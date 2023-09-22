Rammstein в Уфе не прозвучит: концерт отменили из-за Украины - СМИ - 22.09.2023 Украина.ру
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Rammstein в Уфе не прозвучит: концерт отменили из-за Украины - СМИ
Rammstein в Уфе не прозвучит: концерт отменили из-за Украины - СМИ - 22.09.2023 Украина.ру
Rammstein в Уфе не прозвучит: концерт отменили из-за Украины - СМИ
Симфонический оркестр не исполнит на концерте в Уфе композиции немецкого ВИА Rammstein. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на организаторов концерта.
2023-09-22T17:00
2023-09-22T17:00
новости
rammstein
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уфа
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Концерт был запланирован на 24 сентября в "Конгресс-Холле Торатау" Уфы. Организатором вступала компания CAGMO.Против мероприятия выступила Сибирская правозащитная группа. Она подала жалобу в городскую администрацию, заявив, что Rammstein "поддерживает нацистский режим Украины".После этого CAGMO сообщила: "Концерт в Уфе в итоге отменили по независящим от нас причинам".На концертной площадке также подтвердили отмену концерта. По информации издания, на давление "общественников" жаловались в симфоническом оркестре. Один такой концерт уже был отменён в Новосибирске.
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новости, rammstein, музыка, концерт, концерты, сво, культура, уфа
Новости, Rammstein, музыка, концерт, концерты, СВО, культура, Уфа

Rammstein в Уфе не прозвучит: концерт отменили из-за Украины - СМИ

17:00 22.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСолист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве
Солист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Симфонический оркестр не исполнит на концерте в Уфе композиции немецкого ВИА Rammstein. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на организаторов концерта.
Концерт был запланирован на 24 сентября в "Конгресс-Холле Торатау" Уфы. Организатором вступала компания CAGMO.
Против мероприятия выступила Сибирская правозащитная группа. Она подала жалобу в городскую администрацию, заявив, что Rammstein "поддерживает нацистский режим Украины".
После этого CAGMO сообщила: "Концерт в Уфе в итоге отменили по независящим от нас причинам".
На концертной площадке также подтвердили отмену концерта. По информации издания, на давление "общественников" жаловались в симфоническом оркестре. Один такой концерт уже был отменён в Новосибирске.
Роман Архипов интервью - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 15:11
Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюютДень нашей победы обязательно будет, он будет для всех нас непростым, не таким, как день Победы в Великой Отечественной войне. Потому что по ту сторону фронта – братский нам народ, у многих из нас там сестры, братья родственники. Но так получилось, что Украина стала полем битвы с возрожденным нацизмом, считает музыкант и исполнитель Роман Архипов.
 
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