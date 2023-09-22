Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году" - 22.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230922/1049637218.html
Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году"
Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году" - 22.09.2023 Украина.ру
Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году"
Ключевую роль в защите Донецкой и Луганской народных республик сыграли российские батальонно-тактические группы, который вошли на Донбасс в августе 2014 года. Такое мнение во своих воспоминаниях о событиях на Донбассе в 2014 году высказал один из участников донечкого ополченияПавел Губарев
2023-09-22T18:18
2023-09-22T18:18
новости
павел губарев
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101438/33/1014383330_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_5d10604451ddb13e644bf28728c70d63.jpg.webp
По его словам, эти группы готовились задолго до выхода Стрелкова из Славянска."Дата их захода была определена, но никому до последнего дня не была известна", - рассказал Губарев.Он также полагает, что роль ополчения в событиях августа 2014 года тоже нельзя преуменьшать."Спасибо всем тем, кто участвовал в создании и подготовке этих БТГРов. Мне известны имена многих достойных воинов причастных к этому". – написал Павел Губарев.Пвел Губарев 22 сентября опубликовал в соцсетях свои воспоминания о событиях в Донбассе с июня по август 2014 года.
https://ukraina.ru/20230524/1046470706.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101438/33/1014383330_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_c2d7824bb2680de0a5b63802694858bf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, павел губарев, донбасс, украина
Новости, Павел Губарев, Донбасс, Украина

Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году"

18:18 22.09.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Ключевую роль в защите Донецкой и Луганской народных республик сыграли российские батальонно-тактические группы, который вошли на Донбасс в августе 2014 года. Такое мнение во своих воспоминаниях о событиях на Донбассе в 2014 году высказал один из участников донечкого ополченияПавел Губарев
По его словам, эти группы готовились задолго до выхода Стрелкова из Славянска.
"Дата их захода была определена, но никому до последнего дня не была известна", - рассказал Губарев.
Он также полагает, что роль ополчения в событиях августа 2014 года тоже нельзя преуменьшать.
"Спасибо всем тем, кто участвовал в создании и подготовке этих БТГРов. Мне известны имена многих достойных воинов причастных к этому". – написал Павел Губарев.
Пвел Губарев 22 сентября опубликовал в соцсетях свои воспоминания о событиях в Донбассе с июня по август 2014 года.
Влад Валов интервью - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 04:09Культура
Музыкант Влад Валов ШеFF о том, как студент из Конго вдохнул жизнь в хип-хоп советского Донбасса
 
НовостиПавел ГубаревДонбассУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06"Мы травоядные в мире хищников": Боррель призвал к милитаризации ЕС
18:36Удар по Севастополю. Итоги 22 сентября на Украине
18:18Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году"
18:12США передадут Украине ракеты ATACMS — NBC
18:00Рефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханства
17:58Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия
17:45Гагин: Самолёты-разведчики НАТО должны стать целью ВВС РФ и ПВО
17:44Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 году
17:27"Чем быстрее, тем лучше": Глава дипломатии ЕС призвал ускорить поставки оружия на Украину
17:18ВСУ накрыли огнём Куйбышевский район Донецка
17:15Командир ВСУ фиктивно устроил на работу дочь своего коллеги и выплатил ей полмиллиона гривен
17:06На Украине задержали двух пожилых "расхитительниц гробниц", полиция выяснила их мотивы
17:00Rammstein в Уфе не прозвучит: концерт отменили из-за Украины - СМИ
16:59Тень "усталости от Украины" нависла над Польшей - BBC
16:46Василий Дандыкин: ВСУ бьют по Севастополю со стороны Одессы, чтобы начать новое наступление зимой
16:33Когда США прекратят поддерживать режим Зеленского и почему Польша скандалит с Украиной - Ищенко
16:15"Настало время бить по украинским Минобороны, Генштабу и Банковой", - бывший командующий ЧФ
16:02В ДНР для военнопленных ВСУ устроили встречу с родными
15:37Пора перестать ждать "подачек" от государства: министр посоветовала украинцам не надеяться на пособия
15:33Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского
Лента новостейМолния