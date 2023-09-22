https://ukraina.ru/20230922/1049641880.html

Еврокомиссия отправила Украине финансовую помощь, а США – военную

Еврокомиссия отправила Украине финансовую помощь, а США – военную - 22.09.2023 Украина.ру

Еврокомиссия отправила Украине финансовую помощь, а США – военную

На Украину Евросоюз отправил евро, а США – оружие. Официальные лица отчитались о расходах.

2023-09-22T22:47

2023-09-22T22:47

2023-09-22T22:47

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О том, что Еврокомиссия перевела 21 сентября в Киев очередной платёж в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В своём аккаунте социальной сети он отметила: "Это финансирование поможет покрыть самые неотложные нужды".По словам фон дер Ляйен, в 2023 году Еврокомиссия поддержала официальный Киев на €13,5 млрд. В то же день, 21 сентября США заявили о гораздо большей сумме поддержки, но по частям.Только по линии военной помощи, сообщил Пентагон, украинская сторона получит поставки на $325 млн. В сообщении Минобороны США сказано, что его глава "Остин также предоставил Зеленскому обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности для удовлетворения самых насущных потребностей Украины на поле боя".Обычно в Пентагоне указывают сумму такой поддержки за разные периоды, в том числе с начала каденции Джозефа Байдена и начала СВО. Однако на этот раз в официальном сообщении о новой партии военной помощи сумм за периоды указано не было.Пентагон опубликовал такое сообщение отдельно. В нём сказано, что "США выделили Украине более $44,5 млрд на помощь в сфере безопасности с начала правления администрации Байдена", и в этой сумме $43,9 млрд приходится на помощь США с 24 февраля 2022 года – то есть с начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

https://ukraina.ru/20230922/1049613311.html

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новости, украина, сша, ес, финансы, военная помощь, финансовая помощь, всу, оружие, пентагон, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, джо байден, ллойд остин, владимир зеленский