Rammstein в Уфе не прозвучит: концерт отменили из-за Украины - СМИ

Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюют День нашей победы обязательно будет, он будет для всех нас непростым, не таким, как день Победы в Великой Отечественной войне. Потому что по ту сторону фронта – братский нам народ, у многих из нас там сестры, братья родственники. Но так получилось, что Украина стала полем битвы с возрожденным нацизмом, считает музыкант и исполнитель Роман Архипов.