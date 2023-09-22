https://ukraina.ru/20230922/1049619788.html

Удачная оговорка: Фон дер Ляйен назначила Россию виновной в атомной бомбардировке Хиросимы

Удачная оговорка: Фон дер Ляйен назначила Россию виновной в атомной бомбардировке Хиросимы - 22.09.2023 Украина.ру

Удачная оговорка: Фон дер Ляйен назначила Россию виновной в атомной бомбардировке Хиросимы

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за атомную бомбардировку Хиросимы на Россию. Это заявление она сделала 22 сентября, выступая на церемонии вручения награды Атлантического совета

2023-09-22T12:25

2023-09-22T12:25

2023-09-22T12:25

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урсула фон дер ляйен

хиросима

бомбардировка

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обвинение

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На это высказывание уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что "отвратительно" видеть ложь Урсулы, которая даже не упомянула "вашингтонских палачей"."Урсула использует старую технологию влияния на умы. Вроде, просто оговорка, неправильно построенное предложение, а в слабых головах жителей Запада откладывается нужная ей картина мира", "Американцы уже таким же способом убедили японцев, что они должны быть "благодарны" за сброс американских атомных бомб", - отреагировали пользователи сети.В 1945 году США сбросили ядерную бомбу на японские города Хиросиму и Нагасаки, погибло по меньшей мере 170 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230922/1049618045.html

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новости, урсула фон дер ляйен, хиросима, бомбардировка, россия, обвинение