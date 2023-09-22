https://ukraina.ru/20230922/1049585113.html

Больше денег собрать с украинцев и получить от Запада. Нереалистичный украинский бюджет на 2024 год

Больше денег собрать с украинцев и получить от Запада. Нереалистичный украинский бюджет на 2024 год - 22.09.2023 Украина.ру

Больше денег собрать с украинцев и получить от Запада. Нереалистичный украинский бюджет на 2024 год

В среду 20 сентября украинский парламент в первом чтении принял бюджет на следующий год. Самое примечательное в нем – резкий разрыв планируемых доходов и расходов. Всего в 2024 году планируется 1 трлн 560 млрд грн собственных доходов, но совокупные расходы планируется вдвое больше – в размере 3 трлн 108 млрд грн.

2023-09-22T03:57

2023-09-22T03:57

2023-09-22T05:16

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Разницу покрывать планируют за счет западной помощи и кредитов. Их планируют брать на внешнем рынке под 5,5% и на внутреннем – под 19%. Таким образом, госдолг страны превысит ВВП (105% ВВП).Большую часть новых кредитов Киев надеется получить от Европейского инвестиционного банка (47% будущих займов), от западных правительств 24,5%, Международного банка реконструкции и развития еще 18% новых кредитов. При этом в следующем году придется отдать 606 миллиардов предыдущих долгов.В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко признавал недавно, что вопрос финансирования госбюджета на 2024 год не закрыт, а правительство находится в сложной ситуации, поскольку пока нет еще конкретных договоренностей о предоставлении новых траншей, под которые украинские нардепы уже расписали бюджет. Ранее, 17 сентября глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в 2024 году Украина будет выпрашивать у своих партнеров кредиты и гранты общей суммой в 43 миллиарда долларов.В пояснительной записке к проекту Кабмин Украины констатирует сложность получения данных по разным секторам экономики. В результате за основу были взяты примерные показатели, а это говорит о том, что доходная часть бюджета может оказаться еще меньше.Для финансирования планируемых расходов власти Украины планируют отобрать финансирование у регионов, то есть "раздеть" местные бюджеты. На Украине уже полгода длится череда скандалов с затратами местных бюджетов на ремонт стадионов, укладку тротуарной плитки и закупку ненужных вещей в бомбоубежища. Особое внимание к этим затратам является подготовкой к "раскулачиванию" местных бюджетов, несмотря на реформу децентрализации.Из украинских предприятий и рядовых граждан тоже будут выжимать больше соков. В 2024 году планируется увеличение поступлений от налогов на физлиц на 36,4 миллиарда (до 313 млрд. грн.), поступлений от НДС на 70 млрд (до 297 млрд.), налогов на прибыль предприятий на 62,8 млрд. (до 173 млрд. грн.). Расчет на увеличение поступлений от налогов на бизнес выглядит, как минимум, странно, учитывая постоянное падение прибылей легального бизнеса. Прибыль украинских предприятий за последний год упала почти в 13 раз, по данным Госстата.Основные расходы бюджета Украины, ожидаемо, пойдут на оборону. На эти цели выделяется 1,7 триллиона грн. В целом же на оборону Киев хочет тратить 21,6% ВВП, тогда как в среднем по миру государства отчисляют на эти цели 2-4%. Еще 55,8 млрд. планируется потратить на ВПК и производство вооружений. "Подобный относительный уровень военных затрат не по карману ни Украине, ни какой-то другой стране, особенно на длинные (более 1 года) дистанции. Поэтому Украине придется еще глубже залезать в долги", - комментирует эту статью расходов украинский аналитик Максим Орыщак.Эксперт также считает чрезмерно оптимистичными ожидания роста ВВП на 5%, прописанные бюджете, так как западные фонды дают куда более скромные прогнозы. По его мнению, даже финансирование лишь меньшей части своих расходов Украина не вытянет, поэтому придется уже после принятия бюджета постоянно индексировать и увеличивать расходы, как это было в текущем году. В ООН к тому же ожидают ухудшения гуманитарной ситуации на Украине и рассчитывают оказать помощь 11 млн украинцев до конца года.Украинские эксперты также с удивлением обнаружили, что в проекте бюджета предполагается 176 миллионов грн на космос и космические исследования, которые по факту на Украине не ведутся. Еще 1,5 миллиарда выделяется на съемку 53 сериалов – Зеленский не мог оставить без сладкого своих бывших коллег по цеху.Также примечательно, что в проекте не предусмотрены расходы на проведение выборов в следующем году, когда истекает пятилетняя каденция Зеленского. Ранее Зеленский называл одним из условий проведения выборов выделение на них 5 млрд долларов западными партнерами. В то же время глава СНБО Алексей Данилов на днях заявил, что проведение президентских и парламентских выборов, на которых настаивают западные партнеры, может привести к дестабилизации ситуации в стране.Согласно проекту бюджета, минимальная зарплата должна вырасти до 7100 грн, но при заложенном курсе 41,5 грн за доллар, то есть это фактически индексация, которую тоже должны профинансировать западные партнеры.Существенно увеличиваются расходы Министерства по делам ветеранов – с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем. Добавили финансирование и подконтрольным Западу антикоррупционным органам. Бюро экономической безопасности (БЭБ) увеличивают финансирование в 2,5 раза (+248,9%), НАБУ – на 48,6%. Однако больше всего денег подбрасывают Министерству цифровой трансформации (Минцифра) – увеличение в три с лишним раза. На 4,2 миллиарда увеличивают финансирование СБУ, на 2,5 миллиарда ведомство Буданова ГУР и на полмиллиарда – Службе внешней разведки.Не выделяют в следующем году денег на дорожный фонд, призывая искать средства у западных партнеров. Урезать планируют и социальные расходы. "Чтобы Украина была успешной, нужно снизить количество социальных выплат, которые сейчас выплачивает государство населению", - заявила 20 сентября министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее мнению, вовремя выплаченная зарплата или пособие "унижают достоинство человека" и не дают ему развиваться.Тем не менее, сама Оксана Жолнович не хочет подать украинцам пример, и отказаться от зарплаты, "унижающей ее достоинство" и развиваться куда-нибудь далее. При этом та же Жолнович признает, что на Украине сейчас 3 миллиона инвалидов и за последний год их число увеличилось на 300 тысяч. Их количество растет с каждым днем боевых действий, а большинство из них всю оставшуюся жизнь могут зависеть от социальных выплат. По мнению Жолнович, западные партнеры должны взять на себя и эти расходы.В целом же четко прослеживаются категории, которых государство пытается задобрить, а которыми – пожертвовать. Задобрить хотят украинских силовиков, а также – созданные Западом антикоррупционные структуры. Основная масса расходов должны покрывать западные кредиторы, хотя некоторые из них еще об этом не знают. В целом же проект бюджета сочинялся именно для них, поэтому и предполагает увеличение расходов по большинству статей. Правительство Украины требует миллиард обычно с запасом, рассчитывая получить хотя бы половину. Однако без этих вливаний само государство уже будет нежизнеспособным.Сам по себе проект бюджета предполагает значительное увеличение поступлений от налогов, хотя украинцы не стали богаче и продолжают бежать из страны или погибать на фронте. От Запада тоже требуют больше денег, чем в 2023 году, хотя на Западе подустали от содержания. Таким образом, проект бюджета, как минимум, выглядит нереалистично.

https://ukraina.ru/20230921/1049564710.html

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эксклюзив, украина, запад, бюджет, ввп, марченко, эксперты, налоги, владимир зеленский