Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - 22.09.2023 Украина.ру
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Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - 22.09.2023 Украина.ру
Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Дежурными средствами российской ПВО 22 сентября около 17.00 мск уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
2023-09-22T22:58
2023-09-22T22:58
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украина
минобороны рф
белгородская область
беспилотники
терроризм
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Украинский беспилотник был сибт над Белгородской областью. Тем самым, отметили в министерстве, была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".О пострадавших и разрушениях ничего не сказано. С украинской стороны информации об инциденте нет.
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новости, бпла, украина, минобороны рф, белгородская область, беспилотники, терроризм
Новости, БПЛА, Украина, Минобороны РФ, Белгородская область, беспилотники, терроризм

Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

22:58 22.09.2023
 
© Фото : Фото очевидца из соцсетейБПЛА, упавший в Ногинске
БПЛА, упавший в Ногинске - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Фото очевидца из соцсетей
Читать в
Дежурными средствами российской ПВО 22 сентября около 17.00 мск уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
Украинский беспилотник был сибт над Белгородской областью. Тем самым, отметили в министерстве, была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
О пострадавших и разрушениях ничего не сказано. С украинской стороны информации об инциденте нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
21 сентября, 17:16
Предприятие Белгородской области попало под обстрел - властиВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом 21 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
 
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