Командир ВСУ фиктивно устроил на работу дочь своего коллеги и выплатил ей полмиллиона гривен

Больше денег собрать с украинцев и получить от Запада. Нереалистичный украинский бюджет на 2024 год

В среду 20 сентября украинский парламент в первом чтении принял бюджет на следующий год. Самое примечательное в нем — резкий разрыв планируемых доходов и расходов. Всего в 2024 году планируется 1 трлн 560 млрд грн собственных доходов, но совокупные расходы планируется вдвое больше — в размере 3 трлн 108 млрд грн