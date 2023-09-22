https://ukraina.ru/20230922/1049636325.html
Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 году
Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 году - 22.09.2023 Украина.ру
Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 году
Общественный деятель и один из первых лидеров пророссийских протестов в Донецке Павел Губарев 22 сентября в соцсетях рассказал о том, как он помнит события 2014 года, связанные с обороной Славянска
2023-09-22T17:44
2023-09-22T17:44
2023-09-22T17:44
новости
славянск
павел губарев
игорь стрелков
донбасс
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По словам Губарева, приказ не покидать Славянск у Игоря Стрелкова был, но он его не выполнил."Он подсчитал, что имеющиеся у него средства (техника, оружие и численность и качество личного состава) недостаточны для того, чтобы на каком-то продолжительном отрезке времени выполнять задачу по обороне города", - написал Губарев, подчеркнув, что он сам не является специалистом в военном деле и поэтому не может судить о правильности этого решения."У военных приказ имеет силу закона. Думаю, что наезды на Стрелкова в духе "сбежал из Славянска" имеют в своей основе именно это", - поделился своим взглядом на этот вопрос Павел Губарев.Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в Москве 21 июля. Ему выдвинуто обвинение по статье об экстремизме.После начала специальной военной операции на Украине Стрелков регулярно подвергал критике деятельность Минобороны РФ и руководства страны.
https://ukraina.ru/20230723/1048188659.html
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новости, славянск, павел губарев, игорь стрелков, донбасс
Новости, Славянск, Павел Губарев, Игорь Стрелков, Донбасс
Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 году
Общественный деятель и один из первых лидеров пророссийских протестов в Донецке Павел Губарев 22 сентября в соцсетях рассказал о том, как он помнит события 2014 года, связанные с обороной Славянска
По словам Губарева, приказ не покидать Славянск у Игоря Стрелкова был, но он его не выполнил.
"Он подсчитал, что имеющиеся у него средства (техника, оружие и численность и качество личного состава) недостаточны для того, чтобы на каком-то продолжительном отрезке времени выполнять задачу по обороне города", - написал Губарев, подчеркнув, что он сам не является специалистом в военном деле и поэтому не может судить о правильности этого решения.
"У военных приказ имеет силу закона. Думаю, что наезды на Стрелкова в духе "сбежал из Славянска" имеют в своей основе именно это", - поделился своим взглядом на этот вопрос Павел Губарев.
Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в Москве 21 июля. Ему выдвинуто обвинение по статье об экстремизме.
После начала специальной военной операции на Украине Стрелков регулярно подвергал критике деятельность Минобороны РФ и руководства страны.