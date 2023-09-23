Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической - 23.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230923/1049621095.html
Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической
Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической - 23.09.2023 Украина.ру
Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической
В результате недавних — в ночь на 21 сентября — атак ВС РФ на объекты киевского режима, впервые за шесть месяцев было зафиксировано повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины.
2023-09-23T09:32
2023-09-23T09:32
эксклюзив
украина
катастрофа
украинцы
эксперты
вадим карасев
карасев
денис шмыгаль
дуда
олег соскин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046285365_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_1a54648e1af3062ca323b4a8f88cc90d.jpg
"Из-за последствий атаки было частичное обесточивание в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях", - сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".Сообщается, что из-за боевых действий и по иным причинам без света остаются 398 населенных пунктов.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире "ТСН" заверил украинцев, что энергосистема будет полностью готова для прохождения зимы к началу отопительного сезона "как с точки зрения генерации, так и передачи электроэнергии и соответствующих ресурсов, которые для этого необходимы".Впрочем, по словам министра, "вопрос влияния ударов на энергосистему тяжело оценить", в ведомстве намерены делать это "по ходу атак".А вот экс-советник Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин считает, что влияние атак будет самым катастрофическим и советует украинцем ничего не ждать, а уже сейчас покидать крупные города. По его словам, уровень ожесточения войны теперь уже таков, что ВС РФ "будут бить по мостам, по железной дороге и по вокзалам", будет уничтожаться "вся логистика".Мало того, Соскин предрекает уничтожение Киевской и Каневской гидроэлектростанций. К чему это приведет? К тому, что Киев будет уничтожен как столица, все, что на левом берегу — будет стерто."Это приведет к уничтожению Киева как столицы… Киев превратится фактически в город-руину". - заявил политолог в своем видеоблоге. Он добавил, что к этому практически все уже готово. А если уничтожается еще и Каневская ГЭС, то "в результате будет практически полностью энергетическая, тепло-электрическая система Украины деградирована".По мнению экс-советника Кучмы, русские пойдут на то, чтобы сделать Украину, как сказал Дуда - "утопающим" (это высказывание польского президента Cоскин определил как "колоссальное оскорбление" и добавил, что националистические польские элиты тоже видят Украину "деградированной и сегментированной").Система ПВО Украины не в состоянии противостоять этим ударам, подчеркнул политолог. По его мнению, поэтому ВСУ надо переносить войну на территорию российских городов, заходить в Донецк, навязывая городские бои. А если нет, то другой вариант - вступать в переговоры и подписывать соглашение о временном прекращении огня."Вывод. Кто сидит в больших городах — складывайте вещички, все что можете, продавайте. Никому не верьте и ни на кого не надейтесь. Имеете какие-то фазенды в маленьких городах, в маленьких, меньше, чем районный центр, в полуселах — поезжайте. Там есть вода, там есть дрова, там есть тепло… Те, кто как бы больше чувствует свою возможность — значит, выезжайте с Украины или туда, ближе к границам", - посоветовал Соскин.Впрочем, в "Укрэнерго" заявили, что пока рано делать выводы "о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".Комментируя это заявление в эфире ютуб-канала Politeka, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что русские к нанесению таких ударов готовы. По его мнению, последняя атака - это "показательный вариант, для того, чтобы склонить Украину на переговоры, ну и Запад тоже, естественно, понял бесперспективность игры, дальнейшей войны, ну и включил… или ударил по газам - в надежде, что Украина или украинское руководство все-таки согласится на переговоры".Политолог отметил, что это следует из сочетания разных факторов — того, что пишет западная пресса, того, что происходит на поле боя, того, что идет перевооружение ВС РФ (новые усовершенствованные БПЛА и пр.)."Смотрите, что дальше будет. Расчет на то, что если Украина не согласится, значит, будет массированный удар по, прежде всего, энергетической инфраструктуре", - сказал Карасев. По его мнению, также последуют удары по разного рода логистическим хабам на западе и в центре Украины. А относительно дешевых беспилотников, которыми можно регулярно бить по украинской инфраструктуре, у России их много, подчеркнул эксперт.Он добавил, что удары ВСУ по объектам в Крыму и т. д. - "не сопоставимы по уровню поражения и по уровню ущерба". По мнению политолога, атаки ВС РФ на энергообъекты можно рассматривать как "устрашение к торгу".Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что предстоящей зимой блэкауты в стране не планируются, однако операторами систем распределения уже подготовлены графики отключений света. По ее словам, которые приводит "РБК-Украина", в Минэнерго надеются, что "удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут".Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону.Но некоторые украинские политики предлагают способы справиться с трудностями своими силами, при помощи… заключенных. Как сообщает украинское издание "Обозреватель", один из депутатов Верховной Рады заявил о регистрации своего "креативного" законопроекта, суть которого заключается в том, чтобы "мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки".Но вряд ли такой законодательный креатив спасет ситуацию. В "Укрэнерго" уже отмечали, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, поскольку невозможно полностью восстановить поврежденные объекты.А в Союзе потребителей коммунальных услуг считают, что грядущий отопительный сезон будет "сверхсложным". Глава организации Олег Попенко в интервью ютуб-каналу UKRLIFE.TV назвал подготовку к зиме неудовлетворительной, выразил уверенность в том, что всеобщего блэкаута на Украине не будет, но - "будут отключения". Он посоветовал согражданам готовиться к этому заранее.
