https://ukraina.ru/20230922/1049612299.html

Пример Карабаха заразителен. Может ли Молдавия напасть на Приднестровье

Пример Карабаха заразителен. Может ли Молдавия напасть на Приднестровье - 22.09.2023 Украина.ру

Пример Карабаха заразителен. Может ли Молдавия напасть на Приднестровье

В эти дни власти Азербайджана принимают капитуляцию Карабаха. История независимости Нагорно-Карабахской Республики закончилась. Представители Баку и Степанакерта сейчас обсуждают не столько политические, сколько технические и гуманитарные вопросы – прежде всего, условия дальнейшего пребывания в регионе его армянского населения.

2023-09-22T04:52

2023-09-22T04:52

2023-09-22T05:21

эксклюзив

приднестровье

приднестровская молдавская республика

молдавия

зарубежье

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нагорный карабах

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Военные действия продлились всего одни сутки. Этого хватило для того, чтобы Азербайджан добился всех своих целей. И сегодня многие наблюдатели отмечают, что пример столь удачной "антитеррористической операции" может вдохновить и другие страны, стремящиеся вернуть под собственный контроль территории, которые они считают своими.Сегодняшняя Грузия вряд ли готова развязать новую войну против Южной Осетии и Абхазии. Нынешний официальный Тбилиси придерживается прагматизма в отношениях с Россией, и если там в ближайшее время не произойдёт госпереворот, об опасности которого недавно предупреждали местные спецслужбы, угрозы с этого направления можно не ждать.Интереснее выглядит ситуация вокруг Приднестровья. Оно находится в постоянной опасности, будучи зажатым между Украиной и Молдавией, которая проводит всё более ярко выраженную антироссийскую политику. Могут ли нынешние молдавские власти попытаться решить приднестровский вопрос военным путём – разумеется, вместе с Украиной, ибо своих сил точно не хватит?Аргументы заГлавный из них состоит в том, что в случае массированного удара ВСУ России будет крайне тяжело защитить ПМР, в котором проживает около 200 тыс российских граждан. Украинское вторжение, предлогом к которому станет просьба Кишинёва помочь в деле восстановления "территориальной целостности" и "конституционного порядка", имеет все шансы на быстрый успех. Приднестровье в географическом плане представляет собой вытянутую вдоль украинской границы полосу, ширина которой составляет примерно 40 км. То есть его территория полностью простреливается артиллерией. Республику должны защищать российские миротворцы (около 2 тыс чел, в основном местные контрактники без тяжёлого вооружения) и приднестровская армия, в которой официально состоит более 7 тыс военнослужащих, располагающих некоторым количеством танков, артиллерийских орудий и РСЗО. Серьёзное сопротивление в случае вторжения ВСУ они вряд ли смогут оказать.Актуальность данного сценария может увеличиться по мере того, как будут расти проблемы, связанные с нынешним украинским наступлением. Киеву как воздух нужны "перемоги", и в этом плане быстрая и успешная приднестровская кампания способна серьёзно усилить его позиции в глазах Запада. Молдавия тоже сможет записать произошедшее себе в актив, объявив это своей первой победой с момента обретения независимости. Так как уничтожение Приднестровья станет тяжелейшим ударом по репутации России, западные стратеги просто не могут не держать в голове соответствующий план.Аргументы противПрежде всего, власти Молдавии при всей своей демонстративной враждебности по отношению к России явно не горят желанием вступать с ней в открытый конфликт – по крайней мере, пока. Однако в случае нападения на российских граждан и миротворцев Кишинёв автоматически вступит в противостояние с Москвой, оказавшись в одном ряду с Украиной. Да, у ВС РФ сейчас нет возможности провести в регионе сухопутную операцию, однако Майя Санду и её приближённые вряд ли обрадуются, если на молдавскую территорию начнут периодически падать крылатые ракеты – особенно учитывая энергетическую уязвимость Молдавии.Прошедшей осенью в этой стране начались серьёзные перебои с электричеством из-за того, что ВС РФ наносили удары по энергетическим объектам Украины. Санду тогда заявила, что "Россия погрузила Молдавию во тьму". Кишинёв получает электроэнергию с находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС, и в случае её захвата она также может стать мишенью для российских ракет.Этот фактор напрямую связан с тем, что население Молдавии в массе своей категорически не желает втягиваться в какие-либо военные авантюры. Да, Санду сейчас добивает оппозицию, её поддерживает Запад, однако страна находится в тяжёлом экономическом кризисе. Скоро пройдут выборы – в этом году местные, а в следующем – президентские. Санду уже начала свою президентскую кампанию, и если она будет сопровождаться военными действиями, это резко сократит её шансы даже при условии серьёзнейшей помощи со стороны США и ЕС. Ранее действующий президент Молдавии говорила, что "геополитическая возможность" решения приднестровского вопроса появится тогда, когда "Украина выиграет войну". То есть когда Россия, по мнению Санду, будет критически ослаблена и, соответственно, не способна к силовому вмешательству в происходящее на Днестре.Сейчас Молдавия, очевидно, делает ставку на экономическое удушение Приднестровье и его постепенное подчинение с помощью таможенной блокады. Кишинёв фактически перекрыл экспорт приднестровских товаров. Приднестровские производители уже начинают во многом играть по молдавским правилам: в частности, два крупных местных предприятия – Молдавский металлургический завод и Цементный завод недавно начали платить налог на загрязнение окружающей среды в молдавский бюджет. Давление на Тирасполь усиливается.В целом, вне зависимости от того, решатся ли Кишинёв и Киев развязать военную агрессию, очевидно, что российский форпост на Днестре находится в серьёзнейшей опасности. И Россия вряд ли сможет устранить эту угрозу без убедительной и безоговорочной победы в СВО.

https://ukraina.ru/20230904/1049140024.html

https://ukraina.ru/20230913/1049381796.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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