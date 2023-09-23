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"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов
"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов - 23.09.2023 Украина.ру
"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов
При передаче Крыма в 1954 году была нарушена Конституция СССР, заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Об этом сообщили РИА Новости
2023-09-23T10:20
2023-09-23T10:20
2023-09-23T10:20
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"В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало", - сказал ТрофимовРабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украине.По словам Трофимова, при изучении архивов рабочая группа не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик."Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось", - подчеркнул депутат.Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт и решения, принятые вне компетенции президиумов верховных советов двух республик, в нарушение всех конституционных процедур, отметил Трофимов.При передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Кроме того, не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан, заявил он.Для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, однако этого сделано не было, мнение населения республики никто не спросил."В Конституции РСФСР было положение, в котором четко обозначено, что территория РСФСР не может быть изменяема без согласия самой РСФСР. При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет", - подчеркнул Трофимов.Таким образом, пояснил он, этот вопрос не мог рассматриваться даже на уровне Верховного совета РСФСР. А в УССР нужно было провести референдум о принятии Крыма в состав республики, такого голосования также не было проведено."После проведения референдумов и утверждения их итогов должны были последовать обращения в Верховный совет СССР, который мог принять решение об утверждении изменений границ между союзными республиками, но ни одна из этих процедур не состоялась", - заключил Трофимов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, ссср, рсфср, усср, конституционный суд рф, полуостров
"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов
При передаче Крыма в 1954 году была нарушена Конституция СССР, заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Об этом сообщили РИА Новости
"В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало", - сказал Трофимов
Рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украине.
По словам Трофимова, при изучении архивов рабочая группа не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.
"Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось", - подчеркнул депутат.
Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт и решения, принятые вне компетенции президиумов верховных советов двух республик, в нарушение всех конституционных процедур, отметил Трофимов.
При передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Кроме того, не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан, заявил он.
Для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, однако этого сделано не было, мнение населения республики никто не спросил.
"В Конституции РСФСР было положение, в котором четко обозначено, что территория РСФСР не может быть изменяема без согласия самой РСФСР. При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет", - подчеркнул Трофимов.
Таким образом, пояснил он, этот вопрос не мог рассматриваться даже на уровне Верховного совета РСФСР.
"Это право было только у народа РСФСР. Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР", - указал Трофимов.
А в УССР нужно было провести референдум о принятии Крыма в состав республики, такого голосования также не было проведено.
"После проведения референдумов и утверждения их итогов должны были последовать обращения в Верховный совет СССР, который мог принять решение об утверждении изменений границ между союзными республиками, но ни одна из этих процедур не состоялась", - заключил Трофимов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.