https://ukraina.ru/20230921/1049590590.html
https://ukraina.ru/20230919/1049541290.html
https://ukraina.ru/20230708/1047886913.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046285365_0:332:2287:2048_1920x0_80_0_0_0f2cdf7a333a7fdacf70aecd6c6e8151.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, катастрофа, украинцы, эксперты, вадим карасев, карасев, денис шмыгаль, дуда, олег соскин, леонид кучма
Эксклюзив, Украина, катастрофа, украинцы, эксперты, Вадим Карасев, Карасев, Денис Шмыгаль, Дуда, Олег Соскин, Леонид Кучма

Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической

09:32 23.09.2023
 
© CC0, FreepikКакая Украина нам нужна?
Какая Украина нам нужна?
© CC0, Freepik
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В результате недавних — в ночь на 21 сентября — атак ВС РФ на объекты киевского режима, впервые за шесть месяцев было зафиксировано повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины.
"Из-за последствий атаки было частичное обесточивание в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях", - сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Сообщается, что из-за боевых действий и по иным причинам без света остаются 398 населенных пунктов.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире "ТСН" заверил украинцев, что энергосистема будет полностью готова для прохождения зимы к началу отопительного сезона "как с точки зрения генерации, так и передачи электроэнергии и соответствующих ресурсов, которые для этого необходимы".
Впрочем, по словам министра, "вопрос влияния ударов на энергосистему тяжело оценить", в ведомстве намерены делать это "по ходу атак".
А вот экс-советник Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин считает, что влияние атак будет самым катастрофическим и советует украинцем ничего не ждать, а уже сейчас покидать крупные города. По его словам, уровень ожесточения войны теперь уже таков, что ВС РФ "будут бить по мостам, по железной дороге и по вокзалам", будет уничтожаться "вся логистика".
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября, 12:02
"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы УкраиныВ результате действий ВС РФ на Украине 21 сентября без электричества остались 398 населенных пунктов. Об этом говорится в отчете о состоянии энергосистемы Украины, опубликованном 21 сентября на странице "Укрэнерго" в соцсетях.
Мало того, Соскин предрекает уничтожение Киевской и Каневской гидроэлектростанций. К чему это приведет? К тому, что Киев будет уничтожен как столица, все, что на левом берегу — будет стерто.
"Это приведет к уничтожению Киева как столицы… Киев превратится фактически в город-руину". - заявил политолог в своем видеоблоге. Он добавил, что к этому практически все уже готово. А если уничтожается еще и Каневская ГЭС, то "в результате будет практически полностью энергетическая, тепло-электрическая система Украины деградирована".
По мнению экс-советника Кучмы, русские пойдут на то, чтобы сделать Украину, как сказал Дуда - "утопающим" (это высказывание польского президента Cоскин определил как "колоссальное оскорбление" и добавил, что националистические польские элиты тоже видят Украину "деградированной и сегментированной").
Система ПВО Украины не в состоянии противостоять этим ударам, подчеркнул политолог. По его мнению, поэтому ВСУ надо переносить войну на территорию российских городов, заходить в Донецк, навязывая городские бои. А если нет, то другой вариант - вступать в переговоры и подписывать соглашение о временном прекращении огня.
"Вывод. Кто сидит в больших городах — складывайте вещички, все что можете, продавайте. Никому не верьте и ни на кого не надейтесь. Имеете какие-то фазенды в маленьких городах, в маленьких, меньше, чем районный центр, в полуселах — поезжайте. Там есть вода, там есть дрова, там есть тепло… Те, кто как бы больше чувствует свою возможность — значит, выезжайте с Украины или туда, ближе к границам", - посоветовал Соскин.
Впрочем, в "Укрэнерго" заявили, что пока рано делать выводы "о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".
Комментируя это заявление в эфире ютуб-канала Politeka, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что русские к нанесению таких ударов готовы. По его мнению, последняя атака - это "показательный вариант, для того, чтобы склонить Украину на переговоры, ну и Запад тоже, естественно, понял бесперспективность игры, дальнейшей войны, ну и включил… или ударил по газам - в надежде, что Украина или украинское руководство все-таки согласится на переговоры".
Политолог отметил, что это следует из сочетания разных факторов — того, что пишет западная пресса, того, что происходит на поле боя, того, что идет перевооружение ВС РФ (новые усовершенствованные БПЛА и пр.).
Ольга Стефанишина
19 сентября, 17:27
Стефанишина: Украина готовится к суровой зимеКиев готовится к эскалации российских атак на энергетическую систему Украины по мере приближения холодов. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg 19 сентября
"Смотрите, что дальше будет. Расчет на то, что если Украина не согласится, значит, будет массированный удар по, прежде всего, энергетической инфраструктуре", - сказал Карасев. По его мнению, также последуют удары по разного рода логистическим хабам на западе и в центре Украины. А относительно дешевых беспилотников, которыми можно регулярно бить по украинской инфраструктуре, у России их много, подчеркнул эксперт.
Он добавил, что удары ВСУ по объектам в Крыму и т. д. - "не сопоставимы по уровню поражения и по уровню ущерба". По мнению политолога, атаки ВС РФ на энергообъекты можно рассматривать как "устрашение к торгу".
Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что предстоящей зимой блэкауты в стране не планируются, однако операторами систем распределения уже подготовлены графики отключений света. По ее словам, которые приводит "РБК-Украина", в Минэнерго надеются, что "удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону.
Прекращение электроснабжения Крыма Украиной - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
8 июля, 10:58
Лето простоять, да зиму продержаться. Как Украина переживает кризис энергетической инфраструктурыУ украинской энергосистемы теперь две основных неприятности - зима и лето. На этой неделе на Украине установилась обычная для июля жара. Днем температура доходит до +35, но для июля это отнюдь не аномалия. Естественно, теперь люди включают кондиционеры, вентиляторы, а также активнее пользуются водой, поливают растения, чаще принимают душ.
Но некоторые украинские политики предлагают способы справиться с трудностями своими силами, при помощи… заключенных. Как сообщает украинское издание "Обозреватель", один из депутатов Верховной Рады заявил о регистрации своего "креативного" законопроекта, суть которого заключается в том, чтобы "мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки".
Но вряд ли такой законодательный креатив спасет ситуацию. В "Укрэнерго" уже отмечали, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, поскольку невозможно полностью восстановить поврежденные объекты.
А в Союзе потребителей коммунальных услуг считают, что грядущий отопительный сезон будет "сверхсложным". Глава организации Олег Попенко в интервью ютуб-каналу UKRLIFE.TV назвал подготовку к зиме неудовлетворительной, выразил уверенность в том, что всеобщего блэкаута на Украине не будет, но - "будут отключения". Он посоветовал согражданам готовиться к этому заранее.
 
ЭксклюзивУкраинакатастрофаукраинцыэкспертыВадим КарасевКарасевДенис ШмыгальДудаОлег СоскинЛеонид Кучма
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК
10:20Оружие из Канады, использование "Абрамсов", атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 23 сентября
10:20"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов
10:02Америка закрывает Колумба. В США до основания сносят основателей
09:32Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической
09:28Губернатор: в Севастополе отработала система ПВО, упали обломки ракеты
09:10Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском
09:05Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе
09:00Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам
08:55Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ"
08:50Андрей Клинцевич: Россия перейдет в наступление внезапно, но ВСУ до распутицы могут нанести коварный удар
08:50Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду
08:45"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА
08:40Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО
08:35"Враг не выдохся": военный эксперт раскрыл, где и когда начнётся третья волна "контрнаступа"
08:30Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе
08:20Военный эксперт о том, как северокорейское оружие может изменить ситуацию в зоне СВО
08:00Белорусские партизаны против маршала Пилсудского
06:30Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску
23:11Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
Лента новостейМолния