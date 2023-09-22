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Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского

Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского - 22.09.2023 Украина.ру

Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского

Польские "бешеные политики" неспроста оказывают давление на Украину. О причинах конфликта в соседних странах рассказал 22 сентября на совещании по животноводству Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2023-09-22T15:33

2023-09-22T15:33

2023-09-22T15:33

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Лукашенко принял участие в пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске (Минская область). На мероприятии он высказался не только о свиньях и озимых, но и о кадрах.Руководитель республики традиционно обратил внимание на проблемы с дисциплиной. Он указал на недостаточно задействованный потенциал студенчества в аграрном секторе.Между прочим он обратился и к международной проблематике. Обращаясь к чиновникам, Лукашенко сказал:"Еще удивляюсь, как нам удается, - вокруг бушует все - сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли, даже в богатых странах. Возьмите: "Польша, ах, Польша!" Ну и что Польша? Вот Юрий Витольдович и Владимир Степанович (главы исполкомов Брестской и Гродненской областей. - Прим.) там рядом, они знают. Ну что Польша? Так это же американцы вваливают бешеные деньги".Накануне первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко прокомментировал возможность провести совместные военные учения с Польшей. "Можем ли мы провести учение с Польшей? Если поляки готовы с нами провести учение - мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы можем отработать совместно", - сказал он.Тем временем ВТО рассматривает иски Украины к членам ЕС, закрывшим национальные рынки от импорт украинской сельхозпродукции после снятого 15 сентября Еврокомиссией эмбарго. Владимир Зеленский 19 сентября на Генассамблее ООН резко прокомментировал такой шаг Польши, Словакии и других стран Евросоюза.

https://ukraina.ru/20230921/1049609236.html

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