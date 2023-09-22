Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
Лелека-100
Дежурными средствами российской ПВО 22 сентября около 15.30 мск уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
Украинский беспилотник был сбит над территорией Курской области. В российском Минобороны констатировали, что так была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
Сведений о человеческих жертвах и разрушениях нет. Украинская сторона инцидент не комментирует.
Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что дроны будут чаще атаковать территорию России. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в мае прокомментировал причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной (никак не связанной с силовыми структурами дочери философа и политолога Александра Дугина) такими словами: "Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины".