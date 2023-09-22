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За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО

За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО - 22.09.2023 Украина.ру

За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО

Следственный комитета РФ (СК) заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР, пострадало 154 человека, сообщила 22 сентября пресс-служба СК РФ

2023-09-22T12:24

2023-09-22T12:24

2023-09-22T12:24

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецкой Народной Республике. Он заслушал доклады о расследовании уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.Заочно предъявлено обвинение генерал-майору Виктору Николюку и генерал-лейтенанту Михаилу Драпатому. В 2017 и 2019 годах они осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, погибли и ранены 154 человека.МВД России объявило в розыск Николюка и Драпатого.Получены сведения об участии инструкторов из Канады, Великобритании и США в подготовке военнослужащих ВСУ еще до начала СВО.

https://ukraina.ru/20230407/1045138156.html

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