"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone - 23.09.2023 Украина.ру
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"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone
"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone - 23.09.2023 Украина.ру
"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone
Американские танки Abrams на Украине „долго не проживут“, а дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone
2023-09-23T11:15
2023-09-23T11:15
новости
украина
кирилл буданов
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
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Журналист также задал Буданову вопрос о возможных поставках из США дальнобойных ракет ATACMS. Буданов призвал дождаться официальных объявлений о передаче ракет, но при этом отметил, что если речь идёт о ста ракетах, то это не изменит ситуацию на фронте.Буданов признал явные преимущества российской армии, отметив, что борьба с ее авиацией с помощью систем ПВО "очень затратна и неэффективна“.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.
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новости, украина, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), сша, президент сша, джо байден, m1 abrams, atacms
Новости, Украина, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), США, президент США, Джо Байден, M1 Abrams, ATACMS

"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone

11:15 23.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
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Американские танки Abrams на Украине „долго не проживут“, а дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone
"Они (танки Abrams. — Прим. ред.) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут", — сказал он.
Журналист также задал Буданову вопрос о возможных поставках из США дальнобойных ракет ATACMS. Буданов призвал дождаться официальных объявлений о передаче ракет, но при этом отметил, что если речь идёт о ста ракетах, то это не изменит ситуацию на фронте.
„Все еще есть разные варианты развития этой ситуации, так что давайте дождемся [официального объявления - Ред.], но я могу условно сказать, что если речь идет о 100 ракетах, это не изменит ситуацию“, - ответил глава ГУР.
Буданов признал явные преимущества российской армии, отметив, что борьба с ее авиацией с помощью систем ПВО "очень затратна и неэффективна“.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.
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США передадут Украине ракеты ATACMS — NBCБелый дом принял решение передать Украине крылатые ракеты ATACMS. Об этом 22 сентября сообщает американский телеканал NBC
 
НовостиУкраинаКирилл БудановГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)СШАпрезидент СШАДжо БайденM1 AbramsATACMS
 
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