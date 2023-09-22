Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВО
09:27 22.09.2023 (обновлено: 09:47 22.09.2023)
Ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Об этом 22 сентября сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале
"Что касается следующего направления, Авдеевского и Марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами", - сказал он.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на Донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.