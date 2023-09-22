Премьер-министр Польши посоветовал Зеленскому "никогда больше не оскорблять поляков" - 22.09.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Польши посоветовал Зеленскому "никогда больше не оскорблять поляков"
Премьер-министр Польши посоветовал Зеленскому "никогда больше не оскорблять поляков" - 22.09.2023 Украина.ру
Премьер-министр Польши посоветовал Зеленскому "никогда больше не оскорблять поляков"
Президент Польши заверил, что конфликт вокруг украинского зерна не окажет существенного влияния на отношения Варшавы и Киева. Об этом 22 сентября сообщило агентство Reuters.
2023-09-22T22:11
2023-09-22T22:11
новости
украина
украина-ес
восточное партнерство
польша
зерно
евроинтеграция
ес
парламентские выборы
матеуш моравецкий
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После того, как на прошлой неделе Польша решила продлить запрет на импорт украинского зерна, её отношения с официальным Киевом испортились, отметило информагентство. Комментируя "зерновой спор", польский президент Анджей Дуда публично заявил: "Я не верю, что это может оказать на них существенное влияние, поэтому нам нужно решить этот вопрос между нами".Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил на предвыборном митинге 22 сентября и тоже затронул конфликт между Киевом и Варшавой, заявив: "Я... хочу сказать президенту Зеленскому никогда больше не оскорблять поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН".В то же время глава МИД Польши Збигнев Рау в статье для Politico заявил, что его страна желает, чтобы "сильное украинское государство вышло из этой войны с динамично развивающейся экономикой" и что Варшава "продолжит поддерживать усилия Украины по вступлению в НАТО и ЕС". При этом глава польской дипломатии увязал поддержку Киева в противостоянии с Москвой и защиту внутреннего рынка Польши "от недобросовестной экономической конкуренции", отметив, что "и то, и другое одновременно служит интересам Польши".Информагентство напомнило: посте того, как 15 сентября ЕС отменил действовавшее с мая эмбарго на поставки в союз украинского зерна, Словакия, Польша и Венгрия ввели национальные ограничения на импорт этой сельхозпродукции с Украины. Вместе с Болгарией и Румынией эти страны заявили, что дешёвые украинские сельскохозяйственные товары продаются на их рынках и наносят ущерб их фермерам, хотя предназначены в основном для транзита дальше на Запад и в порты."Президент Владимир Зеленский разозлил своих соседей, когда заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Киев работает над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна, но "политический театр" вокруг импорта зерна только помогает Москве. Ожидалось, что Дуда встретится с Зеленским в Нью-Йорке, но такая встреча не состоялась", - сказано в публикации.Также отмечено, что правящая националистическая партия Моравецкого "Право и справедливость" (ПиС) подверглась критике со стороны крайне правых за позицию подчинённого правительства Украины. Эксперты увязали с этим смену риторики ПиС на более конфликтную в отношении Киева ради электоральных бонусов.Тем временем в Польше приближаются парламентские выборы, на которых, как отмечают издания ЕС, усилились позиции правых. Они приобрели популярность на критике проблем с миграцией и демпингом на рынке сельхозпродукции – обе проблемы связаны с Украиной. Голосование состоится 15 октября.
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новости, украина, украина-ес, восточное партнерство, польша, зерно, евроинтеграция, ес, парламентские выборы, матеуш моравецкий, владимир зеленский, анджей дуда
Новости, Украина, Украина-ЕС, Восточное партнерство, Польша, зерно, евроинтеграция, ЕС, парламентские выборы, Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Анджей Дуда

Премьер-министр Польши посоветовал Зеленскому "никогда больше не оскорблять поляков"

22:11 22.09.2023
 
© president.gov.uaМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© president.gov.ua
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Президент Польши заверил, что конфликт вокруг украинского зерна не окажет существенного влияния на отношения Варшавы и Киева. Об этом 22 сентября сообщило агентство Reuters.
После того, как на прошлой неделе Польша решила продлить запрет на импорт украинского зерна, её отношения с официальным Киевом испортились, отметило информагентство. Комментируя "зерновой спор", польский президент Анджей Дуда публично заявил: "Я не верю, что это может оказать на них существенное влияние, поэтому нам нужно решить этот вопрос между нами".
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил на предвыборном митинге 22 сентября и тоже затронул конфликт между Киевом и Варшавой, заявив: "Я... хочу сказать президенту Зеленскому никогда больше не оскорблять поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН".
В то же время глава МИД Польши Збигнев Рау в статье для Politico заявил, что его страна желает, чтобы "сильное украинское государство вышло из этой войны с динамично развивающейся экономикой" и что Варшава "продолжит поддерживать усилия Украины по вступлению в НАТО и ЕС". При этом глава польской дипломатии увязал поддержку Киева в противостоянии с Москвой и защиту внутреннего рынка Польши "от недобросовестной экономической конкуренции", отметив, что "и то, и другое одновременно служит интересам Польши".
Информагентство напомнило: посте того, как 15 сентября ЕС отменил действовавшее с мая эмбарго на поставки в союз украинского зерна, Словакия, Польша и Венгрия ввели национальные ограничения на импорт этой сельхозпродукции с Украины. Вместе с Болгарией и Румынией эти страны заявили, что дешёвые украинские сельскохозяйственные товары продаются на их рынках и наносят ущерб их фермерам, хотя предназначены в основном для транзита дальше на Запад и в порты.
"Президент Владимир Зеленский разозлил своих соседей, когда заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Киев работает над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна, но "политический театр" вокруг импорта зерна только помогает Москве. Ожидалось, что Дуда встретится с Зеленским в Нью-Йорке, но такая встреча не состоялась", - сказано в публикации.
Также отмечено, что правящая националистическая партия Моравецкого "Право и справедливость" (ПиС) подверглась критике со стороны крайне правых за позицию подчинённого правительства Украины. Эксперты увязали с этим смену риторики ПиС на более конфликтную в отношении Киева ради электоральных бонусов.
Тем временем в Польше приближаются парламентские выборы, на которых, как отмечают издания ЕС, усилились позиции правых. Они приобрели популярность на критике проблем с миграцией и демпингом на рынке сельхозпродукции – обе проблемы связаны с Украиной. Голосование состоится 15 октября.
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Вчера, 11:28
Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигарховНабирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам. Однако власти страны будут "последовательны в этом вопросе". Такое заявление 20 сентября сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе №1 Польского радио
 
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