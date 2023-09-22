В ДНР для военнопленных ВСУ устроили встречу с родными

Сапер "Рамзес": Ребята после СВО разъедутся по домам, а мы еще лет десять будем собирать "подарки"

С началом украинского наступления общество по-новому взглянуло на саперов, чьи минные заграждения остановили не один импортный танк. О специфике саперной работы, западной технике, коллегах из конкурирующей фирмы и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир роты 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, сапер с позывным "Рамзес"