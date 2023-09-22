https://ukraina.ru/20230922/1049637410.html

США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC

США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC - 22.09.2023 Украина.ру

США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC

Белый дом принял решение передать Украине крылатые ракеты ATACMS. Об этом 22 сентября сообщает американский телеканал NBC

2023-09-22T18:12

2023-09-22T18:12

2023-09-22T18:12

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По информации телеканала, США передадут "небольшую" партию крылатых ракет ATACMS. Такое решение принял президент Джозеф Байден.Байден уведомил Зеленского о передаче ракет. Сроки поставок не ясны, как и многие другие условия поставки.Накануне Владимир Зеленский выступил в СМИ США с заявлениями об острой необходимости в американском оружии – в том числе крылатых ракетах ATACMS. По словам Зеленского, между Киевом и Вашингтоном нет никаких разногласий в вопросах применения такого разрушительного оружия по российским объектам в Крыму.В то же время Германия противится передаче своих крылатых ракет для нужд ВСУ. Британия и Франция свои крылатые ракеты большой разрушительной силы поставили на Украину весной-летом 2023 года.

https://ukraina.ru/20230920/1049563309.html

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новости, atacms, ракеты, крым, сво, сша, джо байден, владимир зеленский, всу