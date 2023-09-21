Украинские военные нацелились на истребители F-35 - 21.09.2023 Украина.ру
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Украинские военные нацелились на истребители F-35
Украинские военные нацелились на истребители F-35 - 21.09.2023 Украина.ру
Украинские военные нацелились на истребители F-35
В перспективе ВВС Украины могут обзавестись не только F-16, который должен стать основным истребителем постсоветской республики. Об этом 21 сентября в ходе брифинга заявил советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.
2023-09-21T20:54
2023-09-21T20:54
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"Мы должны думать о перспективе, не только F-16. Есть самолёты F-35, Gripen. Gripen - это самолёт, который второй по приоритетности после F-16, который могла бы получить Украина", - заявил журналистам Игнат.По его словам, сейчас на Украине думают над выводом из эксплуатации ВВС техники времён СССР. Игнат отметил, что такая техника ещё не работает "на пределе своих сил", однако это "техника, которая имеет немалый период эксплуатации".Особенностью заявлений Игната является то, что новейший истребитель США F-35 ещё не принят на вооружение теми странами НАТО, которые пожелали им заменить списанные F-16. В самих США ещё не завершены испытания этого очень дорогого и непростого в эксплуатации самолёта. Вашингтон даже не намекал на перспективу поставок этого самолёта на Украину.Швеция тоже не заявляла о намерении передать Украине истребители Gripen, хотя и пригласила украинских пилотов "ознакомиться" с ними. Более того: премьер-министр королевства Ульф Кристерссон говорил об отсутствии таких намерений.Поставки военной авиации на Украину курирует Пентагон в рамках созданной им "истребительной коалиции". Он же создал и "танковую коалицию", позволяющую бывшим членам "Организации Варшавского договора" перевооружаться, отправляя советские образцы на утилизацию в ВСУ.
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новости, новости украины, всу, вооруженные силы украины, ввс, ввс украины, истребители, f-16, f-35, сво, швеция, сша, нато
Новости, Новости Украины, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВВС, ВВС Украины, истребители, F-16, F-35, СВО, Швеция, США, НАТО

Украинские военные нацелились на истребители F-35

20:54 21.09.2023
 
© Paul Weatherman/Lockheed Martin
© Paul Weatherman/Lockheed Martin
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В перспективе ВВС Украины могут обзавестись не только F-16, который должен стать основным истребителем постсоветской республики. Об этом 21 сентября в ходе брифинга заявил советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.
"Мы должны думать о перспективе, не только F-16. Есть самолёты F-35, Gripen. Gripen - это самолёт, который второй по приоритетности после F-16, который могла бы получить Украина", - заявил журналистам Игнат.
По его словам, сейчас на Украине думают над выводом из эксплуатации ВВС техники времён СССР. Игнат отметил, что такая техника ещё не работает "на пределе своих сил", однако это "техника, которая имеет немалый период эксплуатации".
Особенностью заявлений Игната является то, что новейший истребитель США F-35 ещё не принят на вооружение теми странами НАТО, которые пожелали им заменить списанные F-16. В самих США ещё не завершены испытания этого очень дорогого и непростого в эксплуатации самолёта. Вашингтон даже не намекал на перспективу поставок этого самолёта на Украину.
Швеция тоже не заявляла о намерении передать Украине истребители Gripen, хотя и пригласила украинских пилотов "ознакомиться" с ними. Более того: премьер-министр королевства Ульф Кристерссон говорил об отсутствии таких намерений.
Поставки военной авиации на Украину курирует Пентагон в рамках созданной им "истребительной коалиции". Он же создал и "танковую коалицию", позволяющую бывшим членам "Организации Варшавского договора" перевооружаться, отправляя советские образцы на утилизацию в ВСУ.
F-16 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17 августа, 08:28
Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС УкраиныСоветник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 16 августа в эфире телемарафона заявил, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространство
 
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