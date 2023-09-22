https://ukraina.ru/20230922/1049617642.html
За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок
За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок - 22.09.2023 Украина.ру
За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок
Украинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России новостному агентству "Лента.ру".
2023-09-22T10:55
2023-09-22T10:55
2023-09-22T10:55
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Суд установил, что 28-летний украинский пограничник находился на боевой позиции "АзовИнтекс". По приказу командира он расстрелял четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые указывали, что в автомобилях находятся гражданские лица.Трое мирных жителей погибли, еще трое спаслись.Старшего наводчика 23-го отряда погранслужбы Украины Дениса Гангалу суд ДНР признал виновным в убийстве по мотивам политической ненависти, покушении и жестоком обращении с мирным населением.Следственный комитет РФ 20 сентября сообщил о том, что командира взвода морской пехоты ВСУ Артёма Каширина Верховный суд ДНР заочно приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство мирного 44-летнего жителя Мариуполя.
https://ukraina.ru/20230920/1049536029.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, верховный суд, днр, всу
За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок
Украинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России новостному агентству "Лента.ру".
Суд установил, что 28-летний украинский пограничник находился на боевой позиции "АзовИнтекс". По приказу командира он расстрелял четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые указывали, что в автомобилях находятся гражданские лица.
Трое мирных жителей погибли, еще трое спаслись.
Старшего наводчика 23-го отряда погранслужбы Украины Дениса Гангалу суд ДНР признал виновным в убийстве по мотивам политической ненависти, покушении и жестоком обращении с мирным населением.
Следственный комитет РФ 20 сентября сообщил о том, что командира взвода морской пехоты ВСУ Артёма Каширина Верховный суд ДНР заочно приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство мирного 44-летнего жителя Мариуполя.