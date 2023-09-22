Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью - 22.09.2023 Украина.ру
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Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью - 22.09.2023 Украина.ру
Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
Дежурными средствами российской ПВО 22 сентября около 15.30 мск уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
2023-09-22T23:11
2023-09-22T23:11
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беспилотники
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Украинский беспилотник был сбит над территорией Курской области. В российском Минобороны констатировали, что так была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".Сведений о человеческих жертвах и разрушениях нет. Украинская сторона инцидент не комментирует.Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что дроны будут чаще атаковать территорию России. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в мае прокомментировал причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной (никак не связанной с силовыми структурами дочери философа и политолога Александра Дугина) такими словами: "Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины".
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новости, украина, минобороны рф, бпла, беспилотники, терроризм, курская область, пво
Новости, Украина, Минобороны РФ, БПЛА, беспилотники, терроризм, Курская область, ПВО

Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

23:11 22.09.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Дежурными средствами российской ПВО 22 сентября около 15.30 мск уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
Украинский беспилотник был сбит над территорией Курской области. В российском Минобороны констатировали, что так была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
Сведений о человеческих жертвах и разрушениях нет. Украинская сторона инцидент не комментирует.
Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что дроны будут чаще атаковать территорию России. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в мае прокомментировал причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной (никак не связанной с силовыми структурами дочери философа и политолога Александра Дугина) такими словами: "Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины".
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Вчера, 07:11
Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском краеСистема противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма и в Краснодарском крае. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны России
 
НовостиУкраинаМинобороны РФБПЛАбеспилотникитерроризмКурская областьПВО
 
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