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Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове

Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове - 21.09.2023 Украина.ру

Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове

Почти 100 миллионов гривен выделил власти Львова на реконструкцию улицы Степана Бандеры. Победителем "тендера по-львовски" стала компания из Турции.

2023-09-21T19:48

2023-09-21T19:48

2023-09-21T19:49

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Скандал разгорелся после публикации документов о реализации тендера. Проблема не в происхождении компании из Турции – единственном участнике формально состоявшегося 15 сентября конкурса.Выяснилось, что львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" подписало договор подряда с "Онур конструкцион интернешнл" на 92,715 тысяч гривен ещё 2 сентября. В связи с этим государственная аудиторская служба Украины получила жалобу.Улица имени Степана Бандеры появилась во Львове в 1991 году. До этого она была улицей Мира и улицей имени Сталина (переименована в 1961 году).Степан Бандера – украинский националист, террорист и один из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН)*, сотрудничавшей с гитлеровцами до и во время Великой Отечественной войны. Члены организации практиковали массовый и индивидуальный террор как в отношении украинцев, так и других этнических групп Западной Украины. Самая известная их акция военного времени – убийство десятков тысяч поляков во время "Волынской резни".В послевоенный период последователи Бандеры сотрудничали с западными спецслужбами против СССР, находились на их содержании, собирали развединформацию и осуществляли теракты против соотечественников, отличаясь чрезвычайной жестокостью. Бандера был ликвидирован в 1959 году на территории ФРГ советским разведчиком, уроженцем Львовщины Богданом Сташинским.ОУН* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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новости, коррупция, коррупционеры, львов, западная украина, бандера, бандеровцы, тендер, скандал