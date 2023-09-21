Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове - 21.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230921/1049610403.html
Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове
Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове - 21.09.2023 Украина.ру
Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове
Почти 100 миллионов гривен выделил власти Львова на реконструкцию улицы Степана Бандеры. Победителем "тендера по-львовски" стала компания из Турции.
2023-09-21T19:48
2023-09-21T19:49
новости
коррупция
коррупционеры
львов
западная украина
бандера
бандеровцы
тендер
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101020/92/1010209293_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_bb4a537b7863c12e74d923b9d19a078c.jpg
Скандал разгорелся после публикации документов о реализации тендера. Проблема не в происхождении компании из Турции – единственном участнике формально состоявшегося 15 сентября конкурса.Выяснилось, что львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" подписало договор подряда с "Онур конструкцион интернешнл" на 92,715 тысяч гривен ещё 2 сентября. В связи с этим государственная аудиторская служба Украины получила жалобу.Улица имени Степана Бандеры появилась во Львове в 1991 году. До этого она была улицей Мира и улицей имени Сталина (переименована в 1961 году).Степан Бандера – украинский националист, террорист и один из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН)*, сотрудничавшей с гитлеровцами до и во время Великой Отечественной войны. Члены организации практиковали массовый и индивидуальный террор как в отношении украинцев, так и других этнических групп Западной Украины. Самая известная их акция военного времени – убийство десятков тысяч поляков во время "Волынской резни".В послевоенный период последователи Бандеры сотрудничали с западными спецслужбами против СССР, находились на их содержании, собирали развединформацию и осуществляли теракты против соотечественников, отличаясь чрезвычайной жестокостью. Бандера был ликвидирован в 1959 году на территории ФРГ советским разведчиком, уроженцем Львовщины Богданом Сташинским.ОУН* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20230318/1044486041.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101020/92/1010209293_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6589ebbdfa202867def66b701c31cec0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, коррупция, коррупционеры, львов, западная украина, бандера, бандеровцы, тендер, скандал
Новости, коррупция, коррупционеры, Львов, Западная Украина, Бандера, бандеровцы, тендер, скандал

Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове

19:48 21.09.2023 (обновлено: 19:49 21.09.2023)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкВетераны Украинской Повстанческой Армии (УПА) отпраздновали "День Героев" во Львове
Ветераны Украинской Повстанческой Армии (УПА) отпраздновали День Героев во Львове - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Читать в
Почти 100 миллионов гривен выделил власти Львова на реконструкцию улицы Степана Бандеры. Победителем "тендера по-львовски" стала компания из Турции.
Скандал разгорелся после публикации документов о реализации тендера. Проблема не в происхождении компании из Турции – единственном участнике формально состоявшегося 15 сентября конкурса.
Выяснилось, что львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" подписало договор подряда с "Онур конструкцион интернешнл" на 92,715 тысяч гривен ещё 2 сентября. В связи с этим государственная аудиторская служба Украины получила жалобу.
Улица имени Степана Бандеры появилась во Львове в 1991 году. До этого она была улицей Мира и улицей имени Сталина (переименована в 1961 году).
Степан Бандера – украинский националист, террорист и один из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН)*, сотрудничавшей с гитлеровцами до и во время Великой Отечественной войны. Члены организации практиковали массовый и индивидуальный террор как в отношении украинцев, так и других этнических групп Западной Украины. Самая известная их акция военного времени – убийство десятков тысяч поляков во время "Волынской резни".
В послевоенный период последователи Бандеры сотрудничали с западными спецслужбами против СССР, находились на их содержании, собирали развединформацию и осуществляли теракты против соотечественников, отличаясь чрезвычайной жестокостью. Бандера был ликвидирован в 1959 году на территории ФРГ советским разведчиком, уроженцем Львовщины Богданом Сташинским.
ОУН* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Бандера коллаж
18 марта, 05:15
"Мы ещё вернёмся, Мыкола". Дипломат рассказал, как реабилитация бандеровцев в СССР привела к трагедииПослевоенная обстановка борьбы с бандеровцами в СССР привела к тому, что 1954 год был очень успешным для Украины. Но состояние безмятежности закончилось после реабилитации бандеровцев по инициативе генсека СССР Никиты Хрущёва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов
 
НовостикоррупциякоррупционерыЛьвовЗападная УкраинаБандерабандеровцытендерскандал
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове
18:44Залужный под ударом. Итоги 21 сентября на Украине
18:43"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели
18:30Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше
18:28Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке
18:22"Просто благодарный зритель": менеджер Данилко оправдался за объятия артиста с известным россиянином
18:02Украинские СМИ затаили обиду на Сербию из-за выступления российского музыканта на фестивале в Белграде
18:01The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями
18:00"Греческий проект" и Новороссия
17:53Половина "молодых и обеспеченных" украинцев недовольны отношением государства к ветеранам ВСУ - опрос
17:44Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию
17:25Швеция передала Украине 10 своих лучших танков
17:24А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню
17:16Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти
17:15В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
17:10"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня
17:07Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии
17:06Не поделили донаты на ВСУ: Стерненко и MARUV обменялись пощечинами
16:54Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына
16:50Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
Лента новостейМолния