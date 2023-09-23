https://ukraina.ru/20230923/1049644916.html

Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом

Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом - 23.09.2023 Украина.ру

Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом

Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone

2023-09-23T12:13

2023-09-23T12:13

2023-09-23T12:13

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Журналист задал главе ГУР вопрос о спутниковой системе Starlink. Действительно ли Маск отключил Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на Севастополь в прошлом году, или, как он утверждал, он отклонил запрос на его предоставление.Буданов отметил, что Starlink является собственностью частного лица. „Да, мы действительно очень широко пользуемся его продуктами и услугами. Единственное, что я могу здесь сказать, так это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа“, отметил он.Ранее Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против РФ, пошли против запрета. Бизнесмен отмечал, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.Первые спутники Starlink Маск запустил на орбиту Земли в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Благодаря этой системе интернет есть зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в самых отдаленных районах.Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".

https://ukraina.ru/20230915/1049433732.html

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новости, украина, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), илон маск, starlink, крым