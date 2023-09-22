https://ukraina.ru/20230922/1049635942.html

"Чем быстрее, тем лучше": Глава дипломатии ЕС призвал ускорить поставки оружия на Украину

"Чем быстрее, тем лучше": Глава дипломатии ЕС призвал ускорить поставки оружия на Украину - 22.09.2023 Украина.ру

"Чем быстрее, тем лучше": Глава дипломатии ЕС призвал ускорить поставки оружия на Украину

Прогресс украинского наступления замедлился не из-за проблем с поставками оружия, рассказал в интервью The Guardian глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он обвинил в этом российских солдат, "все заминировавших"

2023-09-22T17:27

2023-09-22T17:27

2023-09-22T17:27

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Боррель призвал "к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину", сообщает издание."Некоторые решения обсуждаются довольно долго. Нужно ли нам предоставлять танки? Это была долгая дискуссия, и в конце концов мы предоставили танки. Должны ли мы предоставить зенитные ракеты Patriot? Было долгое обсуждение и в конце концов мы это сделали. Должны ли мы предоставить усиление ВВС? Об этом говорили еще в начале войны. Сейчас мы готовим пилотов для F-16. Конечно, война есть война, и если вы хотите снабдить оружием того, кто находится на войне и подвергается сильным атакам, то чем быстрее, тем лучше", - сказал он.Боррель также попытался оправдать "неуверенное контрнаступление" ВСУ. По его словам, прогресс украинского наступления замедлился не из-за проблем с поставками оружия.Накануне, 19 сентября, министр обороны США Ллойд Остин провёл совещание с представителями 50 стран на авиабазе ВВС США "Рамштайн" (Германия). В своей речи Остин высоко оценил ВСУ и заявил, что украинские войска в Донбассе наступают успешно. Он также заверил в продолжении оружейных поставок на Украину.По информации Минобороны России, ВСУ не преодолели даже первую линию российской обороны в Донбассе. При этом, согласно сводкам министерства, за последние сутки потери ВСУ на отдельных участках достигали 300 человек.Владимир Путин констатировал провал "контрнаступа ВСУ". Владимир Зеленский придерживается обратного мнения, утверждая, что бои будут продолжены.

https://ukraina.ru/20230904/1049159125.html

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новости, жозеп боррель, ес, украина-ес, всу, потери всу, контрнаступление, наступление, донбасс, минобороны рф, милитаризация