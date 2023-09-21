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Украинские военные нацелились на истребители F-35

Украинские военные нацелились на истребители F-35 - 21.09.2023 Украина.ру

Украинские военные нацелились на истребители F-35

В перспективе ВВС Украины могут обзавестись не только F-16, который должен стать основным истребителем постсоветской республики. Об этом 21 сентября в ходе брифинга заявил советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.

2023-09-21T20:54

2023-09-21T20:54

2023-09-21T20:54

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"Мы должны думать о перспективе, не только F-16. Есть самолёты F-35, Gripen. Gripen - это самолёт, который второй по приоритетности после F-16, который могла бы получить Украина", - заявил журналистам Игнат.По его словам, сейчас на Украине думают над выводом из эксплуатации ВВС техники времён СССР. Игнат отметил, что такая техника ещё не работает "на пределе своих сил", однако это "техника, которая имеет немалый период эксплуатации".Особенностью заявлений Игната является то, что новейший истребитель США F-35 ещё не принят на вооружение теми странами НАТО, которые пожелали им заменить списанные F-16. В самих США ещё не завершены испытания этого очень дорогого и непростого в эксплуатации самолёта. Вашингтон даже не намекал на перспективу поставок этого самолёта на Украину.Швеция тоже не заявляла о намерении передать Украине истребители Gripen, хотя и пригласила украинских пилотов "ознакомиться" с ними. Более того: премьер-министр королевства Ульф Кристерссон говорил об отсутствии таких намерений.Поставки военной авиации на Украину курирует Пентагон в рамках созданной им "истребительной коалиции". Он же создал и "танковую коалицию", позволяющую бывшим членам "Организации Варшавского договора" перевооружаться, отправляя советские образцы на утилизацию в ВСУ.

https://ukraina.ru/20230817/1048746151.html

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