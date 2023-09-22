ВСУ накрыли огнём Куйбышевский район Донецка - 22.09.2023 Украина.ру
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ВСУ накрыли огнём Куйбышевский район Донецка
ВСУ накрыли огнём Куйбышевский район Донецка - 22.09.2023 Украина.ру
ВСУ накрыли огнём Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, местные жители насчитали 8 снарядов, одна женщина тяжело ранена, сообщил 22 сентября телеграм-канал Readovka
2023-09-22T17:18
2023-09-22T17:18
новости
россия
донецк
новые регионы
всу
обстрелы
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Очередной удар артиллерии ВСУ пришелся по частному сектору и по местной налоговой службе — одна женщина в результате оказалась ранена. Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи делают всё возможное для её спасения, пишет источник.На размещенном видео, помимо повреждений, один мужчина сообщает, что его посекло разлетевшимися осколками. А снаряд остался на территории его участка.Всего по району, по словам местных жителей, было выпущено порядка восьми снарядов, сейчас их осколки разбросаны по дороге.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале уточнил, что в результате обстрела Куйбышевского района в частном доме по ул. Богатырской повреждены фасад и остекление. А возле остановки общественного транспорта "Углестрой" есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала.ВСУ регулярно обстреливают Донецк, в том числе, кассетными боеприпасами. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле Куйбышевского района 3 снарядами 155-мм (кассетный). А также об обстрелах Петровского и Киевского районов г. Донецка, Никитовского района Горловки.
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новости, россия, донецк, новые регионы, всу, обстрелы
Новости, Россия, Донецк, Новые регионы, ВСУ, обстрелы

ВСУ накрыли огнём Куйбышевский район Донецка

17:18 22.09.2023
 
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, местные жители насчитали 8 снарядов, одна женщина тяжело ранена, сообщил 22 сентября телеграм-канал Readovka
Очередной удар артиллерии ВСУ пришелся по частному сектору и по местной налоговой службе — одна женщина в результате оказалась ранена. Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи делают всё возможное для её спасения, пишет источник.
На размещенном видео, помимо повреждений, один мужчина сообщает, что его посекло разлетевшимися осколками. А снаряд остался на территории его участка.
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
Всего по району, по словам местных жителей, было выпущено порядка восьми снарядов, сейчас их осколки разбросаны по дороге.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале уточнил, что в результате обстрела Куйбышевского района в частном доме по ул. Богатырской повреждены фасад и остекление. А возле остановки общественного транспорта "Углестрой" есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала.
ВСУ регулярно обстреливают Донецк, в том числе, кассетными боеприпасами. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле Куйбышевского района 3 снарядами 155-мм (кассетный). А также об обстрелах Петровского и Киевского районов г. Донецка, Никитовского района Горловки.
18 сентября, 15:58
ВСУ выпустили снаряды по центру ДонецкаУкраинский снаряд прилетел по административному зданию в центре Донецка, сообщает 18 сентября мэр города Алексей Кулемзин
 
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