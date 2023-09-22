https://ukraina.ru/20230922/1049640079.html

Боррель рассказал о глобальной гегемонии и мироустройстве через 20 лет

Боррель рассказал о глобальной гегемонии и мироустройстве через 20 лет - 22.09.2023 Украина.ру

Боррель рассказал о глобальной гегемонии и мироустройстве через 20 лет

Свою лепту в глобальное прогнозирование внёс верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. О своём видении нового мироустройства и "огромной долгосрочной проблеме" для Европы он рассказал в интервью британской The Guardian.

2023-09-22T20:58

2023-09-22T20:58

2023-09-22T20:58

новости

жозеп боррель

ес

предсказание

прогнозы

мария захарова

мид рф

футуризм

дипломатия

дипломат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/13/1033141367_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_e30d9fa12ea670bb9f7e51fa23ee8c67.jpg

"Боррель предсказал, что война на Украине и её конечный результат станут одной из трёх движущих сил создания нового мирового порядка, наряду с конкуренцией между Китаем и США и подъёмом глобального Юга", - сказано в публикации.Боррель сказал, что крайне важно "стараться избегать союза Китая с Россией, а также с некоторыми частями глобального Юга". При этом он отметил: "Народы глобального Юга хотят, чтобы их признали, потому что 40, 50 лет назад, когда был построен мировой порядок, некоторых из этих стран не существовало. Либо они были колониями, либо настолько бедны, что не имели права голоса"."Понятно, что эти страны хеджируются. Один день они смотрят на Россию, другой – на Китай. В ООН голосуют против войны на Украине, но у многих из них нет того чувства морального негодования, которое есть у нас", - сказал Боррель."В мире нет явного гегемона, а есть растущее число действующих лиц", - констатировал глава дипломатии Евросоюза.Он также поведал: "У нас многополярность без многосторонности"."Посмотрите на все эти страны: Южную Африку, Бразилию, Индонезию, Индию – вы не можете игнорировать эту новую реальность. Через 20 лет, при нынешней тенденции, в мире будет три большие страны: Китай, Индия и США.Каждая из этих держав будет иметь экономику в 50 триллионов долларов, а ЕС будет намного меньше, около 30 триллионов долларов", - спрогнозировал Боррель."Для Европы это представляет собой огромную долгосрочную проблему. Европейцы должны быть готовы стать частью нового мира, в котором мы будем составлять меньшую часть населения, конечно, и также пропорциональный размер мировой экономики. Это означает, что мы должны изыскать политическое влияние, технологические возможности и единство. Единство – ключевое слово. Европейцы должны быть более сплочёнными", - подчеркнул Боррель.Ранее в своём видении мироустройства Жозеп Боррель получил скандальную известность. Во время выступления перед дипломатами в октябре 2022 года он рассказал о "европейском саде", за пределами которого остальной мир по большей части угрожающие этому саду "джунгли". Развивая мысль, Боррель сказал: "Красивый сад за высокой стеной, которая остановит натиск джунглей, — это не решение. Джунгли быстро растут, и против них не сработает никакая стена. Садовникам самим предстоит отправиться в джунгли. Европейцы должны гораздо шире взаимодействовать с остальным миром. Иначе остальной мир будет вторгаться к нам разными путями и под разным видом. Да, этой мой главнейший посыл: мы должны гораздо больше взаимодействовать с окружающим миром. Мы — привилегированные люди".МИД России неоднократно реагировал на странные заявления главы дипломатии ЕС. Мария Захарова в ответ на бореллевский дуализм сада и джунглей заметила: Боррель, "вместо того чтобы извиниться и каким-то образом сказать, что ему это всё подсунули, а он и не заметил, он развил тему и сказал, что есть про "золотой миллиард", а есть, видимо, не "золотой". Не видимо, а он так и сказал: а есть все остальные, которые должны этот "золотой миллиард" обслуживать".

https://ukraina.ru/20221130/1041342997.html

евразия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, жозеп боррель, ес, предсказание, прогнозы, мария захарова, мид рф, футуризм, дипломатия, дипломат, дипломаты, дипломатические отношения, публичная дипломатия, европа, евразийская интеграция, евразия, глобализм, глобальные риски, глобальный юг, мировой порядок, китай, сша, индия