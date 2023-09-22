В ДНР для военнопленных ВСУ устроили встречу с родными - 22.09.2023 Украина.ру
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В ДНР для военнопленных ВСУ устроили встречу с родными
В ДНР для военнопленных ВСУ устроили встречу с родными - 22.09.2023 Украина.ру
В ДНР для военнопленных ВСУ устроили встречу с родными
Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) устроили для украинских военнопленных встречу с родными, сообщает 22 сентября издание Московский Комсомолец
2023-09-22T16:02
2023-09-22T16:02
новости
военнопленные
всу
днр
родственники
встреча
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На подготовку встречи семи украинских военнопленных с родными ушло два месяца. В ее организации в том числе приняла участие омбудсмен республики Дарья Морозова.Некоторые из военнопленных отказались от обмена и решили остаться в России, некоторых Киев не вносит в обменные списки.Ранее видео, свидетельствующее о том, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, опубликовало РИА "Новости". "Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен", — рассказал агентству источник, который предоставил видео.
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новости, военнопленные, всу, днр, родственники, встреча
Новости, военнопленные, ВСУ, ДНР, родственники, встреча

В ДНР для военнопленных ВСУ устроили встречу с родными

16:02 22.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) устроили для украинских военнопленных встречу с родными, сообщает 22 сентября издание Московский Комсомолец
На подготовку встречи семи украинских военнопленных с родными ушло два месяца. В ее организации в том числе приняла участие омбудсмен республики Дарья Морозова.
Некоторые из военнопленных отказались от обмена и решили остаться в России, некоторых Киев не вносит в обменные списки.
"Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей. Приехали из Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу", — рассказала МК волонтер Марина Шифона.
Ранее видео, свидетельствующее о том, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, опубликовало РИА "Новости".
"Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен", — рассказал агентству источник, который предоставил видео.
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Сапер "Рамзес": Ребята после СВО разъедутся по домам, а мы еще лет десять будем собирать "подарки"С началом украинского наступления общество по-новому взглянуло на саперов, чьи минные заграждения остановили не один импортный танк. О специфике саперной работы, западной технике, коллегах из конкурирующей фирмы и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир роты 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, сапер с позывным "Рамзес"
 
НовостивоеннопленныеВСУДНРродственникивстреча
 
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Заголовок открываемого материала
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