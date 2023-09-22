Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского - 22.09.2023 Украина.ру
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Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского
Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского - 22.09.2023 Украина.ру
Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского
Польские "бешеные политики" неспроста оказывают давление на Украину. О причинах конфликта в соседних странах рассказал 22 сентября на совещании по животноводству Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2023-09-22T15:33
2023-09-22T15:33
новости
лукашенко
белоруссия
украина
владимир зеленский
польша
ес
президентские выборы
сша
свиньи
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Лукашенко принял участие в пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске (Минская область). На мероприятии он высказался не только о свиньях и озимых, но и о кадрах.Руководитель республики традиционно обратил внимание на проблемы с дисциплиной. Он указал на недостаточно задействованный потенциал студенчества в аграрном секторе.Между прочим он обратился и к международной проблематике. Обращаясь к чиновникам, Лукашенко сказал:"Еще удивляюсь, как нам удается, - вокруг бушует все - сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли, даже в богатых странах. Возьмите: "Польша, ах, Польша!" Ну и что Польша? Вот Юрий Витольдович и Владимир Степанович (главы исполкомов Брестской и Гродненской областей. - Прим.) там рядом, они знают. Ну что Польша? Так это же американцы вваливают бешеные деньги".Накануне первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко прокомментировал возможность провести совместные военные учения с Польшей. "Можем ли мы провести учение с Польшей? Если поляки готовы с нами провести учение - мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы можем отработать совместно", - сказал он.Тем временем ВТО рассматривает иски Украины к членам ЕС, закрывшим национальные рынки от импорт украинской сельхозпродукции после снятого 15 сентября Еврокомиссией эмбарго. Владимир Зеленский 19 сентября на Генассамблее ООН резко прокомментировал такой шаг Польши, Словакии и других стран Евросоюза.
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новости, лукашенко, белоруссия, украина, владимир зеленский, польша, ес, президентские выборы, сша, свиньи, свинина, шашлыки, апк, сельское хозяйство, кадры, студенты, сельхозпродукция
Новости, Лукашенко, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Польша, ЕС, президентские выборы, США, свиньи, свинина, шашлыки, АПК, Сельское хозяйство, кадры, студенты, сельхозпродукция

Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского

15:33 22.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Польские "бешеные политики" неспроста оказывают давление на Украину. О причинах конфликта в соседних странах рассказал 22 сентября на совещании по животноводству Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии
Лукашенко принял участие в пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске (Минская область). На мероприятии он высказался не только о свиньях и озимых, но и о кадрах.
Руководитель республики традиционно обратил внимание на проблемы с дисциплиной. Он указал на недостаточно задействованный потенциал студенчества в аграрном секторе.
Между прочим он обратился и к международной проблематике. Обращаясь к чиновникам, Лукашенко сказал:
"Еще удивляюсь, как нам удается, - вокруг бушует все - сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли, даже в богатых странах. Возьмите: "Польша, ах, Польша!" Ну и что Польша? Вот Юрий Витольдович и Владимир Степанович (главы исполкомов Брестской и Гродненской областей. - Прим.) там рядом, они знают. Ну что Польша? Так это же американцы вваливают бешеные деньги".
"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - заявил Лукашенко.
Накануне первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко прокомментировал возможность провести совместные военные учения с Польшей.
"Можем ли мы провести учение с Польшей? Если поляки готовы с нами провести учение - мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы можем отработать совместно", - сказал он.
Тем временем ВТО рассматривает иски Украины к членам ЕС, закрывшим национальные рынки от импорт украинской сельхозпродукции после снятого 15 сентября Еврокомиссией эмбарго. Владимир Зеленский 19 сентября на Генассамблее ООН резко прокомментировал такой шаг Польши, Словакии и других стран Евросоюза.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Вчера, 18:30
Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в ПольшеПольские националисты из правящей партии ради электоральной выгоды подрывают союз Варшавы с Киевом. Об этом 21 сентября пишет американское издание Politico.
 
НовостиЛукашенкоБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийПольшаЕСпрезидентские выборыСШАсвиньисвининашашлыкиАПКСельское хозяйствокадрыстудентысельхозпродукция
 
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