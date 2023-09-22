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За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок

За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок - 22.09.2023 Украина.ру

За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок

Украинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России новостному агентству "Лента.ру".

2023-09-22T10:55

2023-09-22T10:55

2023-09-22T10:55

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Суд установил, что 28-летний украинский пограничник находился на боевой позиции "АзовИнтекс". По приказу командира он расстрелял четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые указывали, что в автомобилях находятся гражданские лица.Трое мирных жителей погибли, еще трое спаслись.Старшего наводчика 23-го отряда погранслужбы Украины Дениса Гангалу суд ДНР признал виновным в убийстве по мотивам политической ненависти, покушении и жестоком обращении с мирным населением.Следственный комитет РФ 20 сентября сообщил о том, что командира взвода морской пехоты ВСУ Артёма Каширина Верховный суд ДНР заочно приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство мирного 44-летнего жителя Мариуполя.

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