https://ukraina.ru/20230923/1049621095.html

Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической

Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической - 23.09.2023 Украина.ру

Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической

В результате недавних — в ночь на 21 сентября — атак ВС РФ на объекты киевского режима, впервые за шесть месяцев было зафиксировано повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины.

2023-09-23T09:32

2023-09-23T09:32

2023-09-23T09:32

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"Из-за последствий атаки было частичное обесточивание в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях", - сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".Сообщается, что из-за боевых действий и по иным причинам без света остаются 398 населенных пунктов.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире "ТСН" заверил украинцев, что энергосистема будет полностью готова для прохождения зимы к началу отопительного сезона "как с точки зрения генерации, так и передачи электроэнергии и соответствующих ресурсов, которые для этого необходимы".Впрочем, по словам министра, "вопрос влияния ударов на энергосистему тяжело оценить", в ведомстве намерены делать это "по ходу атак".А вот экс-советник Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин считает, что влияние атак будет самым катастрофическим и советует украинцем ничего не ждать, а уже сейчас покидать крупные города. По его словам, уровень ожесточения войны теперь уже таков, что ВС РФ "будут бить по мостам, по железной дороге и по вокзалам", будет уничтожаться "вся логистика".Мало того, Соскин предрекает уничтожение Киевской и Каневской гидроэлектростанций. К чему это приведет? К тому, что Киев будет уничтожен как столица, все, что на левом берегу — будет стерто."Это приведет к уничтожению Киева как столицы… Киев превратится фактически в город-руину". - заявил политолог в своем видеоблоге. Он добавил, что к этому практически все уже готово. А если уничтожается еще и Каневская ГЭС, то "в результате будет практически полностью энергетическая, тепло-электрическая система Украины деградирована".По мнению экс-советника Кучмы, русские пойдут на то, чтобы сделать Украину, как сказал Дуда - "утопающим" (это высказывание польского президента Cоскин определил как "колоссальное оскорбление" и добавил, что националистические польские элиты тоже видят Украину "деградированной и сегментированной").Система ПВО Украины не в состоянии противостоять этим ударам, подчеркнул политолог. По его мнению, поэтому ВСУ надо переносить войну на территорию российских городов, заходить в Донецк, навязывая городские бои. А если нет, то другой вариант - вступать в переговоры и подписывать соглашение о временном прекращении огня."Вывод. Кто сидит в больших городах — складывайте вещички, все что можете, продавайте. Никому не верьте и ни на кого не надейтесь. Имеете какие-то фазенды в маленьких городах, в маленьких, меньше, чем районный центр, в полуселах — поезжайте. Там есть вода, там есть дрова, там есть тепло… Те, кто как бы больше чувствует свою возможность — значит, выезжайте с Украины или туда, ближе к границам", - посоветовал Соскин.Впрочем, в "Укрэнерго" заявили, что пока рано делать выводы "о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".Комментируя это заявление в эфире ютуб-канала Politeka, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что русские к нанесению таких ударов готовы. По его мнению, последняя атака - это "показательный вариант, для того, чтобы склонить Украину на переговоры, ну и Запад тоже, естественно, понял бесперспективность игры, дальнейшей войны, ну и включил… или ударил по газам - в надежде, что Украина или украинское руководство все-таки согласится на переговоры".Политолог отметил, что это следует из сочетания разных факторов — того, что пишет западная пресса, того, что происходит на поле боя, того, что идет перевооружение ВС РФ (новые усовершенствованные БПЛА и пр.)."Смотрите, что дальше будет. Расчет на то, что если Украина не согласится, значит, будет массированный удар по, прежде всего, энергетической инфраструктуре", - сказал Карасев. По его мнению, также последуют удары по разного рода логистическим хабам на западе и в центре Украины. А относительно дешевых беспилотников, которыми можно регулярно бить по украинской инфраструктуре, у России их много, подчеркнул эксперт.Он добавил, что удары ВСУ по объектам в Крыму и т. д. - "не сопоставимы по уровню поражения и по уровню ущерба". По мнению политолога, атаки ВС РФ на энергообъекты можно рассматривать как "устрашение к торгу".Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что предстоящей зимой блэкауты в стране не планируются, однако операторами систем распределения уже подготовлены графики отключений света. По ее словам, которые приводит "РБК-Украина", в Минэнерго надеются, что "удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут".Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону.Но некоторые украинские политики предлагают способы справиться с трудностями своими силами, при помощи… заключенных. Как сообщает украинское издание "Обозреватель", один из депутатов Верховной Рады заявил о регистрации своего "креативного" законопроекта, суть которого заключается в том, чтобы "мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки".Но вряд ли такой законодательный креатив спасет ситуацию. В "Укрэнерго" уже отмечали, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, поскольку невозможно полностью восстановить поврежденные объекты.А в Союзе потребителей коммунальных услуг считают, что грядущий отопительный сезон будет "сверхсложным". Глава организации Олег Попенко в интервью ютуб-каналу UKRLIFE.TV назвал подготовку к зиме неудовлетворительной, выразил уверенность в том, что всеобщего блэкаута на Украине не будет, но - "будут отключения". Он посоветовал согражданам готовиться к этому заранее.

https://ukraina.ru/20230921/1049590590.html

https://ukraina.ru/20230919/1049541290.html

https://ukraina.ru/20230708/1047886913.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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