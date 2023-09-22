За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО - 22.09.2023 Украина.ру
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За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО
За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО - 22.09.2023 Украина.ру
За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО
Следственный комитета РФ (СК) заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР, пострадало 154 человека, сообщила 22 сентября пресс-служба СК РФ
2023-09-22T12:24
2023-09-22T12:24
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецкой Народной Республике. Он заслушал доклады о расследовании уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.Заочно предъявлено обвинение генерал-майору Виктору Николюку и генерал-лейтенанту Михаилу Драпатому. В 2017 и 2019 годах они осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, погибли и ранены 154 человека.МВД России объявило в розыск Николюка и Драпатого.Получены сведения об участии инструкторов из Канады, Великобритании и США в подготовке военнослужащих ВСУ еще до начала СВО.
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Новости, Россия, СК РФ, Следственный Комитет РФ, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, ВСУ

За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО

12:24 22.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота Следственного комитета в Запорожской области
Работа Следственного комитета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Следственный комитета РФ (СК) заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР, пострадало 154 человека, сообщила 22 сентября пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецкой Народной Республике. Он заслушал доклады о расследовании уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.
Заочно предъявлено обвинение генерал-майору Виктору Николюку и генерал-лейтенанту Михаилу Драпатому. В 2017 и 2019 годах они осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины.
Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, погибли и ранены 154 человека.
МВД России объявило в розыск Николюка и Драпатого.
Получены сведения об участии инструкторов из Канады, Великобритании и США в подготовке военнослужащих ВСУ еще до начала СВО.
Искандер Хисамов
7 апреля, 17:24
Хисамов: террористическое государство Украина начало убивать журналистов задолго до майданаПривычный способ решения проблем киевского режима - убийства и террор, причем такой путь достижения своих целей верхушка Украины выбрала задолго до того, как по стране прокатились майданы. Об этом сказал главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов
 
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