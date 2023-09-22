https://ukraina.ru/20230922/1049636325.html

Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 году

Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 году - 22.09.2023 Украина.ру

Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 году

Общественный деятель и один из первых лидеров пророссийских протестов в Донецке Павел Губарев 22 сентября в соцсетях рассказал о том, как он помнит события 2014 года, связанные с обороной Славянска

2023-09-22T17:44

2023-09-22T17:44

2023-09-22T17:44

новости

славянск

павел губарев

игорь стрелков

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101236/20/1012362032_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_357cadf3275d6f4f6799937681a90bac.jpg

По словам Губарева, приказ не покидать Славянск у Игоря Стрелкова был, но он его не выполнил."Он подсчитал, что имеющиеся у него средства (техника, оружие и численность и качество личного состава) недостаточны для того, чтобы на каком-то продолжительном отрезке времени выполнять задачу по обороне города", - написал Губарев, подчеркнув, что он сам не является специалистом в военном деле и поэтому не может судить о правильности этого решения."У военных приказ имеет силу закона. Думаю, что наезды на Стрелкова в духе "сбежал из Славянска" имеют в своей основе именно это", - поделился своим взглядом на этот вопрос Павел Губарев.Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в Москве 21 июля. Ему выдвинуто обвинение по статье об экстремизме.После начала специальной военной операции на Украине Стрелков регулярно подвергал критике деятельность Минобороны РФ и руководства страны.

https://ukraina.ru/20230723/1048188659.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, славянск, павел губарев, игорь стрелков, донбасс