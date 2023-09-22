https://ukraina.ru/20230922/1049636539.html
Гагин: Самолёты-разведчики НАТО должны стать целью ВВС РФ и ПВО
Гагин: Самолёты-разведчики НАТО должны стать целью ВВС РФ и ПВО - 22.09.2023 Украина.ру
Гагин: Самолёты-разведчики НАТО должны стать целью ВВС РФ и ПВО
Самолёты-разведчики НАТО должны стать законной целью для ВВС РФ и ПВО, заявил 22 сентября советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин
2023-09-22T17:45
2023-09-22T17:45
2023-09-22T17:45
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Мы должны их сбивать с предупреждением страны, которой принадлежит, с предупреждением о том, что ВВС России будет это делать.В пятницу, 22 сентября, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
https://ukraina.ru/20230922/1049629352.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, днр, денис пушилин, ян гагин, пво, вс рф
Новости, Россия, ДНР, Денис Пушилин, Ян Гагин, ПВО, ВС РФ
Гагин: Самолёты-разведчики НАТО должны стать целью ВВС РФ и ПВО
Самолёты-разведчики НАТО должны стать законной целью для ВВС РФ и ПВО, заявил 22 сентября советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин
"Самолёты-разведчики НАТО должны стать законной целью для российских летчиков и средств ПВО", - заявил Гагин.
Мы должны их сбивать с предупреждением страны, которой принадлежит, с предупреждением о том, что ВВС России будет это делать.
В пятницу, 22 сентября, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.
По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.
По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.