым
Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом
Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone
Журналист задал главе ГУР вопрос о спутниковой системе Starlink. Действительно ли Маск отключил Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на Севастополь в прошлом году, или, как он утверждал, он отклонил запрос на его предоставление.
Буданов отметил, что Starlink является собственностью частного лица. „Да, мы действительно очень широко пользуемся его продуктами и услугами. Единственное, что я могу здесь сказать, так это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа“, отметил он.
"Это правда, что он (Маск – Ред.) отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше… Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц", - заявил Буданов.
Ранее Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против РФ, пошли против запрета. Бизнесмен отмечал, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
Первые спутники Starlink Маск запустил на орбиту Земли в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Благодаря этой системе интернет есть зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в самых отдаленных районах.
Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".