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СК РФ: план ВСУ по обороне Мариуполя был грубым нарушением международного гуманитарного права

СК РФ: план ВСУ по обороне Мариуполя был грубым нарушением международного гуманитарного права - 22.09.2023 Украина.ру

СК РФ: план ВСУ по обороне Мариуполя был грубым нарушением международного гуманитарного права

Следственный комитета РФ (СК) выяснили, что план украинских войск по обороне Мариуполя был грубым нарушением общепризнанных норм международного гуманитарного права, что привело к большим жертвам среди гражданских лиц, сообщила 22 сентября пресс-служба СК РФ

2023-09-22T11:58

2023-09-22T11:58

2023-09-22T11:58

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецкой Народной Республике. Он заслушал доклады о расследовании уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.Следственным комитетом установлено, что план обороны Мариуполя предусматривал ведение ведение боевых действий в черте города. Это грубое нарушение общепризнанных норм международного гуманитарного права, что привело к большим жертвам среди гражданских лиц.На данный момент вынесены приговоры в отношении более 100 фигурантов уголовных дел. Следственный комитет выявили новые эпизоды преступлений ВСУ.Командир взвода Василий Ткачук в марте-апреле 2022 года отдавал подчиненным приказы о применении оружия в отношении мирных жителей. В результате 8 гражданских лиц были убиты, сообщили в ведомстве.В марте 2022 года военнослужащий морской пехоты Максим Чернушенко по приказу командира Владислава Стрюкова совершил убийство двух мирных жителей. С ними проводятся следственные действия. Стрюков уже предстал перед судом, уточнили в СК.Также сотрудники СК РФ расследовали дела о наёмничестве. Собранные доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам, в том числе граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии. Организована работа по их розыску. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан.

https://ukraina.ru/20230922/1049617642.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, новые регионы, мариуполь, ск рф, следственный комитет рф