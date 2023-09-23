https://ukraina.ru/20230923/1049631161.html
Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи
Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи - 23.09.2023 Украина.ру
Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи
В Великобритании разгорается скандал вокруг тяжелых танков Challenger 2, который может иметь далеко идущие последствия для военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.
2023-09-23T14:30
2023-09-23T14:30
2023-09-23T14:30
эксклюзив
украина
великобритания
вооружения
challenger-2 (танк)
япония
аэс
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Министерство обороны Великобритании официально подтвердило информацию, о которой уже давно говорили военные эксперты, медики и экологи.По словам представителя этого ведомства, многие образцы современных британских вооружений могут содержать в себе материалы из асбеста, смертельно опасные для королевских военнослужащих.Как считают медицинские специалисты, речь идет о долгосрочном эффекте накопительного характера. Потому что последствия постоянного контакта с асбестосодержащими материалами могут сказываться на здоровье не сразу, а через годы.Министр оборонных закупок Джеймс Картлидж подтвердил эту информацию в ответе на запрос оппозиционной Лейбористской партии – уточнив, что потенциально опасные материалы широко применялись при сборке британских танков, самолетов и кораблей.Представители министерства обороны подсчитали, что, по состоянию на сегодняшний день в арсеналах британской армии в общей сложности имеется 2699 единиц боевой техники, которая содержит в своих корпусах асбест.В числе наиболее опасных типов подобных вооружений называют тяжелые танки Challenger 2, которые недавно передали Украине по инициативе политического руководства Великобритании. Потому что в технологии производства таких машин активно применяется опасный для танкистов асбест."Это вещество может содержаться в танках Challenger 2, часть из которых была отправлена Украине, в боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.В списке техники, в корпусах которой содержится асбест, оказались 765 бронетранспортеров Bulldog, 324 танка Challenger 2, 75 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Challenger, 11 бронеавтомобилей Fuchs, 14 разведывательных вертолетов Gazelle, 31 высокомобильный прицеп, 841 вездеход Pinzgauer, 64 бронеавтомобиля Stormer, 540 БМП Warrior и 34 вертолета Wildcat.Воздействие асбеста может приводить к развитию смертельных заболеваний, таким как мезотелиома, которая является одной из форм рака, а также тяжелые формы фиброза легких. Люди, вдыхавшие частицы этого вещества, могут пострадать от последствий спустя много лет после непосредственного взаимодействия с ним", – пишет об этом обозреватель Том Уотлинг в издании Daily Express."Эти материалы при повреждении распадаются на крошечные волокна, и длительный контакт с ними приводит к неизлечимым болезням легких", – подтверждает данные экспертов влиятельная газета Times.Теневой министр обороны в кабинете лейбористов Джон Хили уже выступил с заявлением: "масштабы содержания асбеста в военном оборудовании британской армии вызывает серьезную тревогу".По словам Хили, правящая Консервативная партия Великобритании не выполняет свой "особый долг" перед королевскими вооруженными силами страны, подвергая их здоровье большой угрозе.Он обещает – в случае прихода к власти в следующем году лейбористы сделают все возможное, чтобы поставить на вооружение безопасную технику, отказавшись от старых опасных танков. Хотя, по данным Лейбористской партии, британская оборонная промышленность находится в состоянии глубокого кризиса."После тринадцати лет у власти консерваторы так и не сумели наладить систему оборонных закупок. По словам Комитета по распределению государственных средств, эта система не работает и впустую тратит деньги налогоплательщиков", – заявил Хили.Эту информацию подтверждает скандальное заявление начальника британского Генштаба Патрика Сандерса. Генерал недавно пожаловался, что некоторые образцы техники, состоящей на вооружении британской армии, были выпущены еще в шестидесятых годах – сравнив такую ситуацию с использованием дисковых телефонов в эпоху iPhone.В те годы военная промышленность использовала многие вредные материалы, не думая об их последствиях для солдат. И только теперь, во втором десятилетии двадцать первого века, западные армии избавляются от опасных вооружений, под сильным прессингом со стороны общественности и прессы.В Минобороны Великобритании уже заявили, что оборонное ведомство разрабатывает планы по устранению любых потенциально смертоносных асбестосодержащих материалов, а содержащая их техника будет выведена из армейских штатов.Однако, вопрос в том, куда направят списанные танки Challenger 2, и прочую смертельно опасную бронетехнику?Как предполагают британские блогеры, техника с асбестосодержащими материалами может оказаться на Украине. А некоторые комментаторы вообще называют этот сценарий самым реалистичным.Тем более, что Великобритания уже поставила ВСУ снаряды с обедненным ураном, которые посчитали полностью безопасными – заручившись соответствующими заявлениями от генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.Но тот же Гросси одобрил слив радиоактивной воды на атомной электростанции "Фукусима-1", оборудованной реакторами американского производства. Однако японские исследователи обнародовали новую информацию, согласно которой очищенные отходы все равно содержат радиоактивные элементы.А загрязненной воды становится все больше и больше, что сделает процесс ее слива практически бесконечным – растянув его на тридцать или на сорок лет."В пострадавших реакторах АЭС "Фукусима-1" находятся раскаленные обломки ядерного топлива, для охлаждения их нужно постоянно заливать водой. Она попадает после этого в подземные этажи разрушенных энергоблоков, где смешивается с подземными водами.Ежедневно прибавляется порядка 90 тонн воды, сильно зараженной радиоактивными веществами. Обработка в системе очистки позволяет снизить их концентрацию ниже допустимых норм, однако там все равно остаются в небольших объемах радиоактивные изотопы, например, цезия и стронция. Очистка также не позволяет убрать оттуда тритий", – рассказал специалист по проблемам ядерной безопасности Юки Кобаяси.Все это вновь указывает на лицемерие западного руководства и ангажированность представителей международных мониторинговых организаций.Они предпочитают скрывать реальный ущерб, который наносит людям продукция корпораций. И признают его только спустя годы, задним числом – когда здоровье и жизни пострадавших уже не вернуть.
https://ukraina.ru/20230908/1049280336.html
https://ukraina.ru/20230708/1047887196.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, великобритания, вооружения, challenger-2 (танк), япония, аэс
Скрытая угроза. В Великобритании считают, что танки Challenger 2 убивают свои экипажи
В Великобритании разгорается скандал вокруг тяжелых танков Challenger 2, который может иметь далеко идущие последствия для военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.
Министерство обороны Великобритании официально подтвердило информацию, о которой уже давно говорили военные эксперты, медики и экологи.
По словам представителя этого ведомства, многие образцы современных британских вооружений могут содержать в себе материалы из асбеста, смертельно опасные для королевских военнослужащих.
Как считают медицинские специалисты, речь идет о долгосрочном эффекте накопительного характера. Потому что последствия постоянного контакта с асбестосодержащими материалами могут сказываться на здоровье не сразу, а через годы.
Министр оборонных закупок Джеймс Картлидж подтвердил эту информацию в ответе на запрос оппозиционной Лейбористской партии – уточнив, что потенциально опасные материалы широко применялись при сборке британских танков, самолетов и кораблей.
Представители министерства обороны подсчитали, что, по состоянию на сегодняшний день в арсеналах британской армии в общей сложности имеется 2699 единиц боевой техники, которая содержит в своих корпусах асбест.
В числе наиболее опасных типов подобных вооружений называют тяжелые танки Challenger 2, которые недавно передали Украине по инициативе политического руководства Великобритании. Потому что в технологии производства таких машин активно применяется опасный для танкистов асбест.
"Это вещество может содержаться в танках Challenger 2, часть из которых была отправлена Украине, в боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.
В списке техники, в корпусах которой содержится асбест, оказались 765 бронетранспортеров Bulldog, 324 танка Challenger 2, 75 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Challenger, 11 бронеавтомобилей Fuchs, 14 разведывательных вертолетов Gazelle, 31 высокомобильный прицеп, 841 вездеход Pinzgauer, 64 бронеавтомобиля Stormer, 540 БМП Warrior и 34 вертолета Wildcat.
Воздействие асбеста может приводить к развитию смертельных заболеваний, таким как мезотелиома, которая является одной из форм рака, а также тяжелые формы фиброза легких. Люди, вдыхавшие частицы этого вещества, могут пострадать от последствий спустя много лет после непосредственного взаимодействия с ним", – пишет об этом обозреватель Том Уотлинг в издании Daily Express.
"Эти материалы при повреждении распадаются на крошечные волокна, и длительный контакт с ними приводит к неизлечимым болезням легких", – подтверждает данные экспертов влиятельная газета Times.
Теневой министр обороны в кабинете лейбористов Джон Хили уже выступил с заявлением: "масштабы содержания асбеста в военном оборудовании британской армии вызывает серьезную тревогу".
По словам Хили, правящая Консервативная партия Великобритании не выполняет свой "особый долг" перед королевскими вооруженными силами страны, подвергая их здоровье большой угрозе.
Он обещает – в случае прихода к власти в следующем году лейбористы сделают все возможное, чтобы поставить на вооружение безопасную технику, отказавшись от старых опасных танков. Хотя, по данным Лейбористской партии, британская оборонная промышленность находится в состоянии глубокого кризиса.
"После тринадцати лет у власти консерваторы так и не сумели наладить систему оборонных закупок. По словам Комитета по распределению государственных средств, эта система не работает и впустую тратит деньги налогоплательщиков", – заявил Хили.
Эту информацию подтверждает скандальное заявление начальника британского Генштаба Патрика Сандерса. Генерал недавно пожаловался, что некоторые образцы техники, состоящей на вооружении британской армии, были выпущены еще в шестидесятых годах – сравнив такую ситуацию с использованием дисковых телефонов в эпоху iPhone.
В те годы военная промышленность использовала многие вредные материалы, не думая об их последствиях для солдат. И только теперь, во втором десятилетии двадцать первого века, западные армии избавляются от опасных вооружений, под сильным прессингом со стороны общественности и прессы.
В Минобороны Великобритании уже заявили, что оборонное ведомство разрабатывает планы по устранению любых потенциально смертоносных асбестосодержащих материалов, а содержащая их техника будет выведена из армейских штатов.
Однако, вопрос в том, куда направят списанные танки Challenger 2, и прочую смертельно опасную бронетехнику?
Как предполагают британские блогеры, техника с асбестосодержащими материалами может оказаться на Украине. А некоторые комментаторы вообще называют этот сценарий самым реалистичным.
Тем более, что Великобритания уже поставила ВСУ снаряды с обедненным ураном, которые посчитали полностью безопасными – заручившись соответствующими заявлениями от генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.
Но тот же Гросси одобрил слив радиоактивной воды на атомной электростанции "Фукусима-1", оборудованной реакторами американского производства. Однако японские исследователи обнародовали новую информацию, согласно которой очищенные отходы все равно содержат радиоактивные элементы.
А загрязненной воды становится все больше и больше, что сделает процесс ее слива практически бесконечным – растянув его на тридцать или на сорок лет.
"В пострадавших реакторах АЭС "Фукусима-1" находятся раскаленные обломки ядерного топлива, для охлаждения их нужно постоянно заливать водой. Она попадает после этого в подземные этажи разрушенных энергоблоков, где смешивается с подземными водами.
Ежедневно прибавляется порядка 90 тонн воды, сильно зараженной радиоактивными веществами. Обработка в системе очистки позволяет снизить их концентрацию ниже допустимых норм, однако там все равно остаются в небольших объемах радиоактивные изотопы, например, цезия и стронция. Очистка также не позволяет убрать оттуда тритий", – рассказал специалист по проблемам ядерной безопасности Юки Кобаяси.
Все это вновь указывает на лицемерие западного руководства и ангажированность представителей международных мониторинговых организаций.
Они предпочитают скрывать реальный ущерб, который наносит людям продукция корпораций. И признают его только спустя годы, задним числом – когда здоровье и жизни пострадавших уже не вернуть.