"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Американские танки Abrams на Украине „долго не проживут“, а дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone
"Они (танки Abrams. — Прим. ред.) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут", — сказал он.
Журналист также задал Буданову вопрос о возможных поставках из США дальнобойных ракет ATACMS. Буданов призвал дождаться официальных объявлений о передаче ракет, но при этом отметил, что если речь идёт о ста ракетах, то это не изменит ситуацию на фронте.
„Все еще есть разные варианты развития этой ситуации, так что давайте дождемся [официального объявления - Ред.], но я могу условно сказать, что если речь идет о 100 ракетах, это не изменит ситуацию“, - ответил глава ГУР.
Буданов признал явные преимущества российской армии, отметив, что борьба с ее авиацией с помощью систем ПВО "очень затратна и неэффективна“.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.