США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC - 22.09.2023 Украина.ру
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США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC
США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC - 22.09.2023 Украина.ру
США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC
Белый дом принял решение передать Украине крылатые ракеты ATACMS. Об этом 22 сентября сообщает американский телеканал NBC
2023-09-22T18:12
2023-09-22T18:12
новости
atacms
ракеты
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сво
сша
джо байден
владимир зеленский
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По информации телеканала, США передадут "небольшую" партию крылатых ракет ATACMS. Такое решение принял президент Джозеф Байден.Байден уведомил Зеленского о передаче ракет. Сроки поставок не ясны, как и многие другие условия поставки.Накануне Владимир Зеленский выступил в СМИ США с заявлениями об острой необходимости в американском оружии – в том числе крылатых ракетах ATACMS. По словам Зеленского, между Киевом и Вашингтоном нет никаких разногласий в вопросах применения такого разрушительного оружия по российским объектам в Крыму.В то же время Германия противится передаче своих крылатых ракет для нужд ВСУ. Британия и Франция свои крылатые ракеты большой разрушительной силы поставили на Украину весной-летом 2023 года.
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новости, atacms, ракеты, крым, сво, сша, джо байден, владимир зеленский, всу
Новости, ATACMS, ракеты, Крым, СВО, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, ВСУ

США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC

18:12 22.09.2023
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Белый дом принял решение передать Украине крылатые ракеты ATACMS. Об этом 22 сентября сообщает американский телеканал NBC
По информации телеканала, США передадут "небольшую" партию крылатых ракет ATACMS. Такое решение принял президент Джозеф Байден.
Байден уведомил Зеленского о передаче ракет. Сроки поставок не ясны, как и многие другие условия поставки.
Накануне Владимир Зеленский выступил в СМИ США с заявлениями об острой необходимости в американском оружии – в том числе крылатых ракетах ATACMS. По словам Зеленского, между Киевом и Вашингтоном нет никаких разногласий в вопросах применения такого разрушительного оружия по российским объектам в Крыму.
В то же время Германия противится передаче своих крылатых ракет для нужд ВСУ. Британия и Франция свои крылатые ракеты большой разрушительной силы поставили на Украину весной-летом 2023 года.
Зеленский
20 сентября, 15:25
"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMSПрезидент Украины заявил, что уверен в скорых поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил он 20 сентября в интервью CNN
 
НовостиATACMSракетыКрымСВОСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВСУ
 
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