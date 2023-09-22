https://ukraina.ru/20230922/1049637218.html

Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году"

Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году" - 22.09.2023 Украина.ру

Губарев: "Российские батальонно-тактические группы спасли Донбасс от резни в 2014 году"

Ключевую роль в защите Донецкой и Луганской народных республик сыграли российские батальонно-тактические группы, который вошли на Донбасс в августе 2014 года. Такое мнение во своих воспоминаниях о событиях на Донбассе в 2014 году высказал один из участников донечкого ополченияПавел Губарев

2023-09-22T18:18

2023-09-22T18:18

2023-09-22T18:18

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павел губарев

донбасс

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По его словам, эти группы готовились задолго до выхода Стрелкова из Славянска."Дата их захода была определена, но никому до последнего дня не была известна", - рассказал Губарев.Он также полагает, что роль ополчения в событиях августа 2014 года тоже нельзя преуменьшать."Спасибо всем тем, кто участвовал в создании и подготовке этих БТГРов. Мне известны имена многих достойных воинов причастных к этому". – написал Павел Губарев.Пвел Губарев 22 сентября опубликовал в соцсетях свои воспоминания о событиях в Донбассе с июня по август 2014 года.

https://ukraina.ru/20230524/1046470706.html

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новости, павел губарев, донбасс, украина