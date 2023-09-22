https://ukraina.ru/20230922/1049615530.html

Имитация для Евросоюза. Верховная Рада придумала, как по-новому дискриминировать русскоязычных

Имитация для Евросоюза. Верховная Рада придумала, как по-новому дискриминировать русскоязычных - 22.09.2023 Украина.ру

Имитация для Евросоюза. Верховная Рада придумала, как по-новому дискриминировать русскоязычных

В четверг, 21 сентября, Верховная Рада Украина приняла в целом изменения в закон о нацменьшинствах

2023-09-22T12:12

2023-09-22T12:12

2023-09-22T12:12

эксклюзив

украина

нацменьшинства

закон

верховная рада

конвенция

ес

дискриминация

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Предыдущая редакция закона не понравилась Венецианской комиссии, так как не соответствовала Европейской конвенции по правам человека и Хартии региональных языков. Соответствие им формально требуется для вступления в Евросоюз, куда Киев упорно стремится.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что теперь Рада сделала на 99,9% всё, что требуется для вступления в Евросоюз. Однако даже беглое знакомство с новой редакцией говорит, что пожелания и рекомендации не были учтены. По сути, не мытьем, так катаньем Украина снова хочет протолкнуть закон, предполагающий нарушение прав национальных меньшинств, в первую очередь – русских.Еще в 2021 году резолюция Европарламента гласила, что Украина должна закрыть сайт "Миротворец" и уважать права национальных меньшинств, а также полностью выполнять рекомендации и заключения Венецианской комиссии по Закону об образовании (Венецианская комиссия назвала его дискриминационным). Кроме того, Европарламент настоятельно рекомендовал создать институт не только омбудсмена по украинскому языку, но аналогичные институты для контроля над соблюдением прав языков национальных меньшинств.Венецианская комиссия также призывала не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе и остальными – то есть в первую очередь русскими.Примечательно, что все эти положения уже были в первой редакции закона о национальных меньшинствах от 1992 года, но после Майдана его стали переписывать, чтобы проталкивать насильственную украинизацию и унитарное государство.В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал новый закон о национальных меньшинствах, который Венецианская комиссия рассматривала до июня текущего года. Инициаторами обращения в комиссию были Венгрия и Румыния. Выводы комиссии говорят, что Украине следует много чего пересмотреть. В частности распространить право на организацию мероприятий на языках меньшинств, отменить обязательство переводить на украинский информацию о публичных мероприятиях, пересмотреть другие законы, ограничивающие свободу использования языков меньшинств, а также отменить языковые квоты в СМИ.При этом Венецианская комиссия считает, что русский язык на Украине — это тоже язык нацменьшинства и его нельзя притеснять. Однако вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью Financial Times почему-то выражала уверенность, что "ЕС не будет откладывать начало переговоров [о вступлении] по такому вопросу", то есть из-за дискриминации русского языка.После этого Верховная Рада переписывала, но оставила в итоге все положения, нарушающие права нацменьшинств, при этом даже усугубив их.В новой редакции закона говорится, что права нацменьшинств могут ограничиваться, если они угрожают национальной безопасности. Под этим предлогом еще до начала СВО на Украине закрывали СМИ и запрещали политические партии.Определять, где компактно проживают нацменьшинства, должен в ручном порядке Кабмин. Поскольку на Украине перепись не проводилась с 2001 года, Кабмин может не отнести к этой категории ни одного населенного пункта. И даже в случае послабления в таких населенных пунктах использование языка нацменьшинства ограничивается общением с органами власти и рекламой, которая все равно должна дублироваться на украинском.Кабмин также должен обеспечить нацменьшинства школьными учебниками, но в редакции закона оговаривается, что это могут электронные учебники. Бумажными не обеспечены даже многие украинские школы. В этом случае ссылаться будут на нехватку денег. И главное в законопроекте – на русских нормы о нацменьшинствах распространяться не будут, несмотря на выводы Венецианской комиссии. Для русских могут быть послабления только через пять лет после окончания военного положения, но это уже будет решать другой парламент."Как и следовало ожидать, на русских такие права не распространяются, но не вообще, а на время режима ВП и определенный период после войны. Это конечно произвол и дикость вроде интернирования японцев в США во время Второй мировой, что, однако, потом американское правительство признало расизмом, принесло извинения и выплатило компенсации", – комментирует закон одесский анархист Вячеслав Азаров.Украинский Telegram-канал "Equilibrium" считает, что в новой редакции закона содержится явная дискриминация. "Языковая дискриминация— нарушение гражданских и/или экономических прав личности или этнической группы по причине незнания или плохого знания языка численно или социально доминирующего на данной территории этноса, ущемление языковых прав, а также несправедливость или предвзятость по отношению к человеку или этнической группе по языковому признаку. Во власти точно уверены, что это то, что сейчас нужно? Может сразу Закон об этнических чистках? Зачем мелочиться?", – задают вопрос авторы "Equilibrium".Скорее всего, венгры и румыны будут недовольны и этим вариантом закона, продолжая блокировать евроинтеграционные устремления Киева. Однако киевский режим и без того понимает, что вступление в Евросоюз в ближайшее время ему не светит, но эту "морковку" нужно держать перед носом у "ослика". В реальности учесть все пожелания Венецианской комиссии и обеспечить права всех народов на Украине – значит заслужить недовольство радикальных националистов, а их Зеленский опасается больше, чем евробюрократов.

https://ukraina.ru/20230814/1048676395.html

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эксклюзив, украина, нацменьшинства, закон, верховная рада, конвенция, ес, дискриминация