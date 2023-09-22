Rammstein в Уфе не прозвучит: концерт отменили из-за Украины - СМИ
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСолист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве
Симфонический оркестр не исполнит на концерте в Уфе композиции немецкого ВИА Rammstein. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на организаторов концерта.
Концерт был запланирован на 24 сентября в "Конгресс-Холле Торатау" Уфы. Организатором вступала компания CAGMO.
Против мероприятия выступила Сибирская правозащитная группа. Она подала жалобу в городскую администрацию, заявив, что Rammstein "поддерживает нацистский режим Украины".
После этого CAGMO сообщила: "Концерт в Уфе в итоге отменили по независящим от нас причинам".
На концертной площадке также подтвердили отмену концерта. По информации издания, на давление "общественников" жаловались в симфоническом оркестре. Один такой концерт уже был отменён в Новосибирске.
12 сентября, 15:11Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюютДень нашей победы обязательно будет, он будет для всех нас непростым, не таким, как день Победы в Великой Отечественной войне. Потому что по ту сторону фронта – братский нам народ, у многих из нас там сестры, братья родственники. Но так получилось, что Украина стала полем битвы с возрожденным нацизмом, считает музыкант и исполнитель Роман Архипов.