За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок - 22.09.2023 Украина.ру
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За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок
За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок - 22.09.2023 Украина.ру
За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок
Украинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России новостному агентству "Лента.ру".
2023-09-22T10:55
2023-09-22T10:55
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Суд установил, что 28-летний украинский пограничник находился на боевой позиции "АзовИнтекс". По приказу командира он расстрелял четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые указывали, что в автомобилях находятся гражданские лица.Трое мирных жителей погибли, еще трое спаслись.Старшего наводчика 23-го отряда погранслужбы Украины Дениса Гангалу суд ДНР признал виновным в убийстве по мотивам политической ненависти, покушении и жестоком обращении с мирным населением.Следственный комитет РФ 20 сентября сообщил о том, что командира взвода морской пехоты ВСУ Артёма Каширина Верховный суд ДНР заочно приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство мирного 44-летнего жителя Мариуполя.
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Новости, Верховный Суд, ДНР, ВСУ

За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок

10:55 22.09.2023
 
© CC0, PixabayСуд фемида правосудие весы
Суд фемида правосудие весы
© CC0, Pixabay
Читать в
Украинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России новостному агентству "Лента.ру".
Суд установил, что 28-летний украинский пограничник находился на боевой позиции "АзовИнтекс". По приказу командира он расстрелял четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые указывали, что в автомобилях находятся гражданские лица.
Трое мирных жителей погибли, еще трое спаслись.
Старшего наводчика 23-го отряда погранслужбы Украины Дениса Гангалу суд ДНР признал виновным в убийстве по мотивам политической ненависти, покушении и жестоком обращении с мирным населением.
Следственный комитет РФ 20 сентября сообщил о том, что командира взвода морской пехоты ВСУ Артёма Каширина Верховный суд ДНР заочно приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство мирного 44-летнего жителя Мариуполя.
Оглашение постановления по делу о геноциде жителей Крыма - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 10:51
После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя МариуполяУбийца мирного жителя Мариуполя приговорён к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 19 сентября сообщил Следком РФ
 
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Заголовок открываемого материала
10:55За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срок
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