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Командир ВСУ фиктивно устроил на работу дочь своего коллеги и выплатил ей полмиллиона гривен
Командир ВСУ фиктивно устроил на работу дочь своего коллеги и выплатил ей полмиллиона гривен - 22.09.2023 Украина.ру
Командир ВСУ фиктивно устроил на работу дочь своего коллеги и выплатил ей полмиллиона гривен
Заместитель командира батальона одной из воинских частей ВСУ Ровенской области подозревается в хищении 500 тыс. гривен (1 300 000 рублей) из госбюджета. Об этом 22 сентября сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины
2023-09-22T17:15
2023-09-22T17:15
2023-09-22T17:15
новости
всу
ровенская область
хищение
гбр
украина
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По данным ведомства, заместитель комбата подписал документы, необходимые для перевода упомянутой суммы на счет дочери другого офицера этой части.При этом военнослужащая, на чей счет поступили средства, одиннадцать месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности, говорится в сообщении.Чиновник подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем существенный вред, совершенный в условиях военного положения, отмечает ГБР. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.Также ГБР расследует дело военнослужащей, которая уклонилась от службы, продолжив при этом получать денежные пособия.Ранее ГБР сообщило о задержании военнослужащего, сбежавшего из воинской части в Полтаве. Беглец в соцсетях публиковал видеозаписи, в которых предлагал ГБУ его поймать.
https://ukraina.ru/20230922/1049585113.html
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Украина.ру
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новости, всу, ровенская область, хищение, гбр, украина
Новости, ВСУ, Ровенская область, хищение, ГБР, Украина
Командир ВСУ фиктивно устроил на работу дочь своего коллеги и выплатил ей полмиллиона гривен
Заместитель командира батальона одной из воинских частей ВСУ Ровенской области подозревается в хищении 500 тыс. гривен (1 300 000 рублей) из госбюджета. Об этом 22 сентября сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины
По данным ведомства, заместитель комбата подписал документы, необходимые для перевода упомянутой суммы на счет дочери другого офицера этой части.
При этом военнослужащая, на чей счет поступили средства, одиннадцать месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности, говорится в сообщении.
Чиновник подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем существенный вред, совершенный в условиях военного положения, отмечает ГБР. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Также ГБР расследует дело военнослужащей, которая уклонилась от службы, продолжив при этом получать денежные пособия.
Ранее ГБР сообщило о задержании военнослужащего, сбежавшего из воинской части в Полтаве. Беглец в соцсетях публиковал видеозаписи, в которых предлагал ГБУ его поймать.