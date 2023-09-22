Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВО

"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направлении

Авдеевское направление не остывает с весны 2014 года, но сегодня здесь особенно жарко. Корреспонденты издания Украина.ру заглянули в гости к 1-й Славянской бригаде