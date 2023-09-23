https://ukraina.ru/20230923/1049644776.html

"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone

"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone - 23.09.2023 Украина.ру

"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone

Американские танки Abrams на Украине „долго не проживут“, а дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone

2023-09-23T11:15

2023-09-23T11:15

2023-09-23T11:15

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Журналист также задал Буданову вопрос о возможных поставках из США дальнобойных ракет ATACMS. Буданов призвал дождаться официальных объявлений о передаче ракет, но при этом отметил, что если речь идёт о ста ракетах, то это не изменит ситуацию на фронте.Буданов признал явные преимущества российской армии, отметив, что борьба с ее авиацией с помощью систем ПВО "очень затратна и неэффективна“.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.

https://ukraina.ru/20230922/1049637410.html

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новости, украина, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), сша, президент сша, джо байден, m1 abrams, atacms