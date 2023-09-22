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Банк России выпустил новую монету, посвященную новым регионам РФ

Банк России выпустил новую монету, посвященную новым регионам РФ - 22.09.2023 Украина.ру

Банк России выпустил новую монету, посвященную новым регионам РФ

Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля из серии "Исторические события", посвященная вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщили 22 сентября в пресс-службе ЦБ РФ

2023-09-22T12:23

2023-09-22T12:23

2023-09-22T12:23

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Банк России 22 сентября 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" серии "Исторические события", сообщили в ЦБ.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, а также надписи: "Российская Федерация", "Банк России", указан номинал монеты "3 рубля" и дата выпуска "2023 г."На оборотной стороне монеты изображена Конституция России, раскрытой на статье 65 (состав Российской Федерации). На фоне изображен Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Над Конституцией расположены флаги возвращённых регионов. По окружности имеются рельефные надписи: вверху — "Вхождение в состав Российской Федерации", внизу — "30 сентября 2022 г.".Новая монета выпущена тиражом 3 тысячи единиц.В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.

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новости, россия, центробанк рф, монета, новые регионы, рубль