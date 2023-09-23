https://ukraina.ru/20230923/1049631161.html

Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи

Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи - 23.09.2023 Украина.ру

Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи

В Великобритании разгорается скандал вокруг тяжелых танков Challenger 2, который может иметь далеко идущие последствия для военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.

2023-09-23T14:30

2023-09-23T14:30

2023-09-23T14:30

эксклюзив

украина

великобритания

вооружения

challenger-2 (танк)

япония

аэс

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Министерство обороны Великобритании официально подтвердило информацию, о которой уже давно говорили военные эксперты, медики и экологи.По словам представителя этого ведомства, многие образцы современных британских вооружений могут содержать в себе материалы из асбеста, смертельно опасные для королевских военнослужащих.Как считают медицинские специалисты, речь идет о долгосрочном эффекте накопительного характера. Потому что последствия постоянного контакта с асбестосодержащими материалами могут сказываться на здоровье не сразу, а через годы.Министр оборонных закупок Джеймс Картлидж подтвердил эту информацию в ответе на запрос оппозиционной Лейбористской партии – уточнив, что потенциально опасные материалы широко применялись при сборке британских танков, самолетов и кораблей.Представители министерства обороны подсчитали, что, по состоянию на сегодняшний день в арсеналах британской армии в общей сложности имеется 2699 единиц боевой техники, которая содержит в своих корпусах асбест.В числе наиболее опасных типов подобных вооружений называют тяжелые танки Challenger 2, которые недавно передали Украине по инициативе политического руководства Великобритании. Потому что в технологии производства таких машин активно применяется опасный для танкистов асбест."Это вещество может содержаться в танках Challenger 2, часть из которых была отправлена Украине, в боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.В списке техники, в корпусах которой содержится асбест, оказались 765 бронетранспортеров Bulldog, 324 танка Challenger 2, 75 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Challenger, 11 бронеавтомобилей Fuchs, 14 разведывательных вертолетов Gazelle, 31 высокомобильный прицеп, 841 вездеход Pinzgauer, 64 бронеавтомобиля Stormer, 540 БМП Warrior и 34 вертолета Wildcat.Воздействие асбеста может приводить к развитию смертельных заболеваний, таким как мезотелиома, которая является одной из форм рака, а также тяжелые формы фиброза легких. Люди, вдыхавшие частицы этого вещества, могут пострадать от последствий спустя много лет после непосредственного взаимодействия с ним", – пишет об этом обозреватель Том Уотлинг в издании Daily Express."Эти материалы при повреждении распадаются на крошечные волокна, и длительный контакт с ними приводит к неизлечимым болезням легких", – подтверждает данные экспертов влиятельная газета Times.Теневой министр обороны в кабинете лейбористов Джон Хили уже выступил с заявлением: "масштабы содержания асбеста в военном оборудовании британской армии вызывает серьезную тревогу".По словам Хили, правящая Консервативная партия Великобритании не выполняет свой "особый долг" перед королевскими вооруженными силами страны, подвергая их здоровье большой угрозе.Он обещает – в случае прихода к власти в следующем году лейбористы сделают все возможное, чтобы поставить на вооружение безопасную технику, отказавшись от старых опасных танков. Хотя, по данным Лейбористской партии, британская оборонная промышленность находится в состоянии глубокого кризиса."После тринадцати лет у власти консерваторы так и не сумели наладить систему оборонных закупок. По словам Комитета по распределению государственных средств, эта система не работает и впустую тратит деньги налогоплательщиков", – заявил Хили.Эту информацию подтверждает скандальное заявление начальника британского Генштаба Патрика Сандерса. Генерал недавно пожаловался, что некоторые образцы техники, состоящей на вооружении британской армии, были выпущены еще в шестидесятых годах – сравнив такую ситуацию с использованием дисковых телефонов в эпоху iPhone.В те годы военная промышленность использовала многие вредные материалы, не думая об их последствиях для солдат. И только теперь, во втором десятилетии двадцать первого века, западные армии избавляются от опасных вооружений, под сильным прессингом со стороны общественности и прессы.В Минобороны Великобритании уже заявили, что оборонное ведомство разрабатывает планы по устранению любых потенциально смертоносных асбестосодержащих материалов, а содержащая их техника будет выведена из армейских штатов.Однако, вопрос в том, куда направят списанные танки Challenger 2, и прочую смертельно опасную бронетехнику?Как предполагают британские блогеры, техника с асбестосодержащими материалами может оказаться на Украине. А некоторые комментаторы вообще называют этот сценарий самым реалистичным.Тем более, что Великобритания уже поставила ВСУ снаряды с обедненным ураном, которые посчитали полностью безопасными – заручившись соответствующими заявлениями от генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.Но тот же Гросси одобрил слив радиоактивной воды на атомной электростанции "Фукусима-1", оборудованной реакторами американского производства. Однако японские исследователи обнародовали новую информацию, согласно которой очищенные отходы все равно содержат радиоактивные элементы.А загрязненной воды становится все больше и больше, что сделает процесс ее слива практически бесконечным – растянув его на тридцать или на сорок лет."В пострадавших реакторах АЭС "Фукусима-1" находятся раскаленные обломки ядерного топлива, для охлаждения их нужно постоянно заливать водой. Она попадает после этого в подземные этажи разрушенных энергоблоков, где смешивается с подземными водами.Ежедневно прибавляется порядка 90 тонн воды, сильно зараженной радиоактивными веществами. Обработка в системе очистки позволяет снизить их концентрацию ниже допустимых норм, однако там все равно остаются в небольших объемах радиоактивные изотопы, например, цезия и стронция. Очистка также не позволяет убрать оттуда тритий", – рассказал специалист по проблемам ядерной безопасности Юки Кобаяси.Все это вновь указывает на лицемерие западного руководства и ангажированность представителей международных мониторинговых организаций.Они предпочитают скрывать реальный ущерб, который наносит людям продукция корпораций. И признают его только спустя годы, задним числом – когда здоровье и жизни пострадавших уже не вернуть.

https://ukraina.ru/20230908/1049280336.html

https://ukraina.ru/20230708/1047887196.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, великобритания, вооружения, challenger-2 (танк), япония, аэс