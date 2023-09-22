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Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью - 22.09.2023 Украина.ру

Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Дежурными средствами российской ПВО 22 сентября около 15.30 мск уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.

2023-09-22T23:11

2023-09-22T23:11

2023-09-22T23:11

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Украинский беспилотник был сбит над территорией Курской области. В российском Минобороны констатировали, что так была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".Сведений о человеческих жертвах и разрушениях нет. Украинская сторона инцидент не комментирует.Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что дроны будут чаще атаковать территорию России. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в мае прокомментировал причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной (никак не связанной с силовыми структурами дочери философа и политолога Александра Дугина) такими словами: "Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины".

https://ukraina.ru/20230922/1049612944.html

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новости, украина, минобороны рф, бпла, беспилотники, терроризм, курская область, пво