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Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове
Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове - 21.09.2023 Украина.ру
Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове
Почти 100 миллионов гривен выделил власти Львова на реконструкцию улицы Степана Бандеры. Победителем "тендера по-львовски" стала компания из Турции.
2023-09-21T19:48
2023-09-21T19:48
2023-09-21T19:49
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коррупционеры
львов
западная украина
бандера
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тендер
скандал
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Скандал разгорелся после публикации документов о реализации тендера. Проблема не в происхождении компании из Турции – единственном участнике формально состоявшегося 15 сентября конкурса.Выяснилось, что львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" подписало договор подряда с "Онур конструкцион интернешнл" на 92,715 тысяч гривен ещё 2 сентября. В связи с этим государственная аудиторская служба Украины получила жалобу.Улица имени Степана Бандеры появилась во Львове в 1991 году. До этого она была улицей Мира и улицей имени Сталина (переименована в 1961 году).Степан Бандера – украинский националист, террорист и один из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН)*, сотрудничавшей с гитлеровцами до и во время Великой Отечественной войны. Члены организации практиковали массовый и индивидуальный террор как в отношении украинцев, так и других этнических групп Западной Украины. Самая известная их акция военного времени – убийство десятков тысяч поляков во время "Волынской резни".В послевоенный период последователи Бандеры сотрудничали с западными спецслужбами против СССР, находились на их содержании, собирали развединформацию и осуществляли теракты против соотечественников, отличаясь чрезвычайной жестокостью. Бандера был ликвидирован в 1959 году на территории ФРГ советским разведчиком, уроженцем Львовщины Богданом Сташинским.ОУН* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, коррупция, коррупционеры, львов, западная украина, бандера, бандеровцы, тендер, скандал
Новости, коррупция, коррупционеры, Львов, Западная Украина, Бандера, бандеровцы, тендер, скандал
Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во Львове
19:48 21.09.2023 (обновлено: 19:49 21.09.2023)
Почти 100 миллионов гривен выделил власти Львова на реконструкцию улицы Степана Бандеры. Победителем "тендера по-львовски" стала компания из Турции.
Скандал разгорелся после публикации документов о реализации тендера. Проблема не в происхождении компании из Турции – единственном участнике формально состоявшегося 15 сентября конкурса.
Выяснилось, что львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" подписало договор подряда с "Онур конструкцион интернешнл" на 92,715 тысяч гривен ещё 2 сентября. В связи с этим государственная аудиторская служба Украины получила жалобу.
Улица имени Степана Бандеры появилась во Львове в 1991 году. До этого она была улицей Мира и улицей имени Сталина (переименована в 1961 году).
Степан Бандера – украинский националист, террорист и один из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН)*, сотрудничавшей с гитлеровцами до и во время Великой Отечественной войны. Члены организации практиковали массовый и индивидуальный террор как в отношении украинцев, так и других этнических групп Западной Украины. Самая известная их акция военного времени – убийство десятков тысяч поляков во время "Волынской резни".
В послевоенный период последователи Бандеры сотрудничали с западными спецслужбами против СССР, находились на их содержании, собирали развединформацию и осуществляли теракты против соотечественников, отличаясь чрезвычайной жестокостью. Бандера был ликвидирован в 1959 году на территории ФРГ советским разведчиком, уроженцем Львовщины Богданом Сташинским.
ОУН* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.