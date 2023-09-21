Искусственный интеллект на войне и перепалки с Польшей. Что говорили в мире об Украине 21 сентября - 21.09.2023 Украина.ру
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Искусственный интеллект на войне и перепалки с Польшей. Что говорили в мире об Украине 21 сентября
Искусственный интеллект на войне и перепалки с Польшей. Что говорили в мире об Украине 21 сентября - 21.09.2023 Украина.ру
Искусственный интеллект на войне и перепалки с Польшей. Что говорили в мире об Украине 21 сентября
Пентагон заявил об очередных испытаниях на Украине стоимостью в сотни миллиардов долларов, а вот Польша в отличии от других стран Запада уже сомневается в необходимости финансовой поддержке Украины. Напомнили миру и об украинских беженцах, которые накрепко осели в Белоруссии.
2023-09-21T21:49
2023-09-21T21:51
эксклюзив
украина
зарубежье
сша
белоруссия
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Собственные интересы – в приоритетеПольша больше не будет поставлять оружие на Украину, так как страна сама планирует активно вооружаться, цитирует премьер-министра республики Матеуша Моравецкого информационный портал Dziennik."Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", — заявил он.Известно, что Польша входит в топ-3 стран, которые поставляют вооружение на Украину. Варшава уже вложила в украинский конфликт порядка трех миллиардов евро, в том числе танки, истребители, беспилотники, ствольную и реактивную артиллерию, системы ПВО, стрелковое оружие, а также множество боеприпасов различного назначения и калибра.Однако заявление Моравецкого наверняка было сказано на эмоциях, которые возникли на фоне того, что Украина анонсировала подачу иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на поставки украинской сельскохозяйственной продукции.Позже слова премьера пришлось опровергнуть польскому правительству. Пресс-секретарь Петр Мюллер объяснил, что Польша “осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной".Украинско-польские отношения переживают не самые простые времена. Недопонимание сторон по многим вопросам только накаляют обстановку, ослабляя их солидарность в противодействии России.Так, 20 сентября президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с “утопающим”, который тянет остальных на дно. Он подчеркнул, что Польше необходимо первично преследовать собственные цели при этом помогая Киеву, но с большой осторожностью, чтобы “не утонуть самой”.Подобные заявления из уст лидера Польши должны стать предупреждением Киеву о том, что есть вероятность того, что такие мелкие разногласия могут перерасти в серьезный политический конфликт.Украинские белорусыС началом специальной военной операции в Белоруссию прибыло около 120 тысяч украинских беженцев – почти 1,5 % населения страны, такую цифру привел Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.Данный вопрос глава белорусского МИД предложил обсудить с генеральным секретарем Антонио Гутерришем, пригласив его посетить страну. Также он отметил, что Белоруссия самостоятельно переживает такую нагрузку в виде потока беженцев, и вместо поддержки попадает под очередные западные санкции.Алейник кроме статистических данных, напомнил о том, что Белоруссия предоставляла всю необходимую помощь иностранным гражданам, спасающихся от боевых действий в Украине.“Специальным решением руководства страны они практически уравнены в правах с нашими гражданами. Кто-нибудь из стран Запада принял такие решения?" – задал риторический вопрос белорусский дипломат.Плацдарм для новейших исследованийНа Украине планируют испытывать технологии искусственного интеллекта, заявили в Пентагоне.Помощник министра обороны США Мара Карлин во время выступления в Университете Рональда Рейгана рассказала, что сегодня на Украине “тестируются различные инновации, помогающие американцам понять, как меняется характер ведения боевых действий на тактическом, операционном и стратегическом уровнях”.Данные технологии, по мнению высокопоставленного чиновника, помогают Киеву и его союзникам давать более точные оценки ходу боевых действий и понимать, в чём в большей степени нуждается Украина. Конечно, все это выглядит весьма цинично, ведь Запад в данном случае преследует только свои цели. Такие лаборатории Вашингтон разворачивал в Ираке и Афганистане, где непосредственно вел боевые действия.На так называемые “новейшие исследования” в следующем году США направит до 145 миллиардов долларов, - отметила помощница главы Пентагона. Зеленский явно не откажется от очередной финансовой помощи Запада. А пока президент Украины посещает с ответным визитом Пентагон. Там он встречается с министром обороны Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и другими высокопоставленными военачальниками США.По заявлению издания Politiko, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Как утверждает представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Зеленский утром 21 сентября встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме. Это третья очная встреча двух президентов, США и Украины, в Белом доме, на ней политики обсудят цели контрнаступления Украины.Журналисты Politico делают ставки на то, что Зеленский попросит дополнительную гуманитарную и военную помощь для Украины. Байден откликнется положительно на данную инициативу, ведь на днях он обратился к Конгрессу с просьбой предоставить дополнительную поддержку Украине в размере 24 миллиардов долларов, но республиканцы выражают протест, угрожая приостановкой работы правительства США.
https://ukraina.ru/20230921/1049609236.html
https://ukraina.ru/20230708/1047892568.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, зарубежье, сша, белоруссия
Эксклюзив, Украина, Зарубежье, США, Белоруссия

Искусственный интеллект на войне и перепалки с Польшей. Что говорили в мире об Украине 21 сентября

21:49 21.09.2023 (обновлено: 21:51 21.09.2023)
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP / Markus Schreiber
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пентагон заявил об очередных испытаниях на Украине стоимостью в сотни миллиардов долларов, а вот Польша в отличии от других стран Запада уже сомневается в необходимости финансовой поддержке Украины. Напомнили миру и об украинских беженцах, которые накрепко осели в Белоруссии.
Собственные интересы – в приоритете
Польша больше не будет поставлять оружие на Украину, так как страна сама планирует активно вооружаться, цитирует премьер-министра республики Матеуша Моравецкого информационный портал Dziennik.
"Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", — заявил он.
Известно, что Польша входит в топ-3 стран, которые поставляют вооружение на Украину. Варшава уже вложила в украинский конфликт порядка трех миллиардов евро, в том числе танки, истребители, беспилотники, ствольную и реактивную артиллерию, системы ПВО, стрелковое оружие, а также множество боеприпасов различного назначения и калибра.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
18:30
Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в ПольшеПольские националисты из правящей партии ради электоральной выгоды подрывают союз Варшавы с Киевом. Об этом 21 сентября пишет американское издание Politico.
Однако заявление Моравецкого наверняка было сказано на эмоциях, которые возникли на фоне того, что Украина анонсировала подачу иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на поставки украинской сельскохозяйственной продукции.
Позже слова премьера пришлось опровергнуть польскому правительству. Пресс-секретарь Петр Мюллер объяснил, что Польша “осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной".
Украинско-польские отношения переживают не самые простые времена. Недопонимание сторон по многим вопросам только накаляют обстановку, ослабляя их солидарность в противодействии России.
Так, 20 сентября президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с “утопающим”, который тянет остальных на дно. Он подчеркнул, что Польше необходимо первично преследовать собственные цели при этом помогая Киеву, но с большой осторожностью, чтобы “не утонуть самой”.
Подобные заявления из уст лидера Польши должны стать предупреждением Киеву о том, что есть вероятность того, что такие мелкие разногласия могут перерасти в серьезный политический конфликт.
Украинские белорусы
С началом специальной военной операции в Белоруссию прибыло около 120 тысяч украинских беженцев – почти 1,5 % населения страны, такую цифру привел Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Данный вопрос глава белорусского МИД предложил обсудить с генеральным секретарем Антонио Гутерришем, пригласив его посетить страну. Также он отметил, что Белоруссия самостоятельно переживает такую нагрузку в виде потока беженцев, и вместо поддержки попадает под очередные западные санкции.
Алейник кроме статистических данных, напомнил о том, что Белоруссия предоставляла всю необходимую помощь иностранным гражданам, спасающихся от боевых действий в Украине.
“Специальным решением руководства страны они практически уравнены в правах с нашими гражданами. Кто-нибудь из стран Запада принял такие решения?" – задал риторический вопрос белорусский дипломат.
Плацдарм для новейших исследований
На Украине планируют испытывать технологии искусственного интеллекта, заявили в Пентагоне.
Помощник министра обороны США Мара Карлин во время выступления в Университете Рональда Рейгана рассказала, что сегодня на Украине “тестируются различные инновации, помогающие американцам понять, как меняется характер ведения боевых действий на тактическом, операционном и стратегическом уровнях”.
Данные технологии, по мнению высокопоставленного чиновника, помогают Киеву и его союзникам давать более точные оценки ходу боевых действий и понимать, в чём в большей степени нуждается Украина. Конечно, все это выглядит весьма цинично, ведь Запад в данном случае преследует только свои цели. Такие лаборатории Вашингтон разворачивал в Ираке и Афганистане, где непосредственно вел боевые действия.
Кот - Искусственный интеллект
8 июля, 15:48
Искушение искусственным. В Москве прошел креативный фест, где были искусственный и псевдо- интеллектыРедакция Украины.ру посетила главное федеральное событие в сфере креативных индустрий: Russian creative week. С 3 по 7 июля в ИНТЦ Ломоносов состоялся открытый диалог: спикеры обсудили образ будущего этой инновационной отрасли, актуальные запросы рынков и многое другое. Мы тоже хотели прикоснуться к самым креативным идеям России. И вот что увидели
На так называемые “новейшие исследования” в следующем году США направит до 145 миллиардов долларов, - отметила помощница главы Пентагона. Зеленский явно не откажется от очередной финансовой помощи Запада. А пока президент Украины посещает с ответным визитом Пентагон. Там он встречается с министром обороны Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и другими высокопоставленными военачальниками США.
По заявлению издания Politiko, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Как утверждает представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Зеленский утром 21 сентября встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме. Это третья очная встреча двух президентов, США и Украины, в Белом доме, на ней политики обсудят цели контрнаступления Украины.
Журналисты Politico делают ставки на то, что Зеленский попросит дополнительную гуманитарную и военную помощь для Украины. Байден откликнется положительно на данную инициативу, ведь на днях он обратился к Конгрессу с просьбой предоставить дополнительную поддержку Украине в размере 24 миллиардов долларов, но республиканцы выражают протест, угрожая приостановкой работы правительства США.
 
ЭксклюзивУкраинаЗарубежьеСШАБелоруссия
 
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21:49Искусственный интеллект на войне и перепалки с Польшей. Что говорили в мире об Украине 21 сентября
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