США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Белый дом принял решение передать Украине крылатые ракеты ATACMS. Об этом 22 сентября сообщает американский телеканал NBC
По информации телеканала, США передадут "небольшую" партию крылатых ракет ATACMS. Такое решение принял президент Джозеф Байден.
Байден уведомил Зеленского о передаче ракет. Сроки поставок не ясны, как и многие другие условия поставки.
Накануне Владимир Зеленский выступил в СМИ США с заявлениями об острой необходимости в американском оружии – в том числе крылатых ракетах ATACMS. По словам Зеленского, между Киевом и Вашингтоном нет никаких разногласий в вопросах применения такого разрушительного оружия по российским объектам в Крыму.
В то же время Германия противится передаче своих крылатых ракет для нужд ВСУ. Британия и Франция свои крылатые ракеты большой разрушительной силы поставили на Украину весной-летом 2023 года.