Еврокомиссия отправила Украине финансовую помощь, а США – военную - 22.09.2023 Украина.ру
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Еврокомиссия отправила Украине финансовую помощь, а США – военную
Еврокомиссия отправила Украине финансовую помощь, а США – военную - 22.09.2023 Украина.ру
Еврокомиссия отправила Украине финансовую помощь, а США – военную
На Украину Евросоюз отправил евро, а США – оружие. Официальные лица отчитались о расходах.
2023-09-22T22:47
2023-09-22T22:47
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О том, что Еврокомиссия перевела 21 сентября в Киев очередной платёж в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В своём аккаунте социальной сети он отметила: "Это финансирование поможет покрыть самые неотложные нужды".По словам фон дер Ляйен, в 2023 году Еврокомиссия поддержала официальный Киев на €13,5 млрд. В то же день, 21 сентября США заявили о гораздо большей сумме поддержки, но по частям.Только по линии военной помощи, сообщил Пентагон, украинская сторона получит поставки на $325 млн. В сообщении Минобороны США сказано, что его глава "Остин также предоставил Зеленскому обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности для удовлетворения самых насущных потребностей Украины на поле боя".Обычно в Пентагоне указывают сумму такой поддержки за разные периоды, в том числе с начала каденции Джозефа Байдена и начала СВО. Однако на этот раз в официальном сообщении о новой партии военной помощи сумм за периоды указано не было.Пентагон опубликовал такое сообщение отдельно. В нём сказано, что "США выделили Украине более $44,5 млрд на помощь в сфере безопасности с начала правления администрации Байдена", и в этой сумме $43,9 млрд приходится на помощь США с 24 февраля 2022 года – то есть с начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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новости, украина, сша, ес, финансы, военная помощь, финансовая помощь, всу, оружие, пентагон, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, джо байден, ллойд остин, владимир зеленский
Новости, Украина, США, ЕС, финансы, военная помощь, финансовая помощь, ВСУ, оружие, Пентагон, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Ллойд Остин, Владимир Зеленский

Еврокомиссия отправила Украине финансовую помощь, а США – военную

22:47 22.09.2023
 
М-113 флаг украины
М-113 флаг украины
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На Украину Евросоюз отправил евро, а США – оружие. Официальные лица отчитались о расходах.
О том, что Еврокомиссия перевела 21 сентября в Киев очередной платёж в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В своём аккаунте социальной сети он отметила: "Это финансирование поможет покрыть самые неотложные нужды".
По словам фон дер Ляйен, в 2023 году Еврокомиссия поддержала официальный Киев на €13,5 млрд. В то же день, 21 сентября США заявили о гораздо большей сумме поддержки, но по частям.
Только по линии военной помощи, сообщил Пентагон, украинская сторона получит поставки на $325 млн. В сообщении Минобороны США сказано, что его глава "Остин также предоставил Зеленскому обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности для удовлетворения самых насущных потребностей Украины на поле боя".
Обычно в Пентагоне указывают сумму такой поддержки за разные периоды, в том числе с начала каденции Джозефа Байдена и начала СВО. Однако на этот раз в официальном сообщении о новой партии военной помощи сумм за периоды указано не было.
Пентагон опубликовал такое сообщение отдельно. В нём сказано, что "США выделили Украине более $44,5 млрд на помощь в сфере безопасности с начала правления администрации Байдена", и в этой сумме $43,9 млрд приходится на помощь США с 24 февраля 2022 года – то есть с начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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