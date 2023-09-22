За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота Следственного комитета в Запорожской области
Следственный комитета РФ (СК) заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР, пострадало 154 человека, сообщила 22 сентября пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецкой Народной Республике. Он заслушал доклады о расследовании уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.
Заочно предъявлено обвинение генерал-майору Виктору Николюку и генерал-лейтенанту Михаилу Драпатому. В 2017 и 2019 годах они осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины.
Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, погибли и ранены 154 человека.
МВД России объявило в розыск Николюка и Драпатого.
Получены сведения об участии инструкторов из Канады, Великобритании и США в подготовке военнослужащих ВСУ еще до начала СВО.
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