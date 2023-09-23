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"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов

"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов - 23.09.2023 Украина.ру

"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов

При передаче Крыма в 1954 году была нарушена Конституция СССР, заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Об этом сообщили РИА Новости

2023-09-23T10:20

2023-09-23T10:20

2023-09-23T10:20

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"В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало", - сказал ТрофимовРабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украине.По словам Трофимова, при изучении архивов рабочая группа не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик."Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось", - подчеркнул депутат.Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт и решения, принятые вне компетенции президиумов верховных советов двух республик, в нарушение всех конституционных процедур, отметил Трофимов.При передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Кроме того, не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан, заявил он.Для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, однако этого сделано не было, мнение населения республики никто не спросил."В Конституции РСФСР было положение, в котором четко обозначено, что территория РСФСР не может быть изменяема без согласия самой РСФСР. При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет", - подчеркнул Трофимов.Таким образом, пояснил он, этот вопрос не мог рассматриваться даже на уровне Верховного совета РСФСР. А в УССР нужно было провести референдум о принятии Крыма в состав республики, такого голосования также не было проведено."После проведения референдумов и утверждения их итогов должны были последовать обращения в Верховный совет СССР, который мог принять решение об утверждении изменений границ между союзными республиками, но ни одна из этих процедур не состоялась", - заключил Трофимов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

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