https://ukraina.ru/20230922/1049637873.html

Удар по Севастополю. Итоги 22 сентября на Украине

Удар по Севастополю. Итоги 22 сентября на Украине - 22.09.2023 Украина.ру

Удар по Севастополю. Итоги 22 сентября на Украине

Украина нанесла удар по Севастополю

2023-09-22T18:36

2023-09-22T18:36

2023-09-22T18:36

эксклюзив

хроники

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Об ударе по штабу Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Леонид Развожаев."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео", - написал Развожаев в своём телеграм-канале в 13:20.Спустя 19 минут губернатор сообщил о том, что возможна ещё одна атака."Внимание всем! Возможна ещё одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены проследовать в укрытия. На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств", - сообщил Развожаев.Через полчаса с небольшим губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги."Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий", - отметил Развожаев.В 14:49 министерство обороны РФ выпустило официальное сообщение по поводу атаки."Сегодня днём киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб", - указывалось в сообщении.Позже текст дополнили."Один военнослужащий не погиб, пропал без вести", - отмечалось в дополнении.Российский военкор Александр Коц отметил, что удар ВСУ вполне объясним."Противник ударил по штабу Черноморского флота. Почему? Тут может быть много тезисов. Начиная с того, что Киеву в отсутствие успехов на фронте, надо демонстрировать какую-то перемогу. И заканчивая тем, что противника подначил вездесущий Запад. Но главная причина одна - потому что может. У них нет ни тормозов, ни красных линий, ни моральных терзаний по поводу случайных жертв. Есть ракеты и есть цели, которые разведываются в том числе в результате комбинированных ударов. В ходе этих налётов разведка НАТО фиксирует алгоритм реакции российской стороны, точки наших систем ПВО и береговой обороны, выявляя цели для будущих ударов", - указал Коц.Примечательно, что ряд источников сообщил о том, что удару по Севастополю предшествовало патрулирование американского самолёта-разведчика."Видимо удар по Севастополю обеспечивался американским базовым патрульным самолетом Р-8А Poseidon, находящимся над Румынией", - сообщил телеграм-канал "Милитарист".Другой телеграм-канал — Mash –также обратил внимание на этот самолёт."Во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A "Посейдон" ВМС США. Сейчас он по-прежнему в воздухе. Предположительно, самолёт координировал действия ВСУ. Всего по городу выпустили несколько крылатых ракет. Большая часть из них сбита ПВО, одна попала в штаб Черноморского флота. От обломков другого снаряда загорелась трава в пригороде Бахчисарая", - указывалось в сообщении этого телеграм-канала.В то же время, в комментарии РИА "Новости" военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко также указал на этот самолёт."Согласно имеющимся открытым данным, украинская сторона наносила по Севастополю комбинированный удар, включающий в том числе применение БПЛА. Также не исключено, что в ударе были задействованы ложные цели. Соответственно, американский "разведчик" в рамках этого комбинированного удара своими радиотехническими средствами отслеживал позиции российских комплексов ПВО, зоны их поражения, количество целевых каналов, а также выявлял позиции кораблей ЧФ, которые выступали в роли выносных постов ПВО", — заявил собеседник агентства.По его словам, эту информацию невозможно было использовать для координации сегодняшней атаки, так как полётное задание в крылатые ракеты загружают заранее."Однако американская сторона с гарантией передаст эти наблюдения войскам Украины для планирования последующих ударов", — подчеркнул Коротченко.Позже Губернатор Севастополя попросил жителей города, которые проживают и работают около театра Луначарского."Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу", - написал он в своём телеграм-канале в 16:59.Позже он попросил население воздержаться от поездок по маршруту эвакуации частей ракеты.Российский военкор Роман Сапоньков отметил, что удары по Севастополю были прогнозируемы."Вчера на стриме обсуждали с Живовым вопросы ударов по Севастополю. Я говорил, что интенсивность и дерзость ударов будет нарастать. Сегодня накрыли штаб Черноморского флота. Т.е. вражеская сторона наносит, вообще без проблем, удары по центрам принятия решений. Думаю, ни у кого не возникает сомнений, что при технической возможности они нанесут удар по Кремлю тяжёлым вооружением (тем более, что беспилотник уже прилетал)", - указал он.По его словам, в дальнейшем стоит ожидать попытки уничтожать командование ВС РФ."Что будет дальше? Дальнейшее уничтожение высшего командования нашей армии. Ресурс далеко не бесконечный", - отметил Сапоньков.Он отметил, что Запад использует максимально возможные инструменты в войне против России."Моё мнение, Запад использует максимально возможные инструменты в войне против нас. Т.е. если бы Запад мог позволить интервенцию, он бы давно вторгся. Если бы Запад мог позволить себе глобальную войну, она была бы объявлена. Если бы Запал мог позволить себе ядерные тактические удары, он бы это сделал. Запад ведёт себя ровно так, на сколько может потянуть эту войну с постоянным выходом на новый виток поражающих возможностей", - заявил военкор.По мнению Сапонькова, в ответ на действия НАТО логичен бы был удар по инфраструктуре Альянса."Очевидным ответом являлся бы удар по приграничной военной инфраструктуре стран НАТО с постановкой вопроса, что дальше удары будут перенесены вглубь. Вы скажете, я с ума сошел - предлагаю войну с НАТО. Во-первых, далеко не факт, что начнётся, во-вторых - ракеты НАТО убивают наших высших офицеров в городе-герое Севастополе. Вы реально думаете, что война с НАТО ещё не идёт?" - подытожил он.Уже вечером 22 сентября стало известно, что США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трёх американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с ходом переговоров. Источники канала не уточнили, когда именно Украина получит ATACMS или когда США публично объявят о своём решении передать эти ракеты. При этом ранее МИД РФ называл передачу США этих ракет Украине "красной линией".

https://ukraina.ru/20230922/1049623071.html

https://ukraina.ru/20230922/1049616006.html

https://ukraina.ru/20230921/1049610015.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники