Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году"
Ключевую роль в защите Донецкой и Луганской народных республик сыграли российские батальонно-тактические группы, который вошли на Донбасс в августе 2014 года. Такое мнение во своих воспоминаниях о событиях на Донбассе в 2014 году высказал один из участников донечкого ополченияПавел Губарев
По его словам, эти группы готовились задолго до выхода Стрелкова из Славянска.
"Дата их захода была определена, но никому до последнего дня не была известна", - рассказал Губарев.
Он также полагает, что роль ополчения в событиях августа 2014 года тоже нельзя преуменьшать.
"Спасибо всем тем, кто участвовал в создании и подготовке этих БТГРов. Мне известны имена многих достойных воинов причастных к этому". – написал Павел Губарев.
Пвел Губарев 22 сентября опубликовал в соцсетях свои воспоминания о событиях в Донбассе с июня по август 2014 года.