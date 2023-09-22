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Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - 22.09.2023 Украина.ру

Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Дежурными средствами российской ПВО 22 сентября около 17.00 мск уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.

2023-09-22T22:58

2023-09-22T22:58

2023-09-22T22:58

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Украинский беспилотник был сибт над Белгородской областью. Тем самым, отметили в министерстве, была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".О пострадавших и разрушениях ничего не сказано. С украинской стороны информации об инциденте нет.

https://ukraina.ru/20230921/1049606386.html

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новости, бпла, украина, минобороны рф, белгородская область, беспилотники, терроризм