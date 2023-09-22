Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВО - 22.09.2023 Украина.ру
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Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВО
Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВО - 22.09.2023 Украина.ру
Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВО
Ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Об этом 22 сентября сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале
2023-09-22T09:27
2023-09-22T09:47
авдеевка
новости
украина
денис пушилин
противостояние
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"Что касается следующего направления, Авдеевского и Марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами", - сказал он.Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на Донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
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авдеевка, новости, украина, денис пушилин, противостояние
Авдеевка, Новости, Украина, Денис Пушилин, противостояние

Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВО

09:27 22.09.2023 (обновлено: 09:47 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Об этом 22 сентября сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале
"Что касается следующего направления, Авдеевского и Марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами", - сказал он.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на Донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
Бойцы Первой Славянской бригады. - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
14 июля, 13:43
"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направленииАвдеевское направление не остывает с весны 2014 года, но сегодня здесь особенно жарко. Корреспонденты издания Украина.ру заглянули в гости к 1-й Славянской бригаде
 
АвдеевкаНовостиУкраинаДенис Пушилинпротивостояние
 
